Wizards of the Coast

Für viele von uns bei Wizards of the Coast war die Arbeit an Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ ein Traumjob, was ein wirklich krasser Gedanke ist, denn oft ist es unser Traumjob, bei Wizards of the Coast zu arbeiten. Im Kontext unseres Lieblingsspiels mit einem unserer Lieblingswerke der Literatur arbeiten zu dürfen hat alles gebracht, was wir uns hätten erhoffen können.

Dieses Set und auch die letzten Jahre, in denen wir daran gearbeitet haben, waren unglaublich. Wir durften mit einigen der äußerst fürsorglichen Hüter dieser sagenumwobenen Welt bei Middle-earth Enterprises (MEE) zusammenarbeiten, und zusammen haben wir etwas geschaffen, auf das wir enorm stolz sind – und wir freuen uns unglaublich darauf, es schon in ein paar Tagen den Fans zu zeigen.

Wir sind ungeniert aufgeregt, weil wir genau das tun dürfen: diese aktualisierte Sicht auf Der Herr der Ringe durch die Gameplay- und Werte-Linse von Magic enthüllen. Look-and-Feel für die Welt, die Figuren, die Waffen, die Orte und die Momente der Geschichte werden für ein breites Publikum äußerst vertraut und doch frisch und relevant wirken.

Illustration von: Dmitry Burmak

Einige Figuren sehen möglicherweise anders aus als in frühere Darstellungen – und das ist Absicht. Großartige Kunstwerke wie Der Herr der Ringe werden nur noch besser, wenn mehrere Interpretationen in der Welt sind. Wir glauben, dass unsere vielen, vielen Fans sowohl von Magic als auch von Tolkien Freude bereiten wird. Dieses neue Update war eine bewusste Entscheidung im Rahmen der Partnerschaft zwischen Wizards und MEE, die von zwei Grundsätzen geleitet wurde:

Vielfalt: In Der Herr der Ringe geht es darum, dass die verschiedenen Völker von Mittelerde sich zusammenschließen, um gegen Sauron zu kämpfen, und in ihrer Vielfalt Stärke finden. Seit Jahrzehnten haben Fans mit jeglichem Hintergrund Spaß an diesen Geschichten, Figuren und Orten, und wir wollten, dass das Set dieses breite Spektrum widerspiegelt.

Originalität: Ziel dieses Sets ist es, Geschichte und Schauplatz von Der Herr der Ringe durch Magic: The Gathering auszudrücken. Unzählige vorherige Versuche haben lebendige Bilder dieser Welt geschaffen, aber unser Ziel ist eine moderne Variante des Werks von J.R.R. Tolkien, liebevoll gestaltet für eine immer größer werdende Fangemeinde.

Unsere Hoffnung ist, dass mehr Menschen sich in den Figuren wiedererkennen werden und dass Spieler und Fans viel Freude daran haben werden, diese vertrauten Geschichten beim Spielen zu erzählen.

Illustration von: Yongjae Choi

Diese Entscheidungen wurden bewusst getroffen und mit großer Sorgfalt, Verehrung und Liebe für Der Herr der Ringe. In den nächsten Wochen werden Designer, Entwickler, Art Directors und andere zu Wort kommen, die an diesem Set gearbeitet haben, und wir hoffen, dass unsere Leidenschaft für Der Herr der Ringe nicht nur in dem zum Ausdruck kommt, was wir sagen, sondern auch in dem, was wir geschaffen haben.

Außerdem sind wir den Künstlern und Designern dankbar, die mitgeholfen haben, diese gemeinsame Vision von Wizards und MEE zum Leben zu erwecken; sie haben nach unseren Vorgaben einige der fantastischsten Illustrationen geschaffen, die ihr jemals sehen werdet.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde ist ein Set, auf das wir unglaublich stolz sind, und wir sind stolz, dass wir in den letzten Jahren darin leben durften. Seid also dabei, morgen, am 30. Mai, um 9 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), beim Debüt von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde auf twitch.tv/magic und YouTube. Wir können es gar nicht erwarten, mit euch allen auf diese lang ersehnte Reise zu gehen.