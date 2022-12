Der phyrexianische Wille gewinnt die Oberhand. Seine Erleuchtung sickert durch den Korpus des Multiversums, berührt, reinigt und vollendet alle Orte. Du wirst vor Ehrerbietung in Verzückung geraten. Wie alle zerbrechlichen Dinge wirst du dich ihm beugen, dabei aber nicht brechen, sondern zu etwas Größerem werden. Und es wird dir gefallen.

Willkommen bei Phyrexia: Alles wird eins.

Illustration von: Sergey Glushakov

Illustration von: Anato Finnstark

Die Planeswalker, die sich versammelt hatten, um die Phyrexianer auf Dominaria aufzuhalten, haben verloren – und zwar schlimm. Es gelang ihnen nicht, die Pläne der Phyrexianer zu durchkreuzen, die Helden davon abhalten sollten, ihre ältesten Feinde tapfer zu bekämpfen. Jetzt haben die Phyrexianer jede einzelne Welt des Multiversums ins Visier genommen und planen, sie alle zu überfallen. Die einzige Hoffnung, die jetzt noch bleibt, ist, sie auf ihrer Heimatwelt auszuschalten und die Mittel zu zerstören, mit denen die Phyrexianer ihre Invasion des Multiversums planen. Das Risiko, dass dabei einige – alle – Helden den Phyrexianern zum Opfer fallen, ist hoch, aber für alle anderen ist der Einsatz noch höher.

Für die Helden, die sich dieser Gefahr aussetzen, heißt es jetzt oder nie. Planeswalker schließen sich zusammen und machen sich auf den Weg nach Neu-Phyrexia, um der Bedrohung einer Invasion ein für allemal ein Ende zu setzen. Insgesamt zehn Planeswalker erscheinen als neue Karten in Phyrexia: Alles wird eins, obwohl erst die Geschichte enthüllen wird, welche Helden bereit sind, gegen die Phyrexianern zu kämpfen, und welche sich den Phyrexianern in vollendeter Perfektion anschließen.

Alle zehn, wie oben gezeigt (mit vorherigen Illustrationen):

(Unten siehst du Koths neue Karte zusammen mit anderen Planeswalkerkarten, die später in den Vorschauen zu Phyrexia: Alles wird eins enthüllt werden).

Die heldenhaften – und wenigen – verbleibenden mirranischen Widerstandstruppen könnten tatsächlich die beste Chance für die Planeswalker sein, das Herz von Neu-Phyrexia anzugreifen.

Aber die Phyrexianer sind nicht das, was wir unter typischen Schurken verstehen. Einige von ihnen sind grauenhaft.

Einige von ihnen sind uns vertraut – und unerbittlich –, z. B. die größte Prätorin, Elesh Norn, Herrscherin von Neu-Phyrexia und das Gehirn hinter dem Aufbau der Armee, die ausziehen soll, das Multiversum zu erobern.

An einige der Schurken werden sich diejenigen erinnern, die sich noch an die Vergangenheit von Mirrodin erinnern können – und an das, was wirklich verloren gegangen ist.

Venser die Leichenmarionette | Illustration von: Igor Kieryluk

Neu-Phyrexia erinnert nur noch vage an die Mirrodin-Welt, die wir einst kannten, während die Vollendung sie immer näher an die verdrehte Perfektion der Phyrexianer heranrückt.

Dämmerung der Blauen Sonne mit erweitertem Kartenrand

(* Diese Standardländer findest du im Phyrexia: Alles wird eins Bundle, in den Commander-Decks und in den Jumpstart-Boostern.)

Phyrexia: Alles wird eins Details

Phyrexia: Alles wird eins Phyrexia: Alles wird eins Commander

Phyrexia: Alles wird eins Set-Code: ONE

Phyrexia: Alles wird eins Commander-Set-Code: ONC

Phyrexia: Alles wird eins – Wichtige Termine

Welten aufbauen und Beginn der Story : 12. Januar

: 12. Januar Phyrexia: Alles wird eins Story : 12–17. Januar

: 12–17. Januar Set-Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 17. Januar

: 17. Januar Kartenvorschauen : 17–25. Januar

: 17–25. Januar Commander-Kartenvorschauen und Decklisten : 18. Januar

: 18. Januar Komplette Kartengalerien : 26. Januar

: 26. Januar Pre-Prerelease mit Loading Ready Run : 28. Januar

: 28. Januar Prerelease-Events im Store : 3.–9. Februar

: 3.–9. Februar Digitales Release in MTG Arena und auf Magic Online : 7. Februar

: 7. Februar Weltweites Tabletop-Release : 10. Februar

: 10. Februar Launch-Party-Events im Store : 10.–12. Februar

: 10.–12. Februar MagicCon: Philadelphia und Pro Tour Phyrexia: Alles wird eins : 17.–19. Februar

: 17.–19. Februar Store Championship Events: 25. Februar – 5. März

Draft-Booster-Display

Set-Booster-Display

Sammler-Booster-Display

Bundle

Jumpstart-Booster-Display

Commander-Decks

Verderbender Einfluss (Weiß-Schwarz-Grün)

Aufstand der Rebellen (Rot-Weiß)

Phyrexia: Alles wird eins Commander-Decks enthalten jeweils eine Sammler-Booster-Probepackung.

Bundle: Compleat Edition

Das Phyrexia: Alles wird eins Bundle: Compleat Edition erscheint am 3. März – aber hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was darin steckt.

Bundle: Compleat Edition Standardländer als Oil-Slick-Raised-Foilkarten

Oil-Slick-Raised-Foilkarten sind ein neuer Foil-Kartendruck im Phyrexia: Alles wird eins Bundle: Compleat Edition – der nicht nur auf Standardländern zu finden ist. Du kannst dich auf weitere Enthüllungen freuen, wenn wir die Vorschauen auf alles andere aus Phyrexia: Alles wird eins zeigen.

Oil-Slick-Raised-Foil

Du kannst dich auf weitere Enthüllungen freuen, wenn wir die Vorschauen auf alles andere aus Phyrexia: Alles wird eins zeigen, die ab dem 17. Januar beginnen.

Und für alle Fans da draußen, die Phyrexia zum ersten Mal erleben: Freut euch auf die Secret Lair Drops mit Phyrexia-Thema, die du vorbestellen kannst, wenn das Phyrexia: Alles wird eins Release näher rückt!

Prerelease-Promokarten zum 30. Jubiläum gehen weiter

Falls du erst kürzlich an einem Prerelease-Event teilgenommen hast, hast du schon mit etwas in dieser Art gespielt – Phyrexia: Alles wird eins Prerelease-Packs.

Prerelease-Pack

Unabhängig davon, ob du ein Sealed-Deck baust oder mit Jumpstart-Boostern direkt in die Action hineinspringst: Wenn du an einem Phyrexia: Alles wird eins-Prerelease-Event in deinem Store teilnimmst, erhältst du vielleicht eine dieser Promokarten zum 30. Jubiläum von Magic. Diese sind allerdings nur in den unten aufgeführten Sprachen verfügbar:

Diese traditionellen Foil-Promokarten sind in WPN-Stores erhältlich, solange der Vorrat reicht. Finde einen WPN-Store in deiner Nähe, um im Februar an einem Prerelease-Event teilzunehmen!

Ein erster Blick auf Spaß mit Boostern

In Neu-Phyrexia, einem Ort, an dem Fleisch und Metall in hegemonialer Harmonie eins sind, gibt es ein primäres Edikt: die Verbreitung der Offenbarung von phyrexianischer Vollendung. Von phyrexianischen Bewohnern über Prätor-Herrschern bis hin zu den Werkzeugen, mit denen sie das Land selbst bearbeiten – alles spiegelt diese exquisite Perfektion wider.

Vollendete Perfektion bedeutet, dass Fans und Phyrexianer gleichermaßen in Boostern unglaubliche Karten finden.

Phyrexianisches Panorama mit großflächiger Illustration

Phyrexianisiert mit großflächiger Illustration

Standardländer als Phyrexianisches Panorama mit großflächiger Illustration und Phyrexianisiert mit großflächiger Illustration findest du in Phyrexia: Alles wird eins Draft-, Set- und Sammler-Boostern.

Die Abscheulichkeit der phyrexianischen Körpertransformation ist ein verstörender Anblick, einer, der weit über Magic hinausreicht. Mit den Illustrationen von Junji Ito und weiteren Künstlern zeigt Phyrexia: Alles wird eins den Manga-Kartendruck ohne Rand für ausgewählte Phyrexianer und Charaktere, die für mehrere Helden, die gegen sie kämpfen, als Phyrexianer neu interpretiert wurden.

Wer aber nun wirklich zum Helden wird und wer zum Phyrexianer, nun, das ist Schläfer-Agenten-Horror, den Ajanis Erscheinen in Dominarias Bund nur allzu gut offenbart hat. Du wirst selbst herausfinden, wer wirklich als Held gegen die Phyrexianer besteht (und wer der Vollendung verfällt). Die ganze Story von Phyrexia: Alles wird eins wird vom 12.–17. Januar hier bei DailyMTG veröffentlicht.

Manga-Karte ohne Rand

Manga-Karten ohne Rand findest du in Phyrexia: Alles wird eins Draft-, Set- und Sammler-Boostern.

Und das ist noch nicht alles – unsere Rückkehr nach Neu-Phyrexia hat uns auch in unsere Archive geführt, um uns noch einmal Konzeptbilder und Visionen für Elesh Norn und den Rest der Prätoren anzuschauen. Mit Phyrexia: Alles wird eins können wir alle fünf mit ihren Konzeptbildern aus der Wiedergeburt der Phyrexianer mit euch teilen. Diese Konzept-Karten ohne Rand sind neu aufgelegte Karten von Prätoren aus den jüngsten Sets (und sind dort legal, wo auch diese Sets legal sind).

Konzept-Prätoren ohne Rand

Konzept-Prätoren ohne Rand findest du in Phyrexia: Alles wird eins Draft-, Set- und Sammler-Boostern.

Neu-Phyrexia wurde aus einer Infektion durch Öl geboren – heimtückisches Erbe des ursprünglichen Phyrexia, das Menschen, Orte und sogar ganze Welten – wie auf Mirrodin geschehen – in phyrexianische Visionen der Perfektion transformiert. Verschiedene „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke in Phyrexia: Alles wird eins greifen dieses Thema auf und bringen es auf Karten im Set, z. B. der Ichor-Kartendruck.

Ichor-Karten ohne Rand

Ichor-Karten ohne Rand in Phyrexia: Alles wird eins Draft-, Set- und Sammler-Boostern.

Diese fantastischen Kartendrucke gibt es zwar auch in Draft- und Set-Boostern, aber Phyrexia: Alles wird eins Sammler-Booster sind immer die beste Möglichkeit, diese fantastischen Kartendrucke zu finden. Außerdem gibt es noch einen weiteren Look, der nur in Sammler-Boostern erhältlich ist: Step-and-Compleat-Foilkarten.

Diese Karten verfügen über einen einzigartigen Foil-Kartendruck, der über die gesamte Karte ein Muster des phyrexianischen Symbols aufweist, das dem griechischen Buchstaben Φ ähnelt. Das ist ein ganz neuer Look, der auf den Kartenbildern hier nicht wirklich zur Geltung kommt. Jede Step-and-Compleat-Karte weist eine eigene ID-Nummer für die Sammler unter euch auf. Wir freuen uns allerdings darauf, euch diese kurz vor dem Phyrexia: Alles wird eins-Release „persönlich“ vorzustellen.

Konzept-Prätoren ohne Rand als Step-and-Compleat-Foilkarte

Ichor-Karte ohne Rand als Step-and-Compleat-Foilkarte

Manga-Karte ohne Rand als Step-and-Compleat-Foilkarte

(*Step-and-Compleat-Foilkarten gibt es nur in Phyrexia: Alles wird eins Sammler-Boostern.)

„Universes Within“ wird um Set-Booster erweitert

Phyrexia: Alles wird eins widmet sich den Schrecken von Phyrexia – und dem verzweifelten Kampf unserer Helden gegen sie –, aber in den Set-Boostern erwartet Magic-Spieler noch mehr. Die Liste – neu aufgelegte Karten, die häufig thematisch oder vom Flair her mit aktuellen Magic-Releases verbunden sind – wird aktualisiert und beinhaltet dann auch „Universes Within“-Versionen von Karten aus dem Street Fighter x Secret Lair-Drop.

Diese Versionen zählen genau gleich – beim Deckbau entspricht jede von ihnen der gleichen „einzigartigen“ Karte –, aber ihr Flair stammt aus einer der eigenen Welten von Magic. Schau dir hier alle an, die du bei Phyrexia: Alles wird eins erwarten darfst:

Wir verraten Details dazu, wie diese „Universes Within“-Karten in Phyrexia: Alles wird eins Set-Boostern erscheinen, sobald im Januar die Vorschauen beginnen.

Alles wird eins

Mit einem großen Planeswalker-Team aus insgesamt zehn Planeswalkerkarten im Set ermöglicht Phyrexia: Alles wird eins es den Spielern, gegen die Phyrexianer zu kämpfen – oder sich ihren Streitkräften anzuschließen. Dabei steht das Schicksal des Multiversums auf dem Spiel.

Wiedervereinter Widerstand | Illustration von: Aurore Folny

Mach dich bereit für das Phyrexia: Alles wird eins Release am 10. Februar!