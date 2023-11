Wizards of the Coast

Wir überprüfen ständig unseren Kartenkatalog und suchen nach Möglichkeiten, die Sprache und die visuelle Darstellung des Spiels mit den Prozessen, der Sorgfalt und der Sensibilität zu aktualisieren, die in moderne Sets eingebaut sind. Aus diesem Grund und um unser Spiel so inklusiv und einladend wie möglich zu gestalten, haben wir einige Änderungen geplant.

Mit der Einführung von Khane von Tarkir in Magic: The Gathering Arena am 12. Dezember werden die neuen Rakshasa-Karten den aktualisierten Kreativitätsrichtlinien folgen, und wir entfernen „Katze“ als Untertyp für die unten aufgeführten Kreaturen:

Rakshasa-Todbringer

Rakshasa-Erniedriger

Rakshasa-Grabruferin

Rakshasa-Wesir

Seelenfänger-Rakshasa (rein digitale Karte in MTG Arena)

Mahadi vom Wandernden Emporium

Diese Änderung wird sich in Aktualisierungen an Die verlorenen Höhlen von Ixalan Oracle-Texten und im nächsten Gatherer-Update widerspiegeln. Am 8. November wird dies auch in Magic: The Gathering Online aktualisiert.

Außerdem werden wir in den kommenden Sets einige Terminologieänderungen vornehmen. Dazu gehören die Folgenden: