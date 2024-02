Wizards of the Coast

Magic ist ein globales Spiel und es liegt uns sehr am Herzen, es einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Allerdings sind wir auch mit steigenden Produktionskosten und Veränderungen der globalen Nachfrage konfrontiert, obwohl Magic weiterhin wächst.

Bedauerlicherweise hat dies zur Folge, dass wir die schwierige Entscheidung fällen mussten, Produkte auf Portugiesisch nach Modern Horizons 3 und auf Chinesisch (vereinfacht) ab Bloomburrow einzustellen. Der Umsatz von Produkten auf Portugiesisch und Chinesisch (vereinfacht) konnte nicht mit den allgemein steigenden Kosten mithalten. Selbst in Ländern, in denen die Hauptsprache Portugiesisch ist, beobachten wir, dass ein Großteil der Spieler sich für den Kauf englischsprachiger Karten entscheidet. Uns ist bewusst, dass diese Änderung die leidenschaftlichen Fangemeinden mit den Sprachen Portugiesisch und Chinesisch (vereinfacht) besonders hart trifft, die einen erheblichen Beitrag dazu geleistet haben, dass das Spiel so global und einladend ist. Diese Änderung ist kein Urteil über ihre Leidenschaft – tatsächlich unterstützen wir lokale und regionale Spielgelegenheiten in diesen Regionen, und englischsprachige Tabletop-Produkte werden dort weiterhin verfügbar sein. Außerdem wird Magic: The Gathering Arena auch weiterhin digitales Spielen auf Portugiesisch unterstützen.

Als Teil dieser und anderer kürzlich erfolgter Änderungen an unserer Produkt-Sprachpalette werden Promo-Packs für Outlaws von Thunder Junction nur noch in Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch (vereinfacht) und Japanisch produziert. Promo-Packs ab Bloomburrow werden nur auf Englisch und Japanisch produziert, obwohl Promo-Packs weiterhin in den Wizards Play Network Stores rund um den Globus erhältlich sein werden.

Magic: The Gathering Arena wird außerdem die Unterstützung für Russisch nach Modern Horizons 3 einstellen.

Nach Modern Horizons 3 werden die Kernsprachen von Tabletop-Magic Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch sein. Auch wenn nicht alle Produkte in allen Sprachen verfügbar sind, konzentrieren sich unsere Premier-Sets und andere ergänzende Veröffentlichungen auf diese sechs Sprachen. Magic: The Gathering Arena wird weiterhin Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Koreanisch unterstützen.