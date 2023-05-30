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РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ MTG

Неважно, являетесь ли вы новичком в Magic: The Gathering или собираете колоды уже много лет, воспользуйтесь приведенным ниже руководством, чтобы отыскать невероятную продукцию Magic. Вы также сможете узнать о редких картах, особом оформлении карт, их своеобразии и многом другом! От стартовых наборов до коллекционных бустеров — ваши любимые карты ждут вас.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАЧНЕМ

СТАРТОВЫЙ НАБОР

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Обучение игре

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
8

2 раритетные и 6 редких

ОСОБЕННОСТИ

Включает все необходимое для игры и обучения Magic

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
2

2 традиционные фольгированные

КУПИТЕ СЕЙЧАС

Колоды для «Командира»

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Эпические партии на несколько человек

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
10

Минимум 10 новых редких и раритетных карт на колоду

ОСОБЕННОСТИ

С каждой колодой пробный коллекционный бустер на 2 карты с особым оформлением

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
3

2 традиционные фольгированные карты + 1 бонусная демонстрационная карта командира на плотной бумаге с фольгированным тиснением

КУПИТЕ СЕЙЧАС

JUMPSTART

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Веселая и быстрая игра

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-2

2 в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Бустеры включают все земли, необходимые для игры

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ

Н/Д

КУПИТЕ СЕЙЧАС

СТАРТОВЫЙ НАБОР

Колоды для «Командира»

JUMPSTART

КУПИТЕ СЕЙЧАС КУПИТЕ СЕЙЧАС КУПИТЕ СЕЙЧАС
ПОДХОДИТ ДЛЯ

Обучение игре

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Эпические партии на несколько человек

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Веселая и быстрая игра

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
8

2 раритетные и 6 редких

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
10

Минимум 10 новых редких и раритетных карт на колоду

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-2

2 в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Включает все необходимое для игры и обучения Magic

ОСОБЕННОСТИ

С каждой колодой пробный коллекционный бустер на 2 карты с особым оформлением

ОСОБЕННОСТИ

Бустеры включают все земли, необходимые для игры

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
2

2 традиционные фольгированные

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
3

2 традиционные фольгированные карты + 1 бонусная демонстрационная карта командира на плотной бумаге с фольгированным тиснением

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ

Н/Д

Available while supplies last. Check your local store for details.

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СОБЕРИТЕ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ДРАФТ-БУСТЕРЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Драфты

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1+

Минимум 1 в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Собирайтесь вместе с друзьями в Magic!

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ

Традиционные фольгированные карты в каждом третьем бустере

КУПИТЕ СЕЙЧАС

БУСТЕРЫ ВЫПУСКА

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Веселая распаковка бустеров

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4

1-4 в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Карта-иллюстрация в каждом бустере

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1

Минимум 1 фольгированная карта в каждом бустере

КУПИТЕ СЕЙЧАС

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ БУСТЕРЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Быстрый способ получить самые классные карты выпуска

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
5-6

5-6 в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Карты с уникальным оформлением, карты без рамок и карты с расширенными иллюстрациями

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
8-10

10 фольгированных карт на бустер и многое другое!

КУПИТЕ СЕЙЧАС

НАБОР BUNDLE

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Эксклюзивные аксессуары

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4

1-4 в каждом бустере выпуска

ОСОБЕННОСТИ

Полно бустеров выпуска

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1

Фольгированная промо-карта с альтернативной иллюстрацией в каждом

КУПИТЕ СЕЙЧАС

ДРАФТ-БУСТЕРЫ

БУСТЕРЫ ВЫПУСКА

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ БУСТЕРЫ

НАБОР BUNDLE

КУПИТЕ СЕЙЧАС КУПИТЕ СЕЙЧАС КУПИТЕ СЕЙЧАС КУПИТЕ СЕЙЧАС
ПОДХОДИТ ДЛЯ

Драфты

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Веселая распаковка бустеров

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Быстрый способ получить самые классные карты выпуска

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Эксклюзивные аксессуары

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1+

Минимум 1 в каждом бустере

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4

1-4 в каждом бустере

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
5-6

5-6 в каждом бустере

ЧИСЛО РЕДКИХ ИЛИ РАРИТЕТНЫХ КАРТ
1-4

1-4 в каждом бустере выпуска

ОСОБЕННОСТИ

Собирайтесь вместе с друзьями в Magic!

ОСОБЕННОСТИ

Карта-иллюстрация в каждом бустере

ОСОБЕННОСТИ

Карты с уникальным оформлением, карты без рамок и карты с расширенными иллюстрациями

ОСОБЕННОСТИ

Полно бустеров выпуска

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ

Традиционные фольгированные карты в каждом третьем бустере

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1

Минимум 1 фольгированная карта в каждом бустере

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
8-10

10 фольгированных карт на бустер и многое другое!

ОСОБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ
1

Фольгированная промо-карта с альтернативной иллюстрацией в каждом

Available while supplies last. Check your local store for details.

ВЕСЕЛЬЕ С БУСТЕРАМИ

ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ

Необычные способы печати помогают прекрасным иллюстрациям Magic выделиться и заиграть невероятными красками. Это и фольгированное тиснение, и неоновые чернила, и многое другое!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Альтернативные карты-иллюстрации привносят нотку свежести в ландшафт Magic. Эти динамичные интерпретации очаровывают своей оригинальностью и станут изюминкой вашей коллекции.

ОСОБЫЕ РАМКИ

Особые рамки добавляют дизайну карт неповторимый шарм. Эти уникальные стилизованные рамки из серии Шедевров укрепят связь между картами и обширной Мультивселенной Magic.

ЧТО ТАКОЕ ВЫПУСКИ MAGIC?

Тематические карты, издаваемые в течение одного периода времени для игр с их использованием, называются выпусками. Чтобы собрать все карты выпуска, вы можете приобретать их небольшими упаковками, которые называются бустерами, или приобретать продукцию с набором определенных карт.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ПРОШЛЫЕ ВЫПУСКИ
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