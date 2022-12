Verehrtes Publikum! Bewundert die Pracht von Dr. Lairs Secretorium Superdrop! Bestaunt eine Auswahl an Ländern, die von schwülstig bis hin zu jenseitig reichen! Entdeckt unglaubliche Zaubersprüche, die aus Strixhavens berühmtem Mystischen Archiv stammen! Dazu: Livemusik!

Bist du bereit, unter neuen begeisternden Secret Lair Karten zu wählen? Schau dir unten die Optionen an und besuche uns zwischen dem 26. April, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), und dem 28. Mai, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), auf secretlair.wizards.com, um all die Wunder vorzubestellen, die sich vor dir ausbreiten.

CULTURE SHOCKS: BANT

Inhalt:

1x Breeding Pool mit alternativer Illustration

1x Hallowed Fountain mit alternativer Illustration

1x Temple Garden mit alternativer Illustration

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Das Multiversum von Magic ist die Heimat einer Vielzahl von seltsamen und schönen Welten. In dieser Serie von Culture Shocks-Drops haben wir zehn Welten ausgewählt, die wir besuchen und mit brandneuen Schockländer-Illustrationen feiern. Dieser Drop in grün, weiß und blau besucht Kylem, das neue Phyrexia und Theros und wird von Aleksi Briclot, Ruxing Gao und Tyler Jacobson liebevoll zum Leben erweckt.

CULTURE SHOCKS: ESPER

Inhalt:

1x Godless Shrine mit alternativer Illustration

1x Hallowed Fountain mit alternativer Illustration

1x Watery Grave mit alternativer Illustration

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Das Multiversum von Magic ist die Heimat einer Vielzahl von seltsamen und schönen Welten. In dieser Serie von Culture Shocks-Drops haben wir zehn Welten ausgewählt, die wir besuchen und mit brandneuen Schockländer-Illustrationen feiern. Dieser Drop in weiß, blau und schwarz besucht Amonkhet, Kylem und Ixalan und wird von Alayna Danner, Ruxing Gao und Victor Adame Minguez liebevoll in Szene gesetzt.

CULTURE SHOCKS: GRIXIS

Inhalt:

1x Blood Crypt mit alternativer Illustration

1x Steam Vents mit alternativer Illustration

1x Watery Grave mit alternativer Illustration

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Das Multiversum von Magic ist die Heimat einer Vielzahl von seltsamen und schönen Welten. In dieser Serie von Culture Shocks-Drops haben wir zehn Welten ausgewählt, die wir besuchen und mit brandneuen Schockländer-Illustrationen feiern. Dieser Drop in rot, schwarz und blau besucht Dominaria, Innistrad und Ixalan und wird von John Avon, Seb McKinnon und Victor Adame Minguez liebevoll in Szene gesetzt.

CULTURE SHOCKS: JUND

Inhalt:

1x Blood Crypt mit alternativer Illustration

1x Overgrown Tomb mit alternativer Illustration

1x Stomping Ground mit alternativer Illustration

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Das Multiversum von Magic ist die Heimat einer Vielzahl von seltsamen und schönen Welten. In dieser Serie von Culture Shocks-Drops haben wir zehn Welten ausgewählt, die wir besuchen und mit brandneuen Schockländer-Illustrationen feiern. Dieser Drop in grün, rot und schwarz besucht Fiora, Innistrad und Tarkir und wird von Daarken, Seb McKinnon und Adam Paquette liebevoll in Szene gesetzt.

CULTURE SHOCKS: NAYA

Inhalt:

1x Sacred Foundry mit alternativer Illustration

1x Stomping Ground mit alternativer Illustration

1x Temple Garden mit alternativer Illustration

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Das Multiversum von Magic ist die Heimat einer Vielzahl von seltsamen und schönen Welten. In dieser Serie von Culture Shocks-Drops haben wir zehn Welten ausgewählt, die wir besuchen und mit brandneuen Schockländer-Illustrationen feiern. Dieser Drop in rot, grün und weiß besucht Kaladesh, Tarkir und Theros und wird von Daarken, Tyler Jacobson und Magali Villeneuve liebevoll in Szene gesetzt.

THE FULL-TEXT LANDS

The Full-Text Lands ist als Foil oder Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Full-text Plains

1x Full-text Island

1x Full-text Swamp

1x Full-text Mountain

1x Full-text Forest

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*einschließlich MwSt.

Die Länder von Magic sind bekannt für ihre wunderschönen, weitläufigen Landschaften und beeindruckenden, exotischen Schauplätze. Pfui Teufel, sagen wir Pfui! Zu lange stand die wunderschöne Kunst dem aufregendsten Teil des Spiels im Weg: einem extrem detaillierten Regelsystem, das genau vorschreibt, wie zu spielen ist! Die Volltext-Länder tauchen tief in die innere Maschinerie der Standardländer ein und werden von ABSOLUT NIEMANDEM illustriert. Drückt eure Liebe für Regeln und buchstäblich nichts anderes aus mit den informativsten Ländern, die das Spiel je gesehen hat!

OUR SHOW IS ON FRIDAY, CAN YOU MAKE IT?

Inhalt:

1x Decree of Pain handgezeichnet

1x Gamble handgezeichnet

1x Nature’s Lore handgezeichnet

1x Preordain handgezeichnet

1x Wrath of God handgezeichnet

Preise:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*einschließlich MwSt.

Hey, Kumpel. Also, wir haben diesen Freitag eine Show in der Rakdos-Schlachtstätte, und es wäre super cool, wenn du kommen könntest. Oh nein, Fblzzp arbeitet schon am Warentisch, dafür brauchen wir dich nicht. Es wäre einfach cool, dich in der Menge zu sehen, weißt du? Du bist gehyped, die Leute um dich herum sind gehyped – alle haben eine gute Zeit. Wer sonst so spielt? Oh, du weißt schon … So ein paar coole, handgezeichnete Karten von Ian Jepson, Sam McKenzie, Jermaine Rogers, Jeff Soto und Alexis Ziritt. Also, kommst du? Großartig! Könntest du uns beim Einladen helfen? Moment, wo willst du hin?

SHOWCASE: STRIXHAVEN

Showcase: Strixhaven ist als Foil oder Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Showcase All Is Dust

1x Showcase Artifact Mutation

1x Showcase Drown in the Loch

1x Showcase Fire Covenant

1x Showcase Fractured Identity

1x Showcase Fracturing Gust

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Premiumkarten: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*einschließlich MwSt.

Im Herzen der Strixhaven-Akademie liegt der Biblioplex, eine riesige Bibliothek, vollgepackt mit alten Schriftrollen und arkanen Wälzern. Einer seiner unfassbar großen Flügel ist das Mystische Archiv, von dem man sagt, dass es eine Kopie jedes jemals im Multiversum erschaffenen Zaubers enthält. Ihr habt im Strixhaven-Set vielleicht schon einen Blick auf seinen Inhalt geworfen, doch das Archiv birgt unzählige weitere Geheimnisse. Dieser Drop enthält sechs weitere Zaubersprüche mit dem Showcase-Rand des Mystischen Archivs, die von Rovina Cai, Anato Finnstark, Justin & Alexis Hernandez, Minttu Hynninen und Dominik Mayer zum Leben erweckt wurden.

SUPERSHOCK BUNDLE

Inhalt:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

Preise:

$119.99 / €129.99* / £119.99* / CN¥998.00

*einschließlich MwSt.

Erkundet die unzähligen Ecken des Multiversums (okay, zehn) mit diesem Bundle aller fünf Schockländer-Drops. Fantastisches Manafixing steht euch zur Verfügung!

VORACIOUS READER BUNDLE

The Voracious Reader Bundle ist als Foil oder Nicht-Foil erhältlich.

Inhalt:

10x The Full-Text Lands

Preise:

Nicht-Premiumkarten: $239.99/€279.99*/£239.99*/CN¥1908.00

Premiumkarten: $319.99/€359.99*/£319.99*/CN¥2508.00

*einschließlich MwSt.

Textliebhaber, frohlocket! Erhöht die Wortzahl eurer Sammlung mit zehn Exemplaren der Volltext-Länder dieses Secret Lair Drops erheblich! Das sind zehn Exemplare von jedem Standardland in ihrer wortgewaltigen Pracht. Es ist in Ordnung, wenn ihr keine Worte findet, um eure Freude zu beschreiben – in Zukunft werdet ihr genug davon haben.

THE MAIN EVENT BUNDLE

Freunde, das ist es, was ihr sehen wollt: je eines der schönsten Exponate von Dr. Lair. Dieses Bundle hat einfach alles. Jeden Drop gibt es als Foil- und auch als Nicht-Foil-Version (wenn verfügbar). Solche Prachtstücke, verfügbar für das eigene Heim und die eigene Sammlung! Aufgepasst:

Inhalt:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

1x The Full-Text Lands

1x The Full-Text Lands Foil Edition

1x Our Show Is on Friday, Can You Make It?

1x Showcase: Strixhaven

1x Showcase: Strixhaven Foil Edition

Preise:

$259.99/€299.99*/£259.99*/CN¥1998.00

*einschließlich MwSt.

Einlösung in MTG Arena: Ein (1) einmal verwendbarer MTG Arena Code für eine thematische Kartenhülle zu „Showcase: Strixhaven“ (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden kann).

Hol dir deine Verwunderung nach Hause

Entdecke mit Dr. Lair's Secretorium Superdrop Karten, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie brauchst, bevor es zu spät ist. Besuche secretlair.wizards.com zwischen dem 26. April, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), und dem 28. Mai, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), um deine Lieblingskuriositäten aus dem ganzen Multiversum vorzubestellen!