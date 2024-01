Wizards of the Coast

Outlaws von Thunder Junction erscheint am 19. April 2024

Outlaws von Thunder Junction, das erste von Western inspirierte Magic-Set, wird am 12. April in den teilnehmenden Wizards Play Network Stores für Prerelease-Events erscheinen. Dann geht der Showdown mit dem offiziellen Release am 19. April weiter.

Illustration von: Lie Setiawan

Wir werden in ein paar Wochen auf der MagicCon: Chicago mehr darüber verraten, was genau in dem Set enthalten sein wird, aber bis dahin kannst du deine Freunde versammeln und dich auf die Erkundung der neuesten Grenzwelt von Magic freuen.