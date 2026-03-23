Standard

Keine Änderungen.

Pioneer

Keine Änderungen.

Modern

Keine Änderungen.

Legacy

Keine Änderungen.

Vintage

Keine Änderungen.

Pauper

Keine Änderungen.

Alchemy

Keine Änderungen.

Historic

Nahrungskette ist gebannt.

Timeless

Keine Änderungen.

Brawl

Keine Änderungen.

Schau dir die nach Format sortierte Liste aller gebannten und eingeschränkten Karten an.

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens und bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Zeit, sich zur zweiten Ankündigung zu gebannten und eingeschränkten Karten von 2026 zu versammeln. In der ersten Ankündigung dieses Jahres waren die 60-Karten-Formate im Tabletop stabil, und wir haben eine Reihe von Aktualisierungen für MTG Arena angekündigt. Die heutige Ankündigung liegt zeitlich etwas näher an der vorherigen als die Updates der letzten Jahre und entspricht unserem aktuellen Ansatz: häufig nachschauen, um uns selbst die Möglichkeit zu geben, zu handeln.

Wie immer werden wir morgen, am 24. März, um 10 Uhr PT (18 Uhr MEZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen. Bis dahin schauen wir uns doch mal an, wie es um unsere Formate steht, oder?

Standard

Von Jadine Klomparens

Keine Änderungen.

Standard sieht in den Monaten seit unserem letzten Update weiterhin vielfältig und gesund aus. Wir sehen weiterhin, wie Decks in Popularität und Siegquote steigen und fallen, während neue Technologien entdeckt werden. Kein Deck oder keine Strategie hat sich als klarer Gewinner dieses Standard-Formats herauskristallisiert.

Das große Ganze des Standard-Formats bleibt dasselbe wie nach der Pro Tour Lorwyns Finsternis. Grün-basierte Dachsmaulwurf-Junges-Decks kämpfen gegen eine breite Palette von hauptsächlich blauen, schwarzen und roten Decks, die versuchen, das Junge mit jeder Menge Entfernungszaubern und einer eigenen starken proaktiven Strategie zu besiegen. Eine Handvoll Aggro- und Kombodecks runden das Format ab – mit dem Ziel, schneller zuzuschlagen oder größer zu denken als der Rest des Feldes.

Aber innerhalb dieses Geflechts haben sich die Details von Standard enorm verändert. Als wir das letzte Mal sprachen, wurden die wichtigsten Dachsmaulwurf-Junges-Decks vom Rhythmus der Natur angetrieben und versuchten, Partien mit einem überwältigenden Kraterhuf-Behemoth zu beenden. Die Dinge haben sich geändert.

2 Surrak, Elusive Hunter 1 Promising Vein 4 Earthbender Ascension 4 Mightform Harmonizer 4 Esper Origins 2 Meltstrider's Resolve 3 Escape Tunnel 2 Royal Treatment 4 Sazh's Chocobo 4 Ba Sing Se 4 Llanowar Elves 4 Icetill Explorer 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 14 Forest 1 Scrapshooter 2 Meltstrider's Resolve 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Pawpatch Formation 3 Soul-Guide Lantern 4 Mossborn Hydra 2 Eumidian Terrabotanist

Mono-Grün-Landung hat die Krone des meistgespielten Dachsmaulwurf-Junges-Decks übernommen. Es ist eine andere Herangehensweise an die Nutzung des Dachsmaulwurf-Jungen, die mehr darauf fokussiert ist, die interaktiven Decks zu schlagen. Als vollwertige Landung-Beatdown-Strategie hat das Deck eine vielfältige Auswahl an bedeutenden Bedrohungen, die das Entfernungszauber-Arsenal der Gegner überlasten können. Es kann sogar das starke Duo aus Eispflug-Entdecker und Machtgestalt-Harmonisierer spielen, das das Rückgrat des Temur-Harmonisierer-Decks bildete, das den 2. Platz bei der Pro Tour Lorwyns Finsternis belegte.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hat das Standard-Metagame nicht grundlegend umgekrempelt, aber es hat einigen bestehenden Decks neue Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel:

3 Swamp 3 Inti, Seneschal of the Sun 4 Starting Town 3 Mountain 4 Multiversal Passage 1 Bitter Triumph 4 Moonshadow 4 Marauding Mako 3 Requiting Hex 3 Fear of Missing Out 4 Cool but Rude 4 Blazemire Verge 4 Bloodghast 4 Flamewake Phoenix 1 Carnage, Crimson Chaos 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 2 Casey Jones, Vigilante 2 Hobgoblin, Mantled Marauder 1 Qarsi Revenant 1 Requiting Hex 2 Intimidation Tactics 1 Duress 1 Bitter Triumph 1 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 2 Sunspine Lynx

Das Rakdos-Rummaging-Deck wurde bereits in Standard gespielt, und der Druck von Rafael kommt cool hat ihm einen neuen Popularitätsschub verliehen. Mit einem Top-8-Auftritt bei Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles im Gepäck ist es wahrscheinlich, dass wir mit weiteren Erfolgen dieses Decks rechnen können, während sich Standard von hier aus weiterentwickelt.

Zum Abschluss dieses Abschnitts über Standard möchte ich noch einmal festhalten: Obwohl das Format aus Metagame-Sicht sehr vielfältig ist, gibt es noch Raum für Verbesserungen. Die Geschwindigkeit des Formats ist höher als unser internes Ziel, da einige Decks zu früh im Spiel zu viel Druck ausüben. Dies in zukünftigen Sets anzugehen, beschäftigt das Play Design Team schon seit einer Weile. Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft von Standard, während wir immer besser darin werden, dafür zu designen.

In der Zwischenzeit ist dieses Standard-Format immer noch sehr unterhaltsam, vielfältig und beliebt. Wir freuen uns darauf zu sehen, welche neuen Entwicklungen sich ergeben, wenn Geheimnisse von Strixhaven nächsten Monat erscheint.

Pioneer

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Pioneer befindet sich in einer einzigartigen Lage. Im Großen und Ganzen taucht Rot in mehreren verschiedenen Archetypen häufiger auf als erwünscht, aber jeder dieser Archetypen liegt in einem akzeptablen Bereich. Wir haben in unseren letzten Ankündigungen ein wenig über Varianten von Mono-Rot-Aggro, Izzet-Lektionen, Bravour-Decks mit der Schneide aus Cori-Stahl und Lichtbogen-Phoenix-Decks gesprochen, aber wir sehen, dass jedes dieser Decks mit einer Rate erfolgreich ist, die wir von starken Decks erwarten würden. Wenn Rot und Blau nicht deine Favoriten sind, ist Motorzahn, Okiba-Chefin, derzeit das Herzstück zweier verschiedener Friedhof-Kombodecks. Motorzahn hat sowohl Orzhov- als auch Abzan-Varianten, jede mit eigenen Stärken und Schwächen aufgrund von Unterschieden in ihrer Spielweise.

2 Bitter Triumph 2 Bleachbone Verge 2 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 1 Duress 4 Fatal Push 4 Fleeting Spirit 1 Geier Reach Sanitarium 4 Godless Shrine 4 Greasefang, Okiba Boss 3 Guardian of New Benalia 4 Iron-Shield Elf 4 Monument to Endurance 4 Parhelion II 2 Plains 2 Shadowy Backstreet 1 Swamp 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 The Mycosynth Gardens 4 Thoughtseize 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 2 Vanishing Verse 1 Beza, the Bounding Spring 3 Doorkeeper Thrull 1 Duress 1 Go Blank 2 High Noon 3 Pest Control 1 Sheltered by Ghosts 2 Soul-Guide Lantern 1 Vanishing Verse

Die Orzhov-Version von Motorzahn spielt sich größtenteils als ein „Discard matters“-Midrange-Deck mit Kombo-Potenzial. Verschiedene Varianten der Wächterin von Neu-Benalia drehen die Vorstellung, dass das Abwerfen von Karten ein Nachteil ist, komplett um und machen das Abwerfen zu einem Vorteil mit dem Monument der Beständigkeit und Friedhof-Synergien mit der Namensgeberin des Decks. Auf der anderen Seite …

3 Bitter Triumph 1 Yathan Roadwatcher 1 Voice of Victory 3 Cache Grab 4 Temple Garden 1 Emptiness 4 Esika's Chariot 4 Formidable Speaker 1 Swamp 4 Greasefang, Okiba Boss 1 Lush Portico 3 Multiversal Passage 1 Overlord of the Balemurk 4 Parhelion II 1 Plains 3 Raffine's Informant 1 Skysovereign, Consul Flagship 1 Godless Shrine 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 Concealed Courtyard 1 Brushland 1 Thundering Broodwagon 1 Boseiju, Who Endures 4 Blooming Marsh 4 Thoughtseize 3 Witherbloom Command 2 Ashiok, Dream Render 2 Duress 1 Loran of the Third Path 1 Sheoldred, the Apocalypse 1 Unlicensed Hearse 2 Vanishing Verse 3 Pest Control 3 Fatal Push

Haben wir die Abzan-Variante von Motorzahn. Anstatt sich so stark auf das organische Ziehen und Abwerfen von Karten zu verlassen, hilft Grün dem Deck dabei, sich darauf zu konzentrieren, ein Friedhof-Kombodeck zu sein. Der Begnadete Redner und die Futtergier ermöglichen die Kern-Kombo des Decks mit mehr Konsistenz.

Beide Varianten von Motorzahn erzielen gute Erfolge, die sich aber in einem Rahmen bewegen, den wir für das Format als gesund erachten. Laut unseren Daten von MTG Arena sehen wir kein einzelnes Deck an der Spitze des Constructed-Metagames, das einen Anteil von zehn Prozent am Metagame einnimmt. Auf Magic Online sehen wir ebenfalls mehrere Arten von Decks, die es erfolgreich in die Top 8 von Challenges schaffen. Das Format hat einige wenige definierte Decks, die am zuverlässigsten Erfolg versprechen, aber es ist eine Umgebung, in der Spielende ihre Lieblingsstrategie wählen und sie im Laufe der Zeit zum Erfolg führen können.

Meine ehrliche Meinung? Ich würde empfehlen, es auszuprobieren.

Modern

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Wenn wir etwas weiter zurück auf unsere nicht-rotierenden Formate schauen, floriert Modern weiterhin. Als wir das letzte Mal ins Format geblickt haben, haben wir erwähnt, dass Karten aus neuen Sets einen Einfluss auf das Format haben und vergangene Archetypen wiederbeleben. Eine Modern Showcase Challenge später …

1 Island 1 Forest 4 Misty Rainforest 2 Polluted Delta 1 Hedge Maze 1 Undercity Sewers 2 Underground Mortuary 1 Overgrown Tomb 1 Breeding Pool 1 Watery Grave 4 Generous Ent 2 Sink into Stupor 1 Otawara, Soaring City 2 Formidable Speaker 4 Endurance 4 Shardless Agent 1 Halo Forager 4 Force of Negation 4 Overlord of the Balemurk 4 Wistfulness 2 Deceit 1 Flooded Grove 2 Curator of Mysteries 2 Street Wraith 4 Subtlety 3 Living End 1 Flare of Denial 3 Foundation Breaker 1 Flare of Denial 1 Mai, Scornful Striker 1 Damping Sphere 3 Dismember 2 Inevitable Betrayal 4 Mystical Dispute

Lorwyns Finsternis hat komplett verändert, wie Living End gebaut wird. Der Begnadete Redner bedeutet, dass das Deck nicht mehr so viele Wege spielen muss, um in ein Lebendiges Lebensende zu kaskadieren. Der Redner erfüllt zwei Rollen, indem er den Friedhof füllt und die Fragmentlose Agentin findet. Der Begnadete Redner bietet außerdem eine praktische Auswahl an Optionen, damit das Deck reaktiver spielen kann, wenn es auf Disruption oder schnellere Kombos trifft. Dies bietet auch einen robusteren Spielplan gegen Friedhof-Hate, der es dem Deck ermöglicht, zuverlässig den Spielplan umzusetzen, den wir von älteren Versionen von Living End kannten, die einfach ihre riesigen Kreaturen wirkten, wenn die Partie lange genug andauerte. Zum Thema Friedhof-Hate: Wehmut, die dir ermöglicht, für {U}{U} effektiv zwei Kreaturen in den Friedhof zu legen, ermöglicht dir gleichzeitig, vier Antworten auf Friedhof-Hate im Hauptdeck des Gegenübers zu haben (dank des grünen Modus), was fantastisch ist.

Im Online-Metagame sehen wir eine etwas höhere Repräsentation von Boros Energy, als normalerweise wünschenswert ist, aber die Rate, mit der das Deck im letzten Jahr gestiegen und gefallen ist, sieht nach gesundem Wandel für ein nicht-rotierendes Format aus. Vor der kommenden Modern-RCQ-Saison werden wir das Metagame im Auge behalten, während es sich entwickelt, und weiterhin die Auswirkungen von Amulet Titan auf die Rundenzeiten von Modern-Events beobachten. Wir möchten noch einmal betonen, dass Modern aktuell in einem gesunden und unterhaltsamen Zustand ist. Wir werden nur eingreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Wir möchten außerdem sicherstellen, dass unser wichtigstes nicht-rotierendes Format dieses Jahr erfolgreich ist. Zum Glück sind wir auf einem richtig guten Weg.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Es heißt, dass im Leben zwei Dinge gewiss sind.

1 Canoptek Scarab Swarm 1 Flickerwisp 3 Thalia, Guardian of Thraben 4 White Orchid Phantom 4 Stoneforge Mystic 4 Aether Vial 1 Lion Sash 1 Phyrexian Metamorph 4 Recruiter of the Guard 4 Swords to Plowshares 4 Karakas 4 Witch Enchanter 1 Pre-War Formalwear 1 Meteor Sword 4 Solitude 4 Flagstones of Trokair 4 Wasteland 4 Ghost Quarter 4 Phelia, Exuberant Shepherd 1 Eiganjo, Seat of the Empire 4 Clarion Conqueror 2 Shadowy Backstreet 10 Plains 3 Skyclave Apparition 1 Containment Priest 1 Loran of the Third Path 1 Batterskull 1 Yorion, Sky Nomad 2 Mindbreak Trap 4 Deafening Silence 3 Disruptor Flute 3 Wrath of the Skies 1 Faerie Macabre 1 Path to Exile

Zusätzlich dazu, dass Death and Taxes im letzten Monat eine Legacy Showcase Challenge gewonnen hat, haben wir gesehen, dass der Platzhirsch des Formats, Dimir Tempo, im Metagame-Anteil und in der Siegquote zurückgegangen ist, und wir haben gesehen, dass Oops! All Spells etwas zurückfällt, während die Leute ihre Antworten auf das aktuelle Legacy-Metagame abstimmen. Wir sind begeistert zu sehen, dass sich Partien in Legacy dekomprimieren, während sie fairer werden. Eines der deutlichsten Anzeichen dieser Entwicklung ist, dass Schwerter zu Pflugscharen mittlerweile im Format insgesamt vernünftiger einzusetzen ist. Spielende haben auch begonnen, Erfolg mit einer anderen Variante eines weißen kreaturenbasierten Aggro-Decks zu erzielen, die an das Boros-Energy-Deck in Modern erinnert.

4 Ajani, Nacatl Pariah 4 Amped Raptor 4 Arid Mesa 1 Badlands 3 Cabal Therapy 1 Elegant Parlor 2 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 3 Hexing Squelcher 2 Karakas 4 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 3 Orcish Bowmasters 1 Plains 2 Plateau 2 Scrubland 1 Shadowy Backstreet 1 Silent Clearing 4 Swords to Plowshares 3 Thoughtseize 3 Voice of Victory 4 Wasteland 2 Clarion Conqueror 3 Containment Priest 4 Leyline of the Void 2 Null Rod 2 Prismatic Ending 1 Pyroblast 1 Red Elemental Blast

Sie hat viele der Bedrohungen, die Spielende, die ein bisschen mit Modern vertraut sind, kennen, unterstützt durch die in Legacy verbreitete Disruption in Form der Einöde und Kabbalistische Therapie. Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, nicht aufgeregt zu werden, wenn ich sehe, wie die faire Version der Kabbalistischen Therapie ihren Weg zurück an die Legacy-Tische findet.

Ungeachtet aller therapeutischen Überlegungen sieht es so aus, als wäre Legacy noch lange nicht ausgereizt, und die Spielenden scheinen Spaß an den aktuellen Entwicklungen zu haben. Die Spitze der Ranglisten bei verschiedenen Events unterscheiden sich voneinander, wobei verschiedene Makro-Archetypen und Decks abwechselnd im Rampenlicht stehen. Wir können es kaum erwarten, die nächste Phase des Formats zu sehen.

Vintage

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Vintage ist mehr oder weniger das, was wir als idealen Zustand eines Eternal-Formats wahrnehmen. Es gibt klar definierte Säulen in Mishra’s Workshop, Bazaar of Baghdad, Lurrus aus der Traumhöhle, Eid der Druiden und Initiative-Decks, zusammen mit einer Handvoll anderer Archetypen. Woche für Woche sind verschiedene Archetypen erfolgreich, abhängig davon, welche Versionen jedes Decks Spielende mitbringen, wie gut die Hate-Karten passen und so weiter. Trotz der Tatsache, dass die Top-Tier-Decks so viel Raum in Gesprächen und Metagame-Anteil einnehmen, gibt es immer noch Raum für Deckbau und Chancen für weniger beliebte Decks zu glänzen. Im letzten Jahr haben neue Releases kontinuierlich frischen Content geliefert und jedem dieser Archetypen neue Tools gebracht, die zu innovativen Deck-Ideen inspirieren.

Wir glauben, dass das heutige Vintage wunderbar zu spielen ist, und sind erfreut zu sehen, wie es sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Pauper

Von Gavin Verhey

Keine Änderungen.

Insgesamt sieht das Format weiterhin ziemlich gesund aus. Während das Pauper-Formatgremium und ich Pauper überwacht haben, ist klar, dass Terror eine Weile lang eines der besseren Decks geblieben ist, obwohl es bisher nicht die Grenze überschritten hat, die uns zum Handeln veranlasst hätte. Es bleibt das Deck, das wir am genauesten im Auge behalten haben.

Mit dem Release von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hat sich die Landschaft jedoch etwas verändert, da mehrere Karten daraus im Format aufgetaucht sind. Es gibt zwei neue Ergänzungen, die am bemerkenswertesten waren.

2 Idyllic Grange 4 Novice Inspector 4 Thraben Inspector 4 Lunarch Veteran 4 Thraben Charm 4 Raffine's Informant 3 Prismatic Strands 2 Guardians' Pledge 4 Battle Screech 3 Leonardo, Big Brother 1 Eagles of the North 17 Plains 4 Kor Skyfisher 4 Militia Bugler 4 Dust to Dust 2 Journey to Nowhere 2 Holy Light 2 Standard Bearer 3 Martyr of Sands 2 Revoke Existence

Leonardo, großer Bruder, hat aggressiven Decks ein starkes Werkzeug gegeben, das all die Spielsteine in jede Menge Schaden verwandelt. Die Karte wurde in weißen aggressiven Decks gespielt und wird sogar in Elfen-Decks gesplasht, um Gegnern direkt nach einem großen Zug den Rest zu geben. Der Aufstieg dieser Karte ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass diese weißen aggressiven Decks traditionell gegen Terror im Vorteil waren, was die Zusammensetzung des Metagames verändern könnte.

Der Utrom-Überwacher hat Affinity ein weiteres Werkzeug gegeben, da er quasi ein größerer und günstigerer Düsterer Schwebgardist ist. Der Düstere Schwebgardist ist gelegentlich in Affinity aufgetaucht, und dies ist ein erhebliches Upgrade, das dem Deck ermöglicht, früh eine starke fliegende Offensive aufzubauen.

1 Makeshift Munitions 1 Cast Down 4 Thoughtcast 3 Krark-Clan Shaman 4 Myr Enforcer 2 Great Furnace 3 Seat of the Synod 3 Vault of Whispers 4 Ichor Wellspring 3 Galvanic Blast 3 Nihil Spellbomb 4 Drossforge Bridge 4 Mistvault Bridge 3 Silverbluff Bridge 2 Blood Fountain 4 Reckoner's Bargain 1 Hunter's Blowgun 1 Eviscerator's Insight 4 Refurbished Familiar 4 Utrom Monitor 1 Toxin Analysis 1 Chromatic Star 1 Duress 1 Hydroblast 1 Pyroblast 4 Blue Elemental Blast 4 Red Elemental Blast 1 Krark-Clan Shaman 1 Nihil Spellbomb 1 Breath Weapon 1 Toxin Analysis

Pauper ist ein Format voller Powerlevel-Ausreißer und mächtiger Karten, daher ist dieses Upgrade mit dem Utrom-Überwacher nicht außerhalb der Grenzen des Akzeptablen. Es ist nichts, von dem ich erwarte, dass wir es bannen werden, es sei denn, die Dinge geraten wirklich aus den Fugen. Ich möchte kurz ansprechen, dass diese häufige Karte in der gedruckten Version nur über Turtle Team-Up verfügbar – das ist nicht die ideale Situation für eine Karte, die wahrscheinlich dauerhaft ein Staple sein wird. Außerdem gibt es nicht einmal eine Foilversion davon für diejenigen, die gerne ihre Decks aufwerten.

Die guten Nachrichten für alle, die digital spielen: Ich habe mit dem Team von Daybreak Games gesprochen, das Magic Online betreibt, wo viel Pauper gespielt wird, und sie werden ab dem 1. April die Drop-Rate des Utrom-Überwachers in Schatztruhen erhöhen! Das sollte es den Spielenden erleichtern, an die Karte zu kommen.

Und da wir gerade von Magic Online sprechen: Ab dem 25. März, also in nur wenigen Tagen, ist Pauper an der Reihe und steht für die neue MOCS-Saison auf der Plattform im Mittelpunkt. Wir freuen uns darauf, das Metagame zu verfolgen und zu sehen, wie es sich einpendelt!

Während ich dies schreibe, ist das erste Paupergeddon von 2026 noch nicht passiert. Aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird das Event gerade beendet sein, und wir werden uns definitiv die Zeit nehmen, diese Ergebnisse zu überprüfen.

Zum Schluss noch etwas, das eventuell ein Gesprächsthema ist: ein probeweises Entbannen des Bynder-Ornaments. Es ist eine Weile her, seit diese Karte gebannt wurde, und Pauper hat sich seitdem dramatisch verändert. Eine langsame Quelle von Kartenvorteil hätte Probleme mit vielen der heutigen Decks. Das Entbannen würde möglicherweise einigen langsameren Decks ein zusätzliches Werkzeug geben. Allerdings war es vorher unglaublich mächtig, deshalb wollen wir bei diesem probeweisen Entbannen mit Bedacht vorgehen. Was meinst du? Bitte teile dein Feedback.

Viel Spaß da draußen mit Pauper, und wir freuen uns darauf, deine Gedanken zum Thema zu hören!

Alchemy

Von Daniel Xu

Keine Änderungen.

Seit unserem letzten Update führen Izzet-Lektionen, Azorius-Vögel, Mono-Grün-Ouroboroid und Drachen-Variationen weiterhin die Alchemy-Rangliste bei Best-of-Three an, während Best-of-One vielfältiger ist. Es gibt keine klaren Powerlevel-Ausreißer unter diesen Decks, und das Format wird immer noch erkundet mit aufkommenden Decks rund um Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Karten und Karten mit Balanceanpassungen. Wir behalten Decks mit der Aquatischen Subtilität in Best-of-One im Auge, die die namensgebende Karte mit Sin, Geißel von Spira, und der Allwissenheit paaren, aber wir glauben, dass diese Strategien zu diesem Zeitpunkt nicht konsistent genug sind, um Maßnahmen zu rechtfertigen.

Wir erwarten, dass wir das ganze Jahr über weiterhin Balanceanpassungen durchführen werden. Du kannst dich auf weitere dynamische Änderungen in dieser Richtung freuen, wenn sich das Metagame stabilisiert.

Historic

Von Daniel Xu

Nahrungskette ist gebannt.

Seit den Änderungen aus der Ankündigung zu gebannten und eingeschränkten Karten im Februar sind wir mit der Reaktion im Historic-Ökosystem zufrieden. Interaktive Decks wie Jund und Dimir mischen jetzt ganz oben in Best-of-Three mit, und die Bandbreite spielbarer Strategien ist viel breiter als zuvor. Die Karten, die seitdem nicht mehr gebannt sind, haben den Umfang der Antworten im Format erweitert und ermöglichen es Spielenden, angemessen auf Kombodecks wie Reanimator und Valakut-Kombo zu reagieren. Während wir immer noch die Auswirkungen vom Magus des Mondes und der Vorbotin der Meere überwachen, hat sich die Spitze des Metagames gut angepasst, indem sie das Prismatische Panorama und die Karten mit Standardland-Umwandlung aus Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ in ihre Manabasen integriert haben, sodass die beiden Blutmond-ähnlichen Kreaturen als Hauptdeck-Optionen in Ungnade gefallen sind. Wir sind derzeit der Meinung, dass sie den beabsichtigten Effekt hatten, klare, spielbare Antworten auf mächtige Nichtstandardländer als Sideboard-Optionen bereitzustellen.

4 Avacyn's Pilgrim 4 Esper Sentinel 2 Extraction Specialist 1 Imodane's Recruiter 4 Juggernaut Peddler 4 Noble Hierarch 4 Recruiter of the Guard 4 Sigardian Evangel 1 Tajic, Legion's Valor 1 Witch Enchanter 4 Birthing Ritual 4 Food Chain 4 Cavern of Souls 3 Echoing Cavern 2 Forest 4 Mana Confluence 2 Plains 4 Prismatic Vista 4 Starting Town 1 A-Haywire Mite 4 Brutal Cathar 1 Dauntless Dismantler 1 Faerie Macabre 1 Jegantha, the Wellspring 3 Jirina, Dauntless General 4 Seam Rip

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hat die Nahrungskette in Historic eingeführt. Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. Wir haben die Interaktion zwischen der Sigardischen Evangelistin und der Nahrungskette übersehen, die eine beliebig große Anzahl von 3/1 Kreaturen erzeugen kann. Kompetitive Decks, die diese Interaktion nutzen, entwickeln sich noch, aber sie sind bereits in Best-of-Three sowohl im Metagame-Anteil als auch in der Siegquote fast an der Spitze. Das ist viel zu hoch für ein Deck, das konstant im dritten Zug die Kombo ausführen und die Partie gewinnen kann – und ziemlich oft sogar schon im zweiten Zug. Vor allem, wenn man bedenkt, wie nervig die Kombo digital umzusetzen ist. Unsere Philosophie ist klar: Kombos im zweiten Zug sollen nicht zu den konkurrenzfähigen Historic-Strategien zählen und stattdessen ein Charakteristikum von Timeless bleiben. Aus diesen Gründen ist die Nahrungskette gebannt.

Timeless

Von Daniel Xu

Keine Änderungen.

Die Einschränkung von Nekropotenz hat in Timeless die Tür für eine breitere Auswahl spielbarer Decks geöffnet. Mardu Energy hat sich an die Spitze der Rangliste gekämpft, aber Show and Tell, Reanimator und Mono-Rot-Stompy sind nicht weit dahinter. Das Fehlen klarer Powerlevel-Ausreißer in dieser Gruppe ist ermutigend für die Gesundheit des Formats. Während die Tagebaumine weiterhin eine stark gespielte Karte bleibt, sind Decks, die sich auf die Tagebaumine als Engine-Komponente konzentrieren, in ihrer Präsenz zurückgegangen. Wir glauben, dass ihr aktueller Platz im Metagame nach Timeless-Standards gesund ist.

Brawl

Von Daniel Xu

Keine Änderungen.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles hat mehrere aufregende neue Commander zu Brawl hinzugefügt, wobei Raph & Mikey, Querulanten, die Popularitätscharts anführen, während Leonardo, das Gleichgewicht, und Splinter, radikale Ratte, dicht dahinter folgen. Wir setzen unsere regelmäßigen Matchmaking-Updates bei den meisten Releases fort, um die Gegnerwahl zu verbessern. Zu guter Letzt arbeiten wir noch am letzten Schliff für unser nächstes kompetitives Brawl-Event – halte also in naher Zukunft die Augen nach dieser Ankündigung offen.