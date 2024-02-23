Бандиты Громового Перекрестка
Намечается знатная заварушка
Добро пожаловать на Громовой Перекресток, неизведанный фронтир и рай для беззаконников.
Дата выхода: 12 апреля
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ПОДКОВАННЫХ
Добро пожаловать на знойный фронтир — Громовой Перекресток! Желающие снискать себе славу отпетого бандита стекаются сюда со всей Мультивселенной, так что наловчитесь стрелять первыми, если хотите хорошей добычи.
Линейка продукции «Бандитов Громового Перекрестка»
Игровые бустеры
Отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти как минимум 1 фольгированную карту и даже несколько редких карт.
Коллекционные бустеры
Самая знатная добыча Громового Перекрестка: фольгированные карты, уникальные карты с особым оформлением, а также 5 редких и/или раритетных карт в каждом бустере.
Колоды для «Командира»
На фронтире все против всех! Подготовьтесь к перестрелке как следует с готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 10 новых карт для «Командира».
Набор Bundle
Покоряйте фронтир с картами выпуска «Бандиты Громового Перекрестка». В набор входят 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включая 10 полноформатных земель с пейзажами Дикого Запада, а также уникальные аксессуары набора Bundle.
Пререлизные наборы
Приключение для самых подкованных. С 12 апреля вы можете принять участие в пререлизном мероприятии и познакомиться с первым миром Magic в тематике Дикого Запада. Не забудьте свою шляпу!
Historia de Forajidos de Cruce de Truenos
Знакомство с картами
Пререлизные турниры
Релиз в MTG Arena
Open House
Праздник «Командира»
ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ПО ВЫПУСКУ «БАНДИТЫ ГРОМОВОГО ПЕРЕКРЕСТКА»
Пришпорьте коня и в путь! Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию о предварительных просмотрах карт, мероприятиях и грядущих релизах прямо на вашу электронную почту.