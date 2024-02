Seit Jahren bietet Assassin's Creed® Millionen von Fans fesselnde Intrigen und Action-Gameplay. Jetzt kommen in Partnerschaft mit Ubisoft Geschichten, die damit angefangen haben, dass wir Altaïr und dem Credo auf eine Reise durch historische Orte und moderne Geheimnisse gefolgt sind, in das ursprüngliche Sammelkartenspiel: Das ist Magic: The Gathering – Assassin's Creed®, das 16 Jahre voller unglaublicher Geschichten mit Tabletop-Gameplay feiern wird, wenn es am 5. Juli in deinem Store eintrifft.

Ezio Auditore da Firenze Altaïr Ibn-La'Ahad Der Animus

Fans von Assassin's Creed® und Magic gleichermaßen können mächtige Werkzeuge, berühmte Schauplätze und Gesichter aus der Geschichte, die in den Spielen auftauchen, finden und damit Decks bauen und spielen.

Leonardo da Vinci Cleopatra, verbannte Pharaonin Verborgene Klinge

Wir präsentieren den Beyond-Booster

Wie kannst du mit dem Parkour durch die Sehenswürdigkeiten und Karten von Magic: The Gathering – Assassin's Creed® anfangen? Im Beyond Booster kannst du all diese Karten finden (und wunderschöne „Spaß mit Boostern“-Versionen zum Sammeln):

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Beyond-Booster-Display

Diese Booster mit 7 Karten enthalten:

1 Standardland-Karte (oder Nicht-Foil-Szenenkarte ohne Rand)

3 nicht ganz so häufige Karten

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene Showcase-Karte (kann auch eine traditionelle Foilkarte sein)

Was ist eine „Spaß mit Boostern“-Karte? Das sind alternative Versionen von Karten mit einzigartigen Illustrationen, Kartendrucken und Erscheinungsbildern – perfekt zum Sammeln und für deine Lieblingsdecks.

Eine Variante, die du in Magic: The Gathering – Assassin's Creed® finden wirst, sind Szenenkarten ohne Rand.

Ezio Auditore da Firenze

(Szene ohne Rand)

In Magic: The Gathering – Assassin's Creed® gibt es einen Satz von Szenenkarten, die zusammen ein größeres Bild ergeben. (Bis du alle Karten und die kompletten Szenen, die sie ergeben, sehen kannst, musst du dich noch etwas gedulden.)

Leonardo da Vinci (ohne Rand) Cleopatra, verbannte Pharaonin (ohne Rand)

Es gibt auch eigenständige Karten ohne Rand, wie diese historischen Gestalten aus Spielen.

Zeitlicher Übergriff Tarnung der Dunkelheit

Schwert aus Schmaus und Hunger Schwert aus Schmaus und Hunger

(ohne Rand)

Mächtige und eindrucksvolle Karten aus der gesamten Geschichte von Magic können ebenfalls erscheinen (manchmal auch mit einem Kartendruck ohne Rand).

Ezio Auditore da Firenze

(Erinnerungskorridor) Altaïr Ibn-La'Ahad

(Erinnerungskorridor)

Schließlich feiert in Magic: The Gathering – Assassin's Creed® der Showcase-Erinnerungskorridor-Kartendruck Charaktere aus den verschiedenen Assassin's Creed® Spielen mit einem umwerfenden Look, den es nirgendwo sonst in Magic gibt.

Diese Versionen von Karten und noch viel mehr kannst du in Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Beyond-Boostern finden. Und wenn du in deinem WPN-Store ein Beyond-Booster-Display kaufst, erhältst du möglicherweise auch eine Verborgene Klinge als „Buy-a-Box“-Promokarte:

Verborgene Klinge („Buy-a-Box“-Promokarte)

Bereit zu spielen?

Du lernst Magic gerade erst kennen oder möchtest dich direkt ins Gameplay von Magic: The Gathering – Assassin's Creed® stürzen? Im Einsteigerpaket findest du zwei spielfertige Decks und alles, was du brauchst, um loszulegen.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket

Ezio, Klinge der Vergeltung

(traditionelle Foilkarte) Eivor, bereit zum Kampf

(traditionelle Foilkarte)

Diese traditionellen Foilkarten – und mehrere andere Nicht-Foilkarten, die darin enthalten sind – gibt es exklusiv im Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket; sie versetzen dich direkt mitten in die Action zwischen dir und anderen Assassinen.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Bundle

Schnell deine Strategien anpassen und deine Decks aktualisieren kannst du mit dem Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Bundle, das jeweils Standardländer, sechs Beyond-Booster und einen Spindown-Lebenspunktezähler in einer praktischen Aufbewahrungsschachtel enthält. Darin steckt sogar eine coole Promokarte, die wir enthüllen werden, wenn das Erscheinungsdatum 5. Juli näher rückt!

Baue eine historische Sammlung auf

Für die größten Fans von Magic und Assassin's Creed gibt es nur eine Möglichkeit, die coolsten Versionen von Karten zu finden: Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Sammler-Booster.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Sammler-Booster-Display

Sammler-Booster sind Booster mit 10 Karten voller Foilkarten und besonderer Kartendrucke, die alles enthalten können, was auch in Beyond-Boostern vorkommt, sowie zusätzliche Kartendrucke, die es nur in Sammler-Boostern gibt.

Zeitlicher Übergriff (erweiterter Kartenrand) Tarnung der Dunkelheit (erweiterter Kartenrand) Der Animus (erweiterter Kartenrand)

Bei Karten mit erweitertem Kartenrand ragt die Illustration über die Seiten des Rahmens hinaus, sodass du noch mehr von der wunderschönen Illustration sehen kannst. Ein paar ausgewählte seltene und sagenhaft seltene Karten in Magic: The Gathering – Assassin's Creed® sind in Sammler-Boostern mit erweitertem Kartenrand zu finden.

Heuhaufen (Etched-Foilkarte) Leonardo da Vinci (Etched-Foilkarte) Zeitlicher Übergriff (Etched-Foilkarte)

Tarnung der Dunkelheit (Etched-Foilkarte) Ezio Auditore da Firenze (Etched-Foilkarte) Altaïr Ibn-La'Ahad (Etched-Foilkarte)

Cleopatra, verbannte Pharaonin (Etched-Foilkarte) Der Animus (Etched-Foilkarte)

Etched-Foilkarten haben einen umwerfenden Kartenrand und einen Foileffekt, dessen Glanz und Schillern sie von anderen Foil-Kartendrucken abhebt.

Ezio Auditore da Firenze

(Textured-Foilkarte) Altaïr Ibn-La'Ahad

(Textured-Foilkarte)

Textured-Foilkarten gehören zu den coolsten und am schwersten zu findenden Karten; sie geben dem Erinnerungskorridor-Kartendruck einen subtilen, texturierten Wirbel, der sie noch mehr glänzen lässt.

Leonardo da Vinci

(Italienisch mit Seriennummer) Cleopatra, verbannte Pharaonin

(Griechisch mit Seriennummer)

Es gibt sogar Versionen mehrerer historischer Gestalten mit Seriennummer, jeweils in der Sprache, die jene Gestalt gesprochen hat.

Falls du schon auf das Erscheinen von Magic: The Gathering – Assassin's Creed® gewartet hast, sind Sammler-Booster der Ort, an dem du die spannendsten Karten finden kannst.

Wichtige Details zu Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

ACR-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Set-Code: ACR

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Vorschau-Events

Debüt und Beginn der Kartenvorschau auf WeeklyMTG: 18. Juni

18. Juni Kartengalerie und Vorschauen komplett : 21. Juni

: 21. Juni Weltweiter Tabletop-Launch: 5. Juli

… Eine letzte Bewegung aus den Schatten

Assassin's Creed trifft auf Secret Lair mit einem Drop, der später im Jahr 2024 eintrifft. Halte die Augen nach Details offen, wenn das weltweite Release von Magic: The Gathering – Assassin's Creed® in Stores am 5. Juli näher rückt!