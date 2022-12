Hallo zusammen!

Ich bin Ari Zirulnik, Verpackungstexter für Magic. Ich habe die Ehre, mit fast jedem Produkt zu interagieren, das wir kreieren. Daher bin ich „herausragend positioniert, um einen Artikel zu schreiben, der in Details aller Hauptset 2021 Produkte geht“ – so zumindest der gemeine Produktgestalter, der diesen Artikel nicht selbst schreiben wollte. Als zusätzlichen Anreiz, um etwas über M21 zu erfahren, verrate ich nach jedem Produkt einen STRENG GEHEIMEN und EXTREM KANONISCHEN Teferi-Fakt, der noch nie zuvor veröffentlicht wurde.

ANMERKUNG DER REDAKTION: Ari gehört nicht zum Weltendesign-Team, und diese Teferi-„Fakten“ sind nicht kanonisch, egal wie fieberhaft er auf dem Gegenteil beharrt.

DRAFT-BOOSTER

Dies ist die klassische Magic-Boosterpackung. Hier weißt du genau, was du bekommst: 10 häufige Karten, 3 nicht ganz so häufige Karten, 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, 1 Land und 1 Spielstein/Werbekarte. Etwa ein Drittel der Packungen enthalten statt einer häufigen Karte eine Premiumkarte zufälliger Seltenheit. Möglicherweise erhältst du auch eine Karte mit einem Showcase-Kartenrand, eine aufregende alternative Version einer normalen M21 Karte.

Zudem enthalten M21-Draft-Booster gelegentlich Karten ohne Rand!

Draft-Booster sind einzeln oder als Booster-Display mit 36 Packungen erhältlich.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 1:

In der Akademie von Tolaria leckte Teferi einst als Mutprobe einen Bobbel ab.

„BUY-A-BOX“-PROMOTION

Wenn du ein Hauptset 2021 Booster-Display in einem WPN-Store kaufst, erhältst du eine kostenlose „Buy-a-Box“-Promokarte (solange der Vorrat reicht). Sie ist dieses Mal ziemlich kostbar:

Eine Katze. Und ein Hund. Und sie sind die besten Freunde. DIE BESTEN FREUNDE. Ich weiß nicht, ob diese Karte auf einer wahren Begebenheit basiert, aber ich denke, es ist für uns alle am besten, wenn wir das annehmen.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 2:

Teferi nutzt seine Zeitmagie, um beim Dominaria-Damespiel zu schummeln. Jhoira spielt nicht mehr mit ihm.

SAMMLER-BOOSTER

Sammler-Booster stecken voller besonderer Extras. Da dies ein ausführlicher Artikel sein soll, gehe ich direkt tief ins Detail. Ich habe sogar ein Bild. Ich weiß nicht, wie man diese Bilder erstellt, aber wenn man „mach daraus ein Bild“ eingibt, erstellt die Person, die Dokumente in Webseiten umwandelt, ein Bild für einen.

Inhalt der Sammler-Booster (Mach daraus ein Bild. Danke.)

Jeder Sammler-Booster enthält 4–5 seltene oder sagenhaft seltene Karten, 7–9 Karten mit besonderem Druck und 11 Premiumkarten! Diese Packungen sind perfekt für Spieler, die darauf aus sind, möglichst aufregende Karten zu finden.

Mehr über Sammler-Booster und darüber, wo es alternative Versionen von Karten von Mike Turain gibt, erfährst du hier.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 3:

Teferi traut Lesezeichen nicht – er knickt immer die Seitenecke ein, um die Stelle im Buch zu markieren.

WILLKOMMENS-BOOSTER

Wir präsentieren: Willkommens-Booster!

Diese Booster ersetzen die bisherigen Willkommens-Decks. Jeder M21-Willkommens-Booster enthält genau das Gleiche und bietet einen Vorgeschmack auf das, was Magic so fantastisch macht. Die Booster enthalten legendäre Karten, Planeswalker, Showcase-Karten und mehr. Außerdem enthalten sie beidseitig bedruckte Hilfekarten mit Tipps, die beim Einstieg und bei der Suche nach Stores helfen und aus denen man viel über das Spiel lernt.

Willkommens-Booster sind für neue Spieler in allen WPN-Stores kostenlos erhältlich, solange der Vorrat reicht.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 4:

Teferi besitzt ein Glykoprotein, das sich an Proteine in Schlangengift bindet und sie so unschädlich macht. Moment, Entschuldigung, das war ein Fakt über Mungos.

PLANESWALKER-DECKS

Darf ich vorstellen? Basri Ket.

Basri ist neben Teferi, Liliana, Chandra und Garruk eines der fünf Gesichter der Hauptset 2021 Planeswalker-Decks. Diese Decks sind perfekt für Magic-Einsteiger (und in Sachen Artikelaufbau die perfekte Fortsetzung der Willkommens-Booster). Sehen wir uns kurz an, was jedes Deck zu bieten hat:

Basri, treuer Paladin

Spiele eine Menge Kreaturen und überschütte sie mit +1/+1-Marken.

Teferi, zeitloser Reisender

Ziehe jede Menge zusätzliche Karten und löse dabei jedes Mal Fähigkeiten aus.

Liliana, Magierin des Todes

Lass dich für den Tod deiner Kreaturen belohnen und bringe sie wieder zurück, damit sie erneut sterben können.

Chandra, Katalysatorin der Flammen

Stecke deine Gegner in Brand und sieh zu, wie deine Kreaturen wachsen.

Garruk, Herold der Wildnis

Spiele große Kreaturen. Wenn du fertig bist, spiele noch größere Kreaturen.

Jedes dieser Decks ist einfach zu spielen, und es macht Spaß, sie zu meistern. Wir haben eine weitere Möglichkeit für neue Spieler, ins Spiel einzusteigen …

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 5:

Teferi reiste in der Zeit zurück und verhinderte, dass dieser Fakt jemals niedergeschrieben wurde.

MAGIC: THE GATHERING ARENA EINSTEIGERPAKET

Wir präsentieren das Magic: The Gathering Arena Einsteigerpaket. Falls es dir bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es ein Nachfolger des Spellslinger Einsteigerpakets ist. Der Inhalt ist ebenfalls ähnlich.

Mit dem Spellslinger Einsteigerpaket sollten neue Spieler das Spiel anhand der Beilagen erlernen. Wir haben jedoch herausgefunden, dass es neuen Spielern viel besser gefällt, wenn sie in das MTG Arena Tutorial geschickt werden. Dieses Produkt baut darauf auf.

Es besteht aus zwei anfängerfreundlichen Decks mit hohem Spaßfaktor. Außerdem erhältst du ein 16-seitiges Regelbuch zum Nachschlagen sowie zwei ausklappbare Boxen für die Decks. Schließlich erhältst du noch eine MTG Arena Code-Karte, die du gegen digitale Kopien beider Decks einlösen kannst, und das zweimal – einmal für dich und einmal für einen Freund, mit dem du gerne spielen möchtest.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 6:

Teferi hat einen +6-Modifikator auf alle Intelligenzwürfe.

PRERELEASE-PACK

Ein Set wäre ohne Prerelease-Pack nicht vollständig! Das Hauptset 2021 Prerelease-Pack erfüllt die gängigen Erwartungen: 6 Booster, 1 Premiumkarte mit Datumsstempel und eine Beilage. Diese Beilage enthält eine Chronik über Teferis Leben, von seiner Kindheit an der Akademie bis zum Krieg der Funken.

Wie kommst du an ein Prerelease-Pack? Melde dich bei deinem Store für ein Prerelease-Event an! Es ist eine tolle Möglichkeit, sich auf ein neues Set einzustimmen und die gedruckten Karten so bald wie möglich auszuprobieren. Du weißt nicht, wo in deiner Nähe ein WPN-Store ist? Wirf einen Blick in unseren Store-Locator.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 7:

Teferi ist Tenor und hat eine Engelsstimme. Der Engel hätte sie wirklich gerne zurück.

BUNDLE

Nur noch ein Produkt: das Bundle! Vor der Erfindung von Bundles konnten Menschen nur zwei Dinge auf einmal tragen. Wenn du drei Dinge tragen wolltest, brauchtest du einen dritten Arm. Mit der patentierten Bundle™ Technologie™ von WotC kannst du viel mehr als zwei Dinge tragen. Genau gesagt enthält jedes Bundle Folgendes:

10 Hauptset 2021 Draft-Boosterpackungen

20 Standardländer

20 Premium-Standardländer

1 Premium-Rudelführer mit alternativer Illustration

1 übergroßen 20-seitigen Würfel

Das sind 52 Dinge, also deutlich mehr als zwei.

STRENG GEHEIMER TEFERI-FAKT NR. 8:

Teferis Nachname lautet Berry.

OUTRO

Wow! Wir haben eine Menge verschiedene Produkte kennengelernt. Und wir haben auch einige durchaus wahre kanonische Fakten über Teferi erfahren. (ANMERKUNG DER REDAKTION: Immer noch nicht kanonisch.) Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise durch die Hauptset 2021 Produkte begleitet hast. Zum Schluss habe ich noch den folgenden Ratschlag: Falls du mich in MTG Arena triffst (Accountname: REZ), lass mich bitte gewinnen – ich könnte das wirklich gebrauchen.

Bis zum nächsten Mal!