Falsche Version der Fanatischen Stärke in Mord in Karlov Manor gedruckt

Eine frühere Version der Showcase-Illustration für die Fanatische Stärke wurde in Mord in Karlov Manor versehentlich gedruckt. Dies wird für Mord in Karlov Manor in MTG Arena digital korrigiert und für Tabletop in den gedruckten Versionen nach dem Mord in Karlov Manor Release.