Затерянные Пещеры Иксалана
Клады возвращаются!
Отправьтесь в приключение, на которое может не хватить и целой жизни! В Затерянных Пещерах Иксалана динозавры и древние боги охраняют несметные сокровища!
Дата релиза: 17 ноября 2013 г.
ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО
ОСВЕТИТЕ СЕБЕ ПУТЬ
ДИКАЯ КРАСОТА
ДОСТОЙНЫЕ БОГОВ
ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО
Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.
20 октября
Сюжет выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
Сюжет выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
24 октября – 1 ноября
Знакомство с картами
Знакомство с картами
10 – 16 ноября
Пререлизные турниры
Пререлизные турниры
14 ноября
Релиз в MTG Arena
Релиз в MTG Arena
17 – 19 ноября
Open House
Open House
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