Tritt in das Marvel-Universum ein und fange mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Decks an, Magic zu spielen! Diese Decks sind voller Charaktere aus der gesamten jahrzehntelangen Geschichte von Marvel und bieten eine großartige Möglichkeit, zu lernen, wie man Magic spielt, oder es jemandem beizubringen.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Willkommens-Decks werden in teilnehmenden WPN-Stores erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Jedes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Deck enthält Folgendes:

2 Halbdecks (je 30 Karten) Von den zwei Halbdecks stimmt eines mit der Willkommens-Deckbox überein. Das andere wird nach dem Zufallsprinzip aus den anderen Optionen ausgewählt. Es gibt fünf verschiedene einfarbige Halbdecks. Willkommens-Decks enthalten Karten aus: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander (MSC) Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Eternal-Legal-Set (SPE)

2 Regelreferenzkarten

1 Deckbox

Was sind Willkommens-Decks?

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint mit fünf neuen Willkommens-Decks, die auf neue Spielende zugeschnitten sind. Jedes Willkommens-Deck enthält zwei Halbdecks mit je 30 Karten; das erste hat thematische Karten in der zu seinem Charakter passenden Farbe, und das zweite enthält Karten in einer der vier anderen Farben von Magic.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast 0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel 0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative 0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner 0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

Zusätzlich zu Karten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes und Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man enthält jedes Halbdeck eine sagenhaft seltene legendäre Kreatur als Nicht-Foilkarte. Als traditionelle Foilkarten sind diese legendären Kreaturen in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Sammler-Boostern erhältlich.

Diese Willkommens-Decks werden in deinem Store erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Bei Avengers Academy Events, die am 12. Juni starten, kannst du anfangen, mit diesen Decks zu spielen. Danach werden sie ab dem 26. Juni zusammen mit dem Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in teilnehmenden Stores erhältlich sein. Weitere Information zu Willkommens-Decks, Avengers Academy und anderen Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Events erhältst du bei deinem Store.

Im Folgenden findest du den Inhalt der einzelnen Halbdecks. Wende dich an deinen Store, um zu erfahren, wie du dort an diese Decks kommen kannst. Falls du nach anderen Orten und Events suchst, um mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes zu spielen, schau in unseren Leitfaden zu den vielen spannenden Erfahrungen, die wir geplant haben.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast

13 Plains 2 Virtuous Variant Doctor Jane Foster 2 Brave Brawler Fall to Earth Raft Security Officer Peggy Carter, Secret Agent Vibranium Energy Daggers Luke Cage, Power Man Valkyrior Skyrider Black Panther, Claws of Bast Mockingbird, Bobbi Morse Take Up the Shield Web Up Selfless Police Captain Crowd of True Believers

0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel

13 Island Mist-Cloaked Herald 2 TVA Bureaucrat 2 Aerial Doombot Iron Lad, Diverging Destiny Futurist Forge Lyla, Holographic Assistant Blue Marvel, Adam Brashear 2 Alchemax Slayer-Bots Whoosh! Iron Man, Modern Marvel Ant-Man's Air Force A.I.M. Scientists I Am Iron Man Depower

0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative

13 Swamp 2 Songbird, Sonic Screamer 2 Symbiote Spawn 2 Glamorous Grapplers Infernal Rebirth 2 Red Room Recruit Ultimo, Civilization’s End Dark Deed Tombstone, Career Criminal Hour of Defeat Unliving Legionnaire Black Widow, Daring Operative Widow's Bite Doom Blade

0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner

13 Mountain 2 Rampaging Classmate 2 Extremis Elite Human Torch, Johnny Storm Kree Sentinel Sif's Spearmaster Misty Knight, Hero for Hire Furious Strength Spider-Man, Web-Spinner Marvelous Melee Living Lightning, Charged Up The Mary Janes Smashing Spree Quicksilver, Pietro Maximoff Lightning Strike Happy Hogan, Dauntless Driver

0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

13 Forest 2 The Fabulous Frog-Man 2 Undercover Skrull She-Hulk, Jade Defender Savage Land Dinosaur Wakandan Royal Guard Kapow! Goliath, Mass Manipulator Wolfsbane, Highland Hero Super Strength Mister Hyde, Monster Within Warriors of Wakanda Giant Growth Thing Swing Hulk, Brutal Brawler Knight of Wundagore

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Willkommens-Decks werden bei Avengers Academy Events ab dem 12. Juni 2026 erhältlich sein und danach zusammen mit dem weltweiten Tabletop-Release von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni. Weitere Informationen zu den Willkommens-Deck-Angeboten erhältst du bei deinem Store.