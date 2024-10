Wir haben vor Kurzem unseren Release-Kalender für 2025 bekannt gegeben, der neben drei Magic-Sets auch drei Jenseits des Multiversums Sets enthält.

Uff!, denkst du vielleicht, das sind zu viele Direct-to-Modern-Sets …!

Du hättest recht, wenn es das wäre, was wir tun würden. Um dieses Problem zu vermeiden – und auch einige andere zu lösen – haben wir die Gestaltung der Jenseits des Multiversums Sets geändert, damit sie für alle wichtigen Constructed-Formate geeignet sind. Ab 2025 werden also neue Jenseits des Multiversums Booster-Sets in allen Constructed-Formaten legal sein, genau wie „normale“ Magic-Sets wie Bloomburrow. Das sind sechs neue Booster-Sets für 2025, alle mit identischer Legalität.

Warum Jenseits des Multiversums in alle Formate bringen?

Mit dieser Änderung erreichen wir mehrere Ziele:

Neuere Spielende , die durch Jenseits des Multiversums zu Magic gekommen sind, können in kleinere Formate geführt werden, in denen ihre Decks eine Chance haben, wettbewerbsfähig zu sein.

, die durch zu gekommen sind, können in kleinere Formate geführt werden, in denen ihre Decks eine Chance haben, wettbewerbsfähig zu sein. Erfahrene Spielende sollten sich über eine Reduzierung der „Direct-to-Modern"-Sets freuen, die für mehr Wandel in diesem Format gesorgt haben als typische Sets.

sollten sich über eine Reduzierung der „Direct-to-Modern"-Sets freuen, die für mehr Wandel in diesem Format gesorgt haben als typische Sets. Unser Design-Team kann seine Stärken voll ausspielen – wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Sets für diesen „typischen“ Anwendungsfall.

Gehen wir auf diese Aspekte näher ein:

Wir wissen, dass Jenseits des Multiversums viele neue Spielende ins Spiel gebracht hat, indem es ihre Lieblingsgeschichten und -charaktere durch Magic zum Leben erweckt hat. Während das Commander-Format einen guten Platz für diejenigen bietet, die gerne in geselliger Runde spielen (wenn auch mit einem riesigen Kartenpool), müssen Spielende, die mit ihren neuen Karten Constructed-Magic mit 60-Karten-Decks ausprobieren möchten, direkt zu Modern – mit mehr als 20 Jahren an Kartensets – oder zu Legacy, das noch größer ist. Die Formate Standard und, in etwas geringerem Maße, Pioneer sind viel freundlicher für Decks, die hauptsächlich aus einem einzigen Set bestehen, und der neue Spielende sieht mit größerer Wahrscheinlichkeit andere Spielende, die Karten aus „seinem“ Set spielen, und sieht andere Karten und Mechaniken, die seine Strategie verbessern könnten.

Da Modern Horizons 3 noch frisch in den Köpfen der erfahrenen Spielenden ist, ist es wichtig zu erwähnen, dass unser ideales Rollout für Modern-Inhalte genau das ist: ein gelegentliches Modern Horizons Set. Der Versuch, viele solcher Sets zu machen, ist schwierig, und die Landebahn ist schmal, wie du an der Dominanz von Der Eine Ring aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™, während gleichzeitig Magic: The Gathering – Assassin’s Creed® Karten im Format fast völlig fehlen, sehen kannst. Von nun an werden Jenseits des Multiversums Sets daher den typischen Lebenszyklus von Booster-Sets durchlaufen, mit viel Limited-Spiel beim Release und Beiträgen zu jedem Constructed-Format in einem Verhältnis, das der Größe des Formats entspricht, um so den Wandel der größeren nicht rotierenden Formate zu reduzieren.

In Bezug auf unsere Design-Teams bei Wizards sind dies genau die Arten von Produkten, für deren Herstellung wir bestens aufgestellt sind. Wir können unsere normale Powerlevel-Heuristik anwenden und unsere Future Future League für Constructed-Tests nutzen. Der spannende Punkt bei der Durchführung unmittelbar nach unserer Umstellung auf das dreijährige Standard ist, dass das Format jetzt eine Größe erreicht, die den Spielenden erheblichen Spielraum bei der Wahl von Karten und Deck-Varianten lässt, die ihnen gefallen.

Der anfängliche Schock von Jenseits des Multiversums liegt inzwischen weit hinter uns. Ich denke, dass die Sorgfalt, die wir in die Gestaltung dieser Sets gesteckt haben, offensichtlich ist und dass das Spielen mit ihnen sowohl den Fans von Magic als auch von unseren Partnern Spaß gemacht hat. Aus diesen Gründen freue ich mich, sie in Zukunft wie „echte“ Magic-Sets zu behandeln und dafür zu sorgen, dass sie allen und überall Spaß machen.

Details und Klarstellungen

Diese Änderung ist rein vorwärts gerichtet und betrifft Sets, die 2025 und später veröffentlicht werden. Die Turnierlegalität bestehender Sets, wie Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde und Assassin’s Creed , ändert sich nicht.

und , ändert sich nicht. Diese Veränderung wurde vorausgesehen, und alle Produkte wurden mit Blick auf diese Ziele entwickelt.

Obwohl der Hauptinhalt dieser Booster-Releases in allen Formaten legal sein wird, werden sie Produkte (wie Commander-Decks) und Karten (wie Special Guests ) enthalten, die nicht Teil der Hauptsets sind und für Eternal legal sind (d. h. nur in Commander, Legacy und Vintage für neue Commander- und/oder Jumpstart -Inhalte) oder wo auch immer die Karten sonst legal sind (für Reprint-Inhalte). Das entspricht der Struktur der letzten Sets wie Duskmourn: Haus des Schreckens und Bloomburrow .

) enthalten, die nicht Teil der Hauptsets sind und für Eternal legal sind (d. h. nur in Commander, Legacy und Vintage für neue Commander- und/oder -Inhalte) oder wo auch immer die Karten sonst legal sind (für Reprint-Inhalte). Das entspricht der Struktur der letzten Sets wie und . Die Standard-Rotation 2025 wird mit dem Release von Am Rande der Ewigkeiten stattfinden.

Die Standard-Rotation ändert sich im Jahr 2027.

Ich möchte hier noch eine weitere Ankündigung klarstellen, die nichts mit Jenseits des Multiversums zu tun hat. Während die Standard-Rotation 2025 wie oben erwähnt zum erwarteten Zeitpunkt stattfinden wird, haben wir vor Kurzem erklärt, dass wir den Zeitpunkt der jährlichen Standard-Rotation ab 2027 auf das erste Set des Kalenderjahres verlegen werden. Im Jahr 2026 wird es keine Rotation geben, da wir uns auf diese Veränderung vorbereiten. Standard wird auch in diesem neuen Modell die Sets von drei Jahren umfassen.

Der Grund für diese Änderung ist die Vereinfachung der Kommunikation. Zum Beispiel sind ab dem ersten Release 2027 Kartensets, die 2025, 2026 und 2027 veröffentlicht wurden, in Standard legal, und dieses Muster wird in Zukunft nahtlos fortgesetzt. Die Zeiten, in denen das „große Herbst-Set“ den Reset-Punkt für das Format darstellte, sind vorbei. Dieses Muster begann 1995 als eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, aber da wir seit einiger Zeit das ganze Jahr über ähnlich große Sets veröffentlichen, haben wir festgestellt, dass der Herbst nichts Besonderes mehr ist. Wir entscheiden uns also insgesamt für ein logischeres System. Das bedeutet, dass Bloomburrow und Duskmourn: Haus des Schreckens beide etwas kürzer legal sein werden als ursprünglich angenommen.