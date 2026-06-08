Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decklisten
Übernimm das Kommando über das Marvel-Universum mit den Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks! Wir bringen vier spielfertige Commander-Decks mit einigen der berühmtesten Marvel-Charakteren aller Zeiten heraus. Jede einzelne Karte hat eine Illustration, die Marvel-Charaktere und Geschichten abbildet, und jedes Deck ist eine Feier eines beliebten Winkels des Marvel-Universums. Such dir deinen Favoriten aus und versammle für deinen Spieleabend dein eigenes Team um dich.
Commander-Deck
Commander-Deck
Commander-Deck
Commander-Deck
Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Deck enthält Folgendes:
- 1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten
- Die Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes:
- 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand
- 99 Nicht-Foilkarten, darunter 29 neue Magic-Karten
- Das Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes:
- 4 Cover-Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand
- 96 Nicht-Foilkarten, darunter 26 neue Magic-Karten
- Die Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes:
- 10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten
- 1 Regelreferenzkarte
- 1 Deckbox
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
Collector's Edition
Für Marvel-Superfans und Sammelnde, die auf zusätzliche Strahlkraft aus sind, sind die Collector's Edition Commander-Decks die ultimative Ergänzung ihrer Commander-Sammlung. Jedes Collector's Edition Commander-Deck enthält Folgendes:
- 1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten
- Die Collector's Edition Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes:
- 1 Cover-Commander als Surge-Foilkarte mit Illustration ohne Rand
- 99 Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 29 neuer Magic-Karten
- Das Collector's Edition Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes:
- 4 Cover-Commander als Surge-Foilkarten mit Illustration ohne Rand
- 96 Surge-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 26 neuer Magic-Karten
- Die Collector's Edition Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes:
- 10 doppelseitige Spielsteinkarten
- Diese Spielsteine haben auf der einen Seite den Surge-Foil-Kartendruck und auf der anderen Seite den Nicht-Foil-Kartendruck.
- 1 Regelreferenzkarte
- 1 Deckbox
Die Decklisten für jedes dieser enthüllten Commander-Decks findest du im Folgenden, und sobald das komplette Set enthüllt wurde, kannst du es in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie durchstöbern.
- Avengers, sammeln (Rot-Weiß-Blau)
- Wakanda über alles (Grün-Weiß)
- Die Fantastischen Vier (Rot-Grün-Weiß-Blau)
- Doom obsiegt (Blau-Schwarz-Rot)
Bringe Superhelden (oder ihre Feinde) zu deiner nächsten Commander-Partie an den Tisch mit den Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks! Die Commander-Decks, Collector's Edition Commander-Decks und mehr erscheinen am 26. Juni 2026 und sind ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Avengers, sammeln
Stell dein eigenes Heldenteam mit Captain America, Teamführer, zusammen und schleudere deinen mächtigen Schild in die Schlacht! Direktor Nick Fury sorgt dafür, dass du immer Helden auf der Hand hast, um jeder Bedrohung zu trotzen, die dir begegnet. Schau dir alle Karten aus dem Deck Avengers, sammeln in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine des Decks zu sehen.)
Spielsteine von Avengers, sammeln
- 10 Spielsteine Vogel // Schatz
Wakanda über alles
Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.
Die Fantastischen Vier
Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.
Doom obsiegt
Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.
Stelle ein Team aus deinem Freundeskreis für deinen nächsten Spieleabend zusammen! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.