Drafte im Mai in einem WPN-Store und hol dir im Juni in MTG Arena Belohnungen

Was ist noch besser als Draften in deinem WPN-Store? Ganz genau: Dafür Belohnungen in deinem MTG Arena Account zu erhalten!

Im Monat Mai führen wir eine besondere Promotion durch, bei der du deinen eigenen großen Coup landen kannst, indem du in einem WPN-Store draftest und dir dafür tolle Belohnungen in MTG Arena sicherst. Dazu musst du lediglich deinen mit MTG Arena verknüpften Wizards Account nutzen, um an einem Boosterdraft-Event in deinem WPN-Store teilzunehmen.

Spieler erhalten Belohnungen für bis zu drei Boosterdrafts, die sie während des Promotion-Zeitraums in einem WPN-Store spielen. Drafte einmal, und du erhältst einen Kartenstil für Zwölf Uhr mittags, eine der neuen Karten aus Outlaws von Thunder Junction!

Drafte während des Promotion-Zeitraums zweimal und schnapp dir eine tolle Goblin-Kartenhülle!

Schließlich kannst du während des Promotion-Zeitraums dreimal draften und dir ein Draft-Token sichern!

Um einen WPN-Store in einer Nähe zu finden, der im Mai Boosterdraft-Events veranstaltet, schau im Wizards Locator nach, welche Events in deiner Gegend anstehen!

Promotion-Bedingungen

Die Promotion ist nur in WPN-Stores verfügbar. Spieler müssen drei Draft-Events in WPN-Stores spielen und müssen sich dafür mit dem Wizards Account anmelden, der mit ihrem MTG Arena Account verknüpft ist, um die Belohnung zu erhalten. Die Belohnung wird ab dem 10. Juni 2024 per Nachricht im MTG Arena Posteingang ausgegeben. Begrenzung auf ein (1) Draft-Token als Belohnung pro Kunde. Die Promotion ist nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Details erfährst du beim Store.

Die Promotion läuft vom 1. Mai 2024 bis zum Ende des 2. Juni 2024.