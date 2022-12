Mächtige Krieger, Abenteurer und Entdecker schwenken Banner mit ihren Farben und Symbolen, um sich auf dem Schlachtfeld und in eroberten Ländern zu erkennen zu geben. Diese Symbole werden voller Stolz zur Schau gestellt – manchmal sollen sie Bewunderung, manchmal pure Angst auslösen. Doch wie das sehende Auge der Jeskai oder die gehörnte Harlekinmaske der Rakdos zeigen, steht dieses Symbol immer für etwas, das das symbolisierte Land, die betreffende Festung oder den gemeinten Helden ausmacht.

Im Laufe der Zeit gab es in der Geschichte von Magic immer wieder Situationen, in denen die Darstellung des „Banners“ – des Markenlogos – nicht mehr zu dem passte, wofür die Marke stand. Im letzten Jahr ist diese Differenz größer geworden und wir wollten diese Lücke wieder schließen. Wir haben ein neues Logo entworfen, das die Merkmale hervorhebt, welche die Marke in Zukunft stärken werden, während es gleichzeitig auch unserer reichhaltigen Geschichte Respekt zollt. Damit wird das Magic-Logo zum dritten Mal weiterentwickelt. Diese Änderung beeinflusst, wie auch die letzten beiden Änderungen, alle Produkte und Werbemittel der Marke – bis auf eine wichtige Ausnahme: die Rückseite der gedruckten Magic-Karten. Es gibt weder für die nahe noch für die fernere Zukunft Pläne, die Rückseite der gedruckten Karten zu verändern oder euch die Möglichkeit zu nehmen, Karten aus allen Sets und Zeiträumen zu sammeln und zu mischen.

Ein neues Logo ist nicht sinnvoll, wenn es nur neues Interesse an einer altbackenen Marke erzeugen soll. Wenn das neue Logo aber entworfen wird, um die bereits erfolgten oder anstehenden Veränderungen der Marke zu reflektieren, ist das ein sinnvoller Schritt. Jede Veränderung des Magic-Logos wurde vorgenommen, um die Weiterentwicklung der Marke im Logo widerzuspiegeln.

Ganz am Anfang, 1993, waren Logo und Marke absolut auf einer Wellenlänge. Magic war zunächst ein Kartenspiel mit vielschichtigen, traditionellen Fantasy-Motiven und einem passenden, handgezeichneten Logo.

1993–1999

Wenige Jahre später war Magic der führende Vertreter eines Spielgenres, das es selbst erschaffen hatte. Zu dieser Zeit begaben sich auch das Spieldesign und die Illustrationen auf neue Höhenflüge. Das rustikale blaue Logo war nicht länger geeignet, um den Stolz und Glanz der Marke widerzuspiegeln. 1999 wurde das Logo zum ersten Mal aktualisiert. Das Ergebnis war eine gestraffte und kräftigere Version des reinen Fantasy-Originals.

1999–2015

Anfang der 2000er Jahre war Magic wahrscheinlich schon das beste Strategiespiel der Welt, doch es strebte nach noch höheren Zielen. Die Marke eroberte neue, einzigartige Aspekte und baute die geheimnisvolle Aura ihrer Charaktere und Welten aus – natürlich, ohne dabei die hervorragenden Illustrationen und eine moderne Fantasy-Ästhetik aus den Augen zu verlieren. 2015 wurde das Logo erneut aktualisiert. Dieses Mal wurde es an visuelle Entwicklungen angepasst. Dabei wurde ein neues Markenelement eingeführt, das Spannung und Kraft symbolisiert: die Farbe „Mythic Orange“.

2015–2018

Doch das 2015 erneuerte Logo hielt sich nicht lange. Es stellte den modernen Fantasy-Kern der Marke einfach nicht treffend genug dar. Die visuellen Komponenten von Magic entspringen einer Mischung aus vielen Kulturen und Wundern unserer Erde, sowie purer Fantasie. Damit bedienen sie sich schon lange nicht mehr nur der mittelalterlichen Fantasy-Ästhetik, auf dessen Grundlage das erste Logo entstand. Außerdem konzentriert sich Magic inzwischen auf einzigartige Merkmale wie die Planeswalker und sorgsam konzipierte Welten – die Bausteine einer Marke, die sich nicht nur als Spiel versteht, sondern als Unterhaltungsprodukt.

2018 und darüber hinaus

Daher wurde ein Banner gebraucht, unter dem sich alle Welten und Themen von Magic vereinen ließen – sowohl das Kartenspiel als auch die digitalen Spiele, Apps, Geschichten, Mode- und Lifestyle-Produkte, Animations- und Real-Filme und alles andere, was die Zukunft noch bringen mag. Dafür reichte eine einfache Aktualisierung des alten Logos nicht mehr aus. Mit einem Auge auf das alte Logo und einem auf die Zukunft gerichtet, machten wir uns also an die Arbeit …

Und wir freuen uns über die vielen neuen Möglichkeiten, die uns das neue Logo bietet – die auffälligste Neuerung ist dabei das Planeswalker-Symbol. Seit seiner Einführung hat es eine immer wichtigere Rolle für uns gespielt: von einem geheimen Handschlag entwickelte es sich zu einer Art stellvertretendem Markensymbol und erhielt schließlich seinen aktuellen Platz in der Markenfamilie. Ihr werdet es auch weiterhin einzeln auf Produkten finden, die ein schnittigeres Branding erfordern, wie zum Beispiel auf den exklusiven Produkten und Kleidungsstücken für die San Diego Comic-Con. Meist wird es euch aber in der oben gezeigten Kombination begegnen.

Vielleicht habt ihr schon den Zwillingsbruder des neuen Logos, das Logo für Magic: The Gathering Arena, gesehen. Zusammen zeigen sie, wie flexibel das neue Logosystem mit dem Planeswalker-Symbol als Anker und einer zusätzlichen Variante des Schriftlogos ist. Wenn ihr in Zukunft die Augen offen haltet, werdet ihr sehen, dass wir diese zusätzliche Schriftlogo-Variante mit dem Planeswalker-Symbol zu unterstützenden Elementen kombinieren werden, um die Logos für neue Spiel- und Unterhaltungsvarianten zu ergänzen, die sich auf die Welten von Magic beziehen.

Ihr werdet das neue Magic: The Gathering Arena Logo von jetzt an überall finden, wo das Spiel offiziell repräsentiert wird. Das neue Magic: The Gathering Logo soll ab März 2018 (zur Veröffentlichung von Dominaria) für alle Produkte und Werbemittel verwendet werden. Anfang 2018 wird es außerdem einen Wendepunkt in der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Magic geben. Ab diesem Zeitpunkt werden wir vom Rückblick auf unsere Geschichte zur Vorschau auf unsere mutigen Schritte in die Zukunft übergehen.