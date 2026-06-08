Übernimm das Kommando über das Marvel-Universum mit den Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks! Wir bringen vier spielfertige Commander-Decks mit einigen der berühmtesten Marvel-Charakteren aller Zeiten heraus. Jede einzelne Karte hat eine Illustration, die Marvel-Charaktere und Geschichten abbildet, und jedes Deck ist eine Feier eines beliebten Winkels des Marvel-Universums. Such dir deinen Favoriten aus und versammle für deinen Spieleabend dein eigenes Team um dich.

Avengers, sammeln

Commander-Deck Wakanda über alles

Commander-Deck Die Fantastischen Vier

Commander-Deck Doom obsiegt

Commander-Deck

Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten Die Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes: 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Nicht-Foilkarten, darunter 29 neue Magic -Karten Das Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes: 4 Cover-Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand 96 Nicht-Foilkarten, darunter 26 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Avengers sammeln

Collector's Edition Wakanda über alles

Collector's Edition Die Fantastischen Vier

Collector's Edition Doom obsiegt

Collector's Edition

Für Marvel-Superfans und Sammelnde, die auf zusätzliche Strahlkraft aus sind, sind die Collector's Edition Commander-Decks die ultimative Ergänzung ihrer Commander-Sammlung. Jedes Collector's Edition Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten Die Collector's Edition Commander-Decks Avengers, sammeln, Wakanda über alles und Doom obsiegt enthalten Folgendes: 1 Cover-Commander als Surge-Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 29 neuer Magic -Karten Das Collector's Edition Commander-Deck Die Fantastischen Vier enthält Folgendes: 4 Cover-Commander als Surge-Foilkarten mit Illustration ohne Rand 96 Surge-Foilkarten, einschließlich Standardländer mit großflächiger Illustration und 26 neuer Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten

Diese Spielsteine haben auf der einen Seite den Surge-Foil-Kartendruck und auf der anderen Seite den Nicht-Foil-Kartendruck.

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Die Decklisten für jedes dieser enthüllten Commander-Decks findest du im Folgenden, und sobald das komplette Set enthüllt wurde, kannst du es in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie durchstöbern.

Bringe Superhelden (oder ihre Feinde) zu deiner nächsten Commander-Partie an den Tisch mit den Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander-Decks! Die Commander-Decks, Collector's Edition Commander-Decks und mehr erscheinen am 26. Juni 2026 und sind ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Avengers, sammeln

0005_MTGMSH_CmdrFace: Captain America, Team Leader 0081_MTGMSH_CommNew: Director Nick Fury

Captain America, Team Leader Avenge Falcon and Redwing Hercules, Olympian Hero Heroic Return Heroic Sacrifice Methods of the Mighty Winter Soldier, Reborn Avenger Iron Man, Armored Avenger Jarvis, Earth's Mightiest Butler Professor Hulk The Wasp, Winsome Avenger West Coast Expansion Firebird, Blazing Ranger Photon, Mighty Marvel She-Hulk, Wallbreaker War Machine, Avenging Arsenal Ant-Man, Elusive Avenger Black Widow, Agile Avenger Captain Marvel, Apex Avenger Director Nick Fury Hawkeye, Avenging Archer Love on the Battlefield Quicksilver, Speedster Scarlet Witch, Chaotic Avenger Shang-Chi and the Ten Rings Avengers Quinjet Hulkbuster Armor Jocasta, Automaton Avenger Vision, Synthezoid Avenger Austere Command Bastion Protector Dismantling Wave Folk Hero Gift of Immortality Kindred Discovery Door of Destinies Metallic Mimic Tome of Legends Clifftop Retreat Coastal Peak Exotic Orchard Frostboil Snarl Furycalm Snarl Glacial Fortress Glittering Massif Irrigated Farmland Plaza of Heroes Port Town Prairie Stream Radiant Summit Scavenger Grounds Scorched Geyser Spectator Seating Sulfur Falls Raise the Palisade Thor, Asgard's Avenger Captain Mar-Vell, Space-Born Patriot, Shield Wielder Speed, Young Avenger Captain America, Living Legend Avengers Tower Destroy Evil Make Your Move Swords to Plowshares Arcane Denial Reconnaissance Mission Rip Apart Arcane Signet Hero's Blade Relic of Legends Sol Ring Talisman of Conviction Talisman of Creativity Talisman of Progress Thought Vessel Command Tower Mystic Monastery Path of Ancestry Secluded Courtyard Unclaimed Territory Fellwar Stone Herald's Horn Rescue, Pepper Potts 6 Plains 5 Island 5 Mountain

Stell dein eigenes Heldenteam mit Captain America, Teamführer, zusammen und schleudere deinen mächtigen Schild in die Schlacht! Direktor Nick Fury sorgt dafür, dass du immer Helden auf der Hand hast, um jeder Bedrohung zu trotzen, die dir begegnet. Schau dir alle Karten aus dem Deck Avengers, sammeln in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine des Decks zu sehen.)

Spielsteine von Avengers, sammeln

10 Spielsteine Vogel // Schatz

0005a_MTGMSH_CmdrTkn: Bird Token // Treasure Token

(Rückseite)

Wakanda über alles

0007_MTGMSH_CmdrFace: T'Challa, the Black Panther 0095_MTGMSH_CommNew: Shuri, the Black Panther

Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.

(Rückseite)

Die Fantastischen Vier

0001_MTGMSH_CmdrFace: Invisible Woman 0002_MTGMSH_CmdrFace: Mister Fantastic 0003_MTGMSH_CmdrFace: Human Torch 0004_MTGMSH_CmdrFace: The Thing

Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.

(Rückseite)

Doom obsiegt

0006_MTGMSH_CmdrFace: Doctor Doom, King of Latveria 0086_MTGMSH_CommNew: Loki, the Deceiver

Die Inhalte dieses Decks werden wir in Kürze freigeben. Fürs Erste kannst du den Rest dieses Sets in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie erkunden.

(Rückseite)

Stelle ein Team aus deinem Freundeskreis für deinen nächsten Spieleabend zusammen! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.