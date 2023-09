Zehn Gilden. Zehn Farbenpaare. Charaktere und Geschichte von Ravnica erstrecken sich über 13 Magic-Sets aus 16 Jahren. Ravnica Remastered ist ab 12. Januar 2024 in den Stores erhältlich und sorgt mit neu aufgelegten Karten und beliebten Sammlerstücken für ein wirklich einzigartiges Draft-Erlebnis!

Paradiesvögel Dampfschlote mit Retro-Kartenrand Massakermädel als Anime-Karte ohne Rand

Alte Ravnica-Fans werden in Ravnica Remastered viele bekannte Gesichter und Karten finden, während es für neue Spieler eine Gelegenheit ist, neu aufgelegte Karten zu sammeln und dabei die Geschichte dieser Welt kennenzulernen.

Tomik, angesehener Advokist Fblzzp der Irrläufer Massakermädel

Krenko der Boss Aurelia, Verfechterin des Rechts Niv-Mizzet der Parun

Am bekanntesten ist Ravnica wohl für die fantastischen Schockländer, die in Commander, Modern und anderen Formaten gespielt werden. Sie warten auch hier auf dich:

Blutkrypta Aufzuchttümpel Gottloser Schrein

Geheiligter Springbrunnen Überwachsene Grabstätte Heilige Schmelze

Dampfschlote Stampfgelände

Tempelgarten Nasses Grab

All das – und noch viel mehr – macht Ravnica Remastered zu einem bunten, nostalgischen Abstecher in die Welt der Gilden. Du kannst das Set in einem Store in deiner Nähe bei Friday Night Magic erleben und dich auf ein Release-Wochenende voller Drafts freuen, wenn Ravnica Remastered am 12. Januar 2024 erscheint!

Die stilvolle Seite von Ravnica

Wenn du es spannend findest, die coolsten Kartenversionen für dein Lieblingsdeck zu sammeln, hat Ravnica Remastered einiges zu bieten: Es ist vollgepackt mit auffälligen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken und bringt außerdem die Retro-Kartenränder zurück.

Massakermädel mit Retro-Kartenrand Krenko der Boss mit Retro-Kartenrand Paradiesvögel mit Retro-Kartenrand

Aurelia, Verfechterin des Rechts, mit Retro-Kartenrand Niv-Mizzet der Parun mit Retro-Kartenrand

Karten mit Retro-Kartenrand sind sowohl in Draft-Boostern (mindestens eine in jedem Booster) als auch in Sammler-Boostern (mehr als eine in jedem Booster) zu finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten – einschließlich der Schockländer!

Blutkrypta mit Retro-Kartenrand Aufzuchttümpel mit Retro-Kartenrand Gottloser Schrein mit Retro-Kartenrand

Geheiligter Springbrunnen mit Retro-Kartenrand Überwachsene Grabstätte mit Retro-Kartenrand Heilige Schmelze mit Retro-Kartenrand

Dampfschlote mit Retro-Kartenrand Stampfgelände mit Retro-Kartenrand

Tempelgarten, Retro-Kartenrand Nasses Grab mit Retro-Kartenrand

Wenn du modernes Flair bevorzugst, sind Sammler-Booster genau das Richtige für dich. Anime-Karten ohne Rand zeigen wiederkehrende Favoriten aus Ravnica in einem einzigartigen, Anime-inspiriertem Stil; diese Karten gibt es nur in Sammler-Boostern von Ravnica Remastered.

Fblzzp der Irrläufer | Illustration von: クロサワテツ/Tetsu Kurosawa

Tomik, angesehener Advokist, als Anime-Karte ohne Rand Fblzzp der Irrläufer als Anime-Karte ohne Rand Massakermädel als Anime-Karte ohne Rand

Krenko der Boss als Anime-Karte ohne Rand Paradiesvögel als Anime-Karte ohne Rand

Sammler-Booster bieten Fans einen weiteren Leckerbissen: Versionen ohne Rand von allen zehn Schockländern gibt es nur in Sammler-Boostern von Ravnica Remastered.

Blutkrypta ohne Rand Aufzuchttümpel ohne Rand Gottloser Schrein ohne Rand

Geheiligter Springbrunnen ohne Rand Überwachsene Grabstätte ohne Rand Heilige Schmelze ohne Rand

Dampfschlote ohne Rand Stampfgelände ohne Rand

Tempelgarten ohne Rand Nasses Grab ohne Rand

Weitere Details über coole Möglichkeiten zum Sammeln und den Draft-Spaß von Ravnica Remastered zeigen wir am 19. Dezember mit Enthüllungen bei WeeklyMTG.

Details zu Ravnica Remastered

Ravnica Remastered

Ravnica Remastered Set-Code: RVR

Website: Ravnica Remastered

Du kannst Ravnica Remastered bei Amazon, einem Store in deiner Nähe und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Ravnica Remastered Draft-Booster-Display

Ravnica Remastered Sammler-Booster-Display

Wichtige Termine für Ravnica Remastered: