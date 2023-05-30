РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ MTG
Неважно, являетесь ли вы новичком в Magic: The Gathering или собираете колоды уже много лет, воспользуйтесь приведенным ниже руководством, чтобы отыскать невероятную продукцию Magic. Вы также сможете узнать о редких картах, особом оформлении карт, их своеобразии и многом другом! От стартовых наборов до коллекционных бустеров — ваши любимые карты ждут вас.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
НАЧНЕМ
СТАРТОВЫЙ НАБОР
Колоды для «Командира»
JUMPSTART
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ПОДХОДИТ ДЛЯ
Обучение игре
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Эпические партии на несколько человек
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Веселая и быстрая игра
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
8
2 раритетные и 6 редких
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
10
Минимум 10 новых редких и раритетных карт на колоду
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-2
2 в каждом бустере
ОСОБЕННОСТИ
Включает все необходимое для игры и обучения Magic
ОСОБЕННОСТИ
С каждой колодой пробный коллекционный бустер на 2 карты с особым оформлением
ОСОБЕННОСТИ
Бустеры включают все земли, необходимые для игры
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
2
2 традиционные фольгированные
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
3
2 традиционные фольгированные карты + 1 бонусная демонстрационная карта командира на плотной бумаге с фольгированным тиснением
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
Н/Д
Available while supplies last. Check your local store for details.
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ДРАФТ-БУСТЕРЫ
БУСТЕРЫ ВЫПУСКА
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ БУСТЕРЫ
НАБОР BUNDLE
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ПОДХОДИТ ДЛЯ
Драфты
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Веселая распаковка бустеров
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Быстрый способ получить самые классные карты выпуска
ПОДХОДИТ ДЛЯ
Эксклюзивные аксессуары
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1+
Минимум 1 в каждом бустере
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4
1-4 в каждом бустере
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
5-6
5-6 в каждом бустере
ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4
1-4 в каждом бустере выпуска
ОСОБЕННОСТИ
Собирайтесь вместе с друзьями в Magic!
ОСОБЕННОСТИ
Карта-иллюстрация в каждом бустере
ОСОБЕННОСТИ
Карты с уникальным оформлением, карты без рамок и карты с расширенными иллюстрациями
ОСОБЕННОСТИ
Полно бустеров выпуска
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
Традиционные фольгированные карты в каждом третьем бустере
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1
Минимум 1 фольгированная карта в каждом бустере
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
8-10
10 фольгированных карт на бустер и многое другое!
ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1
Фольгированная промо-карта с альтернативной иллюстрацией в каждом
Available while supplies last. Check your local store for details.
ВЕСЕЛЬЕ С БУСТЕРАМИ
ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ
Необычные способы печати помогают прекрасным иллюстрациям Magic выделиться и заиграть невероятными красками. Это и фольгированное тиснение, и неоновые чернила, и многое другое!
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
Альтернативные карты-иллюстрации привносят нотку свежести в ландшафт Magic. Эти динамичные интерпретации очаровывают своей оригинальностью и станут изюминкой вашей коллекции.
ОСОБЫЕ РАМКИ
Особые рамки добавляют дизайну карт неповторимый шарм. Эти уникальные стилизованные рамки из серии Шедевров укрепят связь между картами и обширной Мультивселенной Magic.
ЧТО ТАКОЕ ВЫПУСКИ MAGIC?
Тематические карты, издаваемые в течение одного периода времени для игр с их использованием, называются выпусками. Чтобы собрать все карты выпуска, вы можете приобретать их небольшими упаковками, которые называются бустерами, или приобретать продукцию с набором определенных карт.