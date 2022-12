(Anmerkung des Herausgebers: Diese Ankündigung wurde mit aktualisierten Release-Informationen korrigiert.)

Am 7. Oktober verschmelzen Universen dank der Zusammenarbeit zwischen Magic: The Gathering und Warhammer 40.000 im Rahmen von Jenseits des Multiversums. Diese Zusammenarbeit zwischen zwei legendären Titanen der Tabletop-Spiele, Warhammer 40.000 und Magic: The Gathering, umfasst die Veröffentlichung von vier Commander-Decks und drei Secret Lair Drops. Beide Produkte bringen die Grimdark-Geschichten, legendäre Ästhetik und Konfliktparteien des Universums von Warhammer 40.000 in das Multiversum von Magic.

Herrsche über das Schlachtfeld eines endlosen Krieges in ferner Zukunft

Nimm deine Freunde mit auf eine Reise, um die legendären Charaktere von Warhammer 40.000 kennenzulernen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Fraktionen und Strategien von Warhammer 40.000 so authentisch wie möglich abzubilden. Ob du also einen Kampftrupp des Imperiums anführst, gefallene Necrons wiederbelebst, einen Schwarm von Tyraniden ansammelst oder dir die chaotischen Kräfte des Warps zunutze machst: Fans kommen angesichts der legendären Charaktere und Strategien garantiert auf ihre Kosten.

Falls dir die Welt von Warhammer 40.000 neu ist, ist dies eine großartige Gelegenheit, auf den Geschmack der reichhaltigen Welt und großartigen Geschichten zu kommen, die das Universum von Warhammer 40.000 ausmachen, sowie dein Commander-Deck um neue Kommandeure und brandneue Illustrationen zu ergänzen.

Tyranidenschwarm Tyranidenschwarm Sammler-Edition

Streitkräfte des Imperiums Streitkräfte des Imperiums Sammler-Edition

Necron-Dynastien Necron-Dynastien Sammler-Edition

Die Mächte der Verderbnis Die Mächte der Verderbnis Sammler-Edition

Diese Zusammenarbeit besteht aus vier spielfertigen, vorgefertigten Commander-Decks mit je 100 Karten sowie drei Secret Lair Drops. Falls Magic dir neu ist: Commander ist eine spannende, einzigartige Möglichkeit, Magic zu spielen, bei der sich alles um legendäre Kreaturen, beeindruckende Spielzüge und epische Multiplayer-Partien gegen deine Freunde dreht! Weitere Informationen zum Format findest du hier.

Du würdest lieber ein anderes Format spielen? Einzelne Karten der Zusammenarbeit werden in den Formaten Commander, Legacy und Vintage legal sein.

Hier findest du eine genauere Auflistung der einzelnen Komponenten dieser Zusammenarbeit:

Vier Commander-Decks, die es jeweils auch als Sammler-Edition und mit einem einzigartigen „Jenseits des Multiversums“-Kartenrahmen gibt. Decks: Tyranidenschwarm (Grün-Blau-Rot) Streitkräfte des Imperiums (Weiß-Blau-Schwarz) Necron-Dynastien (Mono-Schwarz) Die Mächte der Verderbnis (Blau-Schwarz-Rot) Die Sammler-Edition besteht ausschließlich aus Foilkarten und führt den noch nie dagewesenen besonderen Surge-Foilkartendruck ein. Die enthaltenen Karten sind dieselben wie bei der Basisversion. Bilder unten!

Drei Secret Lair Drops, zu denen wir später weitere Informationen teilen werden. Secret Lair x Warhammer 40,000: Orks Secret Lair x Warhammer Age of Sigmar Secret Lair x Blood Bowl



Zusammenarbeit zwischen Magic: The Gathering und Warhammer 40.000 im Rahmen von Jenseits des Multiversums – wichtige Termine

Beginn der Kartenvorschau : 13. September

: 13. September Secret Lair Drop: Wird noch bekannt gegeben

Wird noch bekannt gegeben Weltweites Erscheinungsdatum

Die ersten Kartenvorschauen

Das Motto des Imperiums lautet: „Solange auch nur ein Feind des Imperators noch Atem schöpft, kann es keinen Frieden geben.“ Aber Kartenvorschauen schon! Warhammer 40.000 verfügt über eine reichhaltige Welt, die wir durch jede einzelne Karte zum Leben erwecken. Von Standardländern bis hin zu Commander-Favoriten, jede Karte wurde neu gestaltet und aufgrund ihres besonderen Flairs oder ihres eindrucksvollen Einflusses aufs Spielgeschehen ausgewählt.

Termine, Illustrationen und erste Kartenvorschauen für Warhammer 40.000 wurden bereits über Weekly MTG geteilt.

Interesse an einer schriftlichen Zusammenfassung? Hier findest du alle Kartenvorschauen an einem Ort.

Als Erstes haben wir Abaddon den Vernichter, das Gesicht des Decks „Die Mächte der Verderbnis“. „Verderbnis“ ist auch keine Untertreibung für das, was diese berühmte Figur anrichten kann. Abaddon und seine Streitkräfte sind in der Welt von Warhammer 40.000 so mächtig, dass sie die Galaxie wortwörtlich in zwei Teile zerrissen haben, die durch einen gewaltigen Warpriss namens Cicatrix Maledictum getrennt sind.

„Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädelthron“ ist der Schlachtruf der Chaos-Legionen von Khorne und seinen Gefolgsleuten in der Welt von Warhammer 40.000. Khornes Gefolgsleute schöpfen ihre Kraft aus Kämpfen und sind im 41. Jahrtausend zu blutdürstigen Fanatikern geworden, die nur für den Krieg leben. Die Mechaniken dieser Karte spiegeln diesen Hintergrund wider. Diese Karte kostet weniger, je mehr Kreaturen auf dem Schlachtfeld sterben, seien es deine oder die deiner Gegner. Schließlich gilt: „Khorne ist gleichgültig, wessen Blut fließt, solange Blut fließt.“

Expugnatorgarde-Supressoren schwören der Fraktion der Ultramarines aus Warhammer 40.000 die Treue. Sie sind die Verteidiger der Menschheit und die begabtesten Krieger des Imperators. Neben einer tollen Illustration kann diese Karte mit einer spannenden neuen Mechanik aufwarten, die sich um Spielsteine dreht.

Die Promokarte Fabrizieren ist nicht Teil der Commander-Decks, aber du kannst dir ein Exemplar sichern, indem du deinen Store am Tag des Erscheinens aufsuchst. Auf dieser großartigen Karte ist Belisarius Cawl abgebildet, eines der mächtigsten Mitglieder des Imperiums und der Hersteller zahlreicher legendärer Artefakte im Universum von Warhammer 40.000.

Noch eine letzte Frage: Hat unsere Ankündigung einer noch nie dagewesenen Surge-Foilkarte dein Interesse geweckt? Wenn die Veröffentlichung näher rückt, werden wir Bilder teilen!