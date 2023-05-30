РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ MTG

Неважно, являетесь ли вы новичком в Magic: The Gathering или собираете колоды уже много лет, воспользуйтесь приведенным ниже руководством, чтобы отыскать невероятную продукцию Magic. Вы также сможете узнать о редких картах, особом оформлении карт, их своеобразии и многом другом! От стартовых наборов до коллекционных бустеров — ваши любимые карты ждут вас.