Ein technisches Problem betrifft den Inhalt des Valentine's Day 2021 drops. Falls du zu den Kunden gehörst, die einen Foil-Drop, einen Nicht-Foil-Drop oder ein Smitten Superdrop Bundle gekauft haben, überprüfe bitte die mit deinem Kauf verknüpfte E-Mail-Adresse und lies dieses Update.

Liebe liegt in der Luft, und das ist nicht nur unsere charakteristische Mischung aus Parfüm und Rasierwasser. Wir haben das Passende für dich gefunden: die bezaubernden Karten aus unserem aktuellen Superdrop. Jeder Drop bietet eine Menge. Dinge wie Riesen, Valentinstag, Feen, Metal und noch mehr Riesen. Warum wirfst du nicht einen Blick darauf? Die wahre Liebe könnte nur einen Klick entfernt sein.

Also schau dir unten die Karten an und bestelle vom 12.–21. Februar auf secretlair.wizards.com die Drops vor, in die du dich verliebst.

(Please Note: Parcels being delivered to UK customers may experience some delays due to the new Brexit agreements.)

Faerie, Faerie, Faerie Rad

Nur als Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Premiumkarte Glen Elendra Archmage ohne Rand mit alternativer Illustration

1x Premiumkarte Mistbind Clique ohne Rand mit alternativer Illustration

1x Premiumkarte Spellstutter Sprite ohne Rand mit alternativer Illustration

1x Premiumkarte Vendilion Clique ohne Rand mit alternativer Illustration

Preise:

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*

*einschließlich MwSt.

Du denkst, das sind durchschnittliche Feenwesen? Weit gefehlt! Während die meisten Feenwesen nur umherflattern, können diese hier richtig fliegen. So bunt wie ein Regenbogen aus den 90er Jahren zeigen diese Premium-Feenwesen fantastische Illustrationen von Maria Abagnale, Jen Bartel, Rian Gonzales und Maria Poliakova. Hast du ein Problem damit, wie sie die Dinge angehen? Sprich mit ihren Händen, denn ihre Fühler werden dir nicht zuhören.

The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Ebene mit großflächiger Illustration

1x Insel mit großflächiger Illustration

1x Sumpf mit großflächiger Illustration

1x Gebirge mit großflächiger Illustration

1x Wald mit großflächiger Illustration

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $29.99/€34.99*/£29.99*

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*

*einschließlich MwSt.

Secret Lair wird dir die wahre Bedeutung von Brutalität vermitteln. Du glaubst, Kreaturen sind brutal? Kreaturen sind nichts. Du glaubst, Entfernungszauber sind brutal? Entfernungszauber sind was für Kinder. Nur ein Kartentyp ist wirklich brutal und wirklich Metal. Die Rede ist natürlich von Standardländern. Schau dir diese herrlichen Standardländer mit großflächigen Illustrationen von Mark Riddick an, und du wirst verstehen, dass du nichts von Brutalität verstehst. Mark versteht alles. Mit diesen Ländern in deinem Besitz begibst du dich auf den Weg der Weisheit. Mach dich bereit, neu geboren zu werden …

Valentine's Day 2021

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Boros Charm ohne Rand

1x Gisela, Blade of Goldnight ohne Rand

1x Goblin Rabblemaster ohne Rand

1x Heliod, Sun-Crowned ohne Rand

1x Monastery Swiftspear ohne Rand

1x Goblin Token

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $29.99/€34.99*/£29.99*

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*

*einschließlich MwSt.

Dieses Jahr haben wir von Secret Lair nur eine Frage für dich: Möchtest du mein Partner sein am Valentinstag? Wir haben keine Pralinen, weil wir sie alle aufgegessen haben, aber wir haben diese entzückenden Valentinstagskarten mit ebenso entzückenden Illustrationen von Brandi Milne. Diese roten und weißen Karten (weil das rosa ergibt, logisch, oder?) machen deine Partien romantischer. Auch wenn du den Lebenspunktestand deines Gegners auf Null senkst, wird sein Herz zu 100 % erfüllt sein.

Showcase: Kaldheim – Part 1

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Showcase Frost Titan

1x Showcase Primeval Titan

1x Showcase Uro, Titan of Nature's Wrath

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $24.99/€29.99*/£24.99*

Premiumkarten: $34.99/€39.99*/£34.99*

*einschließlich MwSt.

Die Wälder von Littjara sind normalerweise ruhig und friedlich, aber heute erzittert das Geäst wie ein auf Maximum eingestellter Wäschetrockner. Es ist kein Gestaltwandler, der die Bäume dazu bringt, einen Flughafen-Massagesessel zu imitieren – es ist eine Armee von Riesen, wie sie Kaldheim noch nie gesehen hat. Stampfe deine Gegner mit diesen grünen und blauen Titanen stilvoll in den Boden, mit Kaldheims einzigartigen Showcase-Kartenrändern und Illustrationen von WolfSkullJack, Christopher Lovell und Richard Luong. Sie sind riesig, haben das Sagen, und alle anderen sollten sich in Acht nehmen!

(Note: We are planning an upcoming B&R announcement. In that announcement, we plan to ban Uro, Titan of Nature's Wrath in Pioneer, Modern, and Historic. Additionally, we are continuing discussions about doing the same in Legacy. While we are still working internally on the larger B&R announcement for that week, we wanted to share this information ahead of this sale.)

Showcase: Kaldheim – Part 2

Als Premium- und Nicht-Premiumkarten erhältlich

Inhalt:

1x Showcase Grave Titan

1x Showcase Inferno Titan

1x Showcase Kroxa, Titan of Death's Hunger

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $29.99/€34.99*/£29.99*

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*

*einschließlich MwSt.

Die brennenden Teer-Ozeane von Immersturm sind unruhig. Sie brodeln und blubbern wie, äh, na ja, genau wie heißer Teer, aber irgendwie viel mehr als sonst. Drei enorme Gestalten tauchen aus der Tiefe auf und bringen ein Boot mit Dämonen in der sengenden See zum Kentern (keine Sorge, das waren alles Idioten). Kaldheim hat Riesen, aber keine wie diese. Stampfe deine Gegner mit diesen schwarzen und roten Titanen stilvoll in den Boden, mit Kaldheims einzigartigen Showcase-Kartenrändern und Illustrationen von DZO, GodMachine und Dibujante Nocturno. Sie sind riesig, haben das Sagen, und alle anderen sollten sich in Acht nehmen!

Smitten Superdrop: All-Our-Love Bundle

Der Smitten Superdrop enthält viele Drops zum Verlieben. Wenn deine Leidenschaft für Secret Lair keine Grenzen kennt, ist das All-Our-Love Bundle genau das Richtige für dich. Im Bundle findest du alle Drops aus dem Smitten Superdrop – Foil und Nicht-Foil (falls zutreffend). Wenn du nichts verpassen möchtest, solltest du auf keinen Fall diese verlockende Sammlung verpassen.

Inhalt:

1x Faerie, Faerie, Faerie Rad (Foil)

1x Showcase: Kaldheim – Part 1

1x Showcase: Kaldheim – Part 1 Foil Edition

1x Showcase: Kaldheim – Part 2

1x Showcase: Kaldheim – Part 2 Foil Edition

1x The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

1x The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands Foil Edition

1x Valentine's Day 2021

1x Valentine's Day 2021 Foil Edition

Preise: $259.91/€294.91*/£259.91*

*einschließlich MwSt.

Ihr spart: $50/€60/£50!