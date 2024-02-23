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Бандиты Громового Перекрестка

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Намечается знатная заварушка

Добро пожаловать на Громовой Перекресток, неизведанный фронтир и рай для беззаконников.

Дата выхода: 12 апреля

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ПОДКОВАННЫХ

Добро пожаловать на знойный фронтир — Громовой Перекресток! Желающие снискать себе славу отпетого бандита стекаются сюда со всей Мультивселенной, так что наловчитесь стрелять первыми, если хотите хорошей добычи.

БОЛЬШЕ КАРТ

Линейка продукции «Бандитов Громового Перекрестка»

Игровые бустеры

Отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти как минимум 1 фольгированную карту и даже несколько редких карт.

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Коллекционные бустеры

Самая знатная добыча Громового Перекрестка: фольгированные карты, уникальные карты с особым оформлением, а также 5 редких и/или раритетных карт в каждом бустере.

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Колоды для «Командира»

На фронтире все против всех! Подготовьтесь к перестрелке как следует с готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 10 новых карт для «Командира».

Локатор магазинов AMAZON

Набор Bundle

Покоряйте фронтир с картами выпуска «Бандиты Громового Перекрестка». В набор входят 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включая 10 полноформатных земель с пейзажами Дикого Запада, а также уникальные аксессуары набора Bundle.

Локатор магазинов AMAZON

Пререлизные наборы

Приключение для самых подкованных. С 12 апреля вы можете принять участие в пререлизном мероприятии и познакомиться с первым миром Magic в тематике Дикого Запада. Не забудьте свою шляпу!

Локатор магазинов
19–22 марта
Historia de Forajidos de Cruce de Truenos
26 марта — 5 апреля
Знакомство с картами
12–18 апреля
Пререлизные турниры
16 апреля
Релиз в MTG Arena
19 апреля
Дата выхода «Бандитов Громового Перекрестка»
19–21 апреля
Open House
26–28 апреля
Праздник «Командира»

ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ПО ВЫПУСКУ «БАНДИТЫ ГРОМОВОГО ПЕРЕКРЕСТКА»

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