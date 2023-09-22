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Затерянные Пещеры Иксалана

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Клады возвращаются!

Отправьтесь в приключение, на которое может не хватить и целой жизни! В Затерянных Пещерах Иксалана динозавры и древние боги охраняют несметные сокровища!

Дата релиза: 17 ноября 2013 г.

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО

Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.

ОСВЕТИТЕ СЕБЕ ПУТЬ

Откройте для себя электрическую энергию современного искусства с оформлением «Неоновые чернила»! Взгляните, как в ярком сиянии этой безрамочной Пещеры Душ оживает доисторический мир, и рассмотрите мельчайшие детали этой роскошной иллюстрации.

ДИКАЯ КРАСОТА

Знакомьтесь: Индоминус Рекс, Альфа — высший хищник, внушающий благоговейный трепет. Отправляйтесь навстречу самому грандиозному приключению всей вашей жизни в компании этого генетически спроектированного хищника, изображенного в мельчайших подробностях.

ДОСТОЙНЫЕ БОГОВ

Высвободите таинственную мощь Иксалана благодаря картам с уникальными рамками, такими как Охэр Ашониль, Глубочайшая Мощь / Храм Могущества. Почтите каждого из богов Иксалана этими уникальными изображениями, достойными божественных сущностей!

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО
ОСВЕТИТЕ СЕБЕ ПУТЬ
ДИКАЯ КРАСОТА
ДОСТОЙНЫЕ БОГОВ

ДРЕВНЕЕ МОГУЩЕСТВО

Возвысьтесь над остальными благодаря невообразимому могуществу. Оформление «Неоновые чернила» встречается на таких картах, как Склеп Маны.

20 октября
Сюжет выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
24 октября – 1 ноября
Знакомство с картами
10 – 16 ноября
Пререлизные турниры
14 ноября
Релиз в MTG Arena
17 ноября
Дата релиза выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
17 – 19 ноября
Open House

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