Datum der Ankündigung: 11. März 2024

Standard:

Keine Änderungen.

Pioneer:

Keine Änderungen.

Modern:

Gewalttätiger Ausbruch ist ausgeschlossen.

Legacy:

Keine Änderungen.

Vintage:

In Betracht ziehen ist nicht länger eingeschränkt.

Explorer:

Keine Änderungen.

Pauper:

Keine Änderungen.

Datum des Inkrafttretens: Tabletop und Magic Online 11. März 2024

Die nächste Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten findet am 13. Mai 2024 statt. Die nach Format sortierte Liste aller ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten ist hier zu finden.

Wie wir schon in unserer letzten Ankündigung zu ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten am 4. Dezember Ende letzten Jahres besprochen haben, haben wir die heutige Ankündigung so eingeplant, dass wir rund um das Release von Mord in Karlov Manor aktuelle Events beobachten und Daten sammeln konnten. Seit Anfang des Jahres haben wir eine fast vollständige Saison an Regional Championship Qualifiern im Format Standard, eine vollständige Saison an Regional Championship Qualifiern im Format Modern und die Pro Tour im Rahmen der MagicCon Chicago im Format Pioneer erlebt, bei der Mord in Karlov Manor legal war.

Mit diesen Informationen gerüstet widmen wir uns nun der Gesundheit der einzelnen Formate, unabhängig davon, ob Änderungen an ihnen vorgenommen wurden oder nicht. Falls du noch mehr über unsere Gedanken zu diesen Formaten hören möchtest, schau dir WeeklyMTG am Dienstag, dem 12. März, an (das ist morgen, falls du dies am Tag der Veröffentlichung liest). Dort gehen Andrew Brown und Dan Musser noch genauer auf diese Ankündigung ein.

STANDARD

Vor etwas mehr als 10 Monaten haben wir es uns zum Ziel gemacht, das Standard-Format wiederzubeleben. Wir haben die Rotation umgestellt, unsere Herangehensweise an das Ausschließen von Karten geändert, mehr Events und Spielgelegenheiten geschaffen und mehrere neue Sets herausgebracht. Nun freuen wir uns, verkünden zu können, dass es um Standard hervorragend bestellt ist – sowohl was die Spielumgebung als auch das Interesse an dem Format angeht.

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Spieler, die Tabletop-Standard spielen, stetig zugenommen, sodass letzte Woche eine höhere Spielerzahl erreicht wurde, als in jeder anderen Woche seit der Pandemie. Dieses Jahr wurde dreimal so viele „Tickets“ (einzelne Teilnahmen an einem Event) für Standard gemessen, im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. Tatsächlich ist Standard nun wieder das meistgespielte Tabletop-Format mit 60 Karten (und nach wie vor das meistgespielte digitale Format)! Wir danken daher all den Spielern und Stores, die Standard für sich wiederentdeckt haben und dabei jede Menge Spaß hatten!

Wie bereits erwähnt, scheint Standard gesund zu sein und Spaß zu machen. Jeder Makro-Archetyp ist in verschiedenen Varianten vertreten und neue Karten aus Mord in Karlov Manor haben einen Einfluss auf das Format. Karten wie Inspektor-Neuling und Fall des Tor-Expresses haben das Boros-Convoke-Deck gestärkt, während Schluss mit den Lügen Azorius-Kontrolle einen Schub gegeben hat. Die altbewährten Domäne- und Esper-Midrange-Decks sind nach wie vor stark und bedienen sich der neuen Überwachen-Länder. Wir sehen sogar einige aufregende neue Kombodecks mit Karten wie Dampfkern-Gelehrter, Verbrechensnachstellung und Verschwörungsaufdeckerin. Die vielleicht interessanteste Entwicklung in Standard stammt vom Gewinner des $75k Open Turniers bei der MagicCon Chicago, Rei Zhang (vielleicht besser bekannt als cftsoc), dessen Deck unter anderem folgende Karten in Szene setzte: Nachhall-Analytiker, Nissa, wiedererstarkte Animistin, und Slogurk, der Überschleim!

Angesichts eines größeren Kartenpools als je zuvor haben die Spieler offenbar viel Spaß dabei, erfolgreiche Strategien aus diesem neuen, größeren Kartenvorrat zusammenzustellen. Daher nehmen wir keine Änderungen an Standard vor und freuen uns schon darauf, was die Spieler für Pro Tour Thunder Junction im April auf die Beine stellen.

Falls du in letzter Zeit kein Standard gespielt hast, dein Interesse jetzt aber geweckt ist, kannst du mit unserem Store- und Event-Locator einen Store in deiner Nähe finden.

PIONEER

Wir haben im Rahmen unserer letzten Ankündigung einige Änderungen vorgenommen, um einem unterhaltsameren und vielseitigeren Pioneer-Metagame den Weg zu ebnen. Die Pioneer Pro Tour im Rahmen der MagicCon Chicago wurde unter diesen neuen Vorzeichen ausgetragen und die Ergebnisse waren wirklich spannend.

Aktuelle Sets haben nach wie vor einen Einfluss auf das Format, da Karten aus dem letzten Jahr in den erfolgreichen Decks auftauchten. Schluss mit den Lügen, Schlussfolgern und Akribisches Archiv In Azorius-Kontrolle. Amalia Benavides Aguirre als Herzstück des nach ihr benannten Kreaturen-Kombodecks. Schlossknacker-Schelm und Taschenspielerei für noch mehr Verlässlichkeit in Izzet Phoenix. Amulett des Erzdruiden als vielseitige Ergänzung des Kombodecks, das auf Lotusfeld beruht. Aber der Star des Turniers war zweifelsohne eine Variante von Rakdos Midrange mit unserem guten alten Freund Sorin, gebieterischer Blutfürst , und seinem neuen besten Freund, dem Venenreißer, das das gesamte Event gewann! Glückwunsch an Team ChannelFireball, den siegreichen Spieler Seth Manfield und den Urheber des Decks Paul Rietzl.

Der seit Kurzem nicht mehr ausgeschlossene Schmuggler-Kopter war im bereits erwähnten Rakdos-Vampir-Deck sowie in Izzet-Ensoul-Listen ebenfalls mit von der Partie.

Neue Karten wirken sich auf das Format aus und es gibt zahlreiche spielbare Strategien – Pioneer zeigt sich pünktlich zu den bevorstehenden Regional Championship Qualifiern im April von seiner besten Seite.

EXPLORER

Alle Karten, die in Pioneer ausgeschlossen und auch in MTG Arena verfügbar sind, sind in Explorer ebenfalls ausgeschlossen.

MODERN

Gewalttätiger Ausbruch ist ausgeschlossen.

In unserem letzten Update zu Modern haben wir die Wut und Die Bohnenranke empor aus dem Format entfernt. Dies hat Rakdos Midrange wieder auf ein akzeptables Niveau zurückgebracht, ohne das Deck ganz aus dem Format zu entfernen. Seitdem hat der Anteil am Metagame von Temur Rhinos, Living End, Golgari Yawgmoth, Amulet Titan und Izzet Murktide zugenommen. In jüngster Vergangenheit hatten Spieler einigen Erfolg mit der Ley-Linie des Gildenbunds aus Mord in Karlov Manor in Domain Zoo und Rhinos-Varianten in Kombination mit Dracos Spross und Leylinien-Verbannung.

In der vergangenen Regional-Championship-Saison hat Temur Rhinos sich allmählich der ehemaligen Metagame-Dominanz von Rakdos Midrange angenähert. Wir möchten zwar, dass die auf Kaskade beruhenden Strategien in Modern fortbestehen, allerdings werden wir einem besonders mächtigen Aspekt dieser Strategien einen Riegel vorschieben. Nämlich der Fähigkeit, mithilfe von Kaskade eine Payoff-Karte wie einen Spontanzauber zu wirken. Das Wirken von Gewalttätiger Ausbruch während des Zuges eines Gegners reduziert erheblich das Risiko, das mit solchen Strategien einhergeht. Es ermöglicht dem Kaskade-Spieler, nach dem Enttappen all sein Mana zur Verfügung zu haben und direkt mit seinen Nashorn-Spielsteinen oder Kreaturen mit Umwandlung angreifen zu können. Außerdem verwenden beide Decks die Negierungskraft, die im Zug eines Gegners null Mana kostet und die Kombo daher effizient beschützen kann.

Gewalttätiger Ausbruch ist ausgeschlossen. Das Entfernen des Gewalttätigen Ausbruchs aus dem Format zwingt Kaskade-Spieler entweder die Sehnliche Bitte oder Dämonische Schreckgestalt zu verwenden und öfter in ihrem eigenen Zug zu spielen, was beide Kaskade-Strategien schwächt und ihren Metagame-Anteil auf ein akzeptables Niveau bringen sollte, ganz wie es bei der Wut und Rakdos Midrange der Fall war.

LEGACY

Das Legacy-Format hat sich seit unserem letzten Blick darauf ein wenig verändert, vor allem durch das Auftauchen der Breitseiten-Kanoniere in Goblin-Decks und roten Prison-Decks. Kontroll-, Kombo- und Tempodecks sowie diese aktualisierten roten Decks kämpfen allesamt um die Vorherrschaft über das Metagame, sodass den Spielern zahlreiche Optionen offenstehen.

Die Ork-Bogenschützen haben sich in viele Makro-Strategien eingenistet und sind nun in Tempo-Varianten mit dem Geheimnisstöberer in Sultai-Kontrolle und Reanimator-Decks zu finden. Die Spielrate der Ork-Bogenschützen hat zwar noch nicht ganz das Niveau von Format-Stützen wie dem Gedankenwirbel, In Betracht ziehen und Willenskrafterreicht, aber wir haben sie dennoch im Blick. Fürs Erste sind wir damit zufrieden, dass viele verschiedene Decks in Legacy auf höchstem Niveau mithalten können.

VINTAGE

In Betracht ziehen ist nicht länger eingeschränkt.

In Betracht ziehen ist in Vintage bereits seit dem Jahr 2008 eingeschränkt! Zwar lassen wir nicht unbedingt alle Karten, die über ein Jahrzehnt eingeschränkt waren, wieder ungehindert auf das Format los, allerdings deuten Indizien darauf hin, dass In Betracht ziehen gefahrlos wieder dem Viererklub beitreten kann.

Obwohl sich Vintage seit unserer letzten Ankündigung nur wenig verändert hat, sind wir der Auffassung, dass Kombodecks, die auf Zaubersprüchen basieren, etwas Unterstützung gebrauchen können. Das Metagame wird von Decks wie Lurrus Saga, Initiative sowie Decks rund um Mishra's Workshop beherrscht. Auch wenn viele Lurrus-Decks die Farbe Blau enthalten, enthalten sie in der Regel keine Exemplare von In Betracht ziehen.

Diese Entscheidung sollte keine erdrutschartigen Auswirkungen haben, aber Decks, die bestimmte Karten finden müssen, um ihre Strategie auszuführen, sollten dies nun etwas verlässlicher bewerkstelligen können.