Mit dem fabelhaften neuen Superdrop für den Release von Straßen von Neu-Capenna lassen wir im Staub und Luxus des Goldenen Zeitalters die Puppen tanzen! Gilded-Legenden, talentierte Künstler und ein paar fantastische Linkshänderkarten – all das gibt’s in einem glorreichen April 2022 Superdrop!

Wenn du ein Stück vom Kuchen abhaben willst, schau doch bei uns vorbei und flüstere dem Türsteher das Passwort Secret Lair ins Ohr, um den April 2022 Superdrop zwischen dem 11. April, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), und dem 9. Mai, 9:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ), vorzubestellen, ehe er bei den Fischen liegt.

SHOWCASE: STREETS OF NEW CAPENNA

Showcase: Streets of New Capenna ist nur in Gilded Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Gilded foil showcase Atraxa, Praetors' Voice

1x Gilded foil showcase Breya, Etherium Shaper

1x Gilded foil showcase Yidris, Maelstrom Wielder

Preise:

49,99 $/54,99 €*/49,99 £*/398,00 CN¥/73,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für drei (3) thematische Kartenhüllen aus Showcase: Streets of New Capenna (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Die Tage vergehen schnell in der nicht ganz so makellosen Metropole Neu-Capenna. Hier zahlt sich Verbrechen immer aus, und das Geschäft boomt. Wir sind uns nicht sicher, wie sie hierhergekommen sind, aber irgendwie wurden drei der beliebtesten Legenden von Magic in ein „Was wäre wenn“-Szenario verstrickt. Welche Figur würden Atraxa, Breya und Yidris im Hexenkessel von Neu-Capenna machen? Julie Dillon, Krharts und Tom Roberts haben eine Idee, und du jetzt auch. Diese Karten sind schöne Gilded-Foilkarten aus dem Set Straßen von Neu-Capenna, und das ist die Art von Hardware, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Bedenke, dass dieser Drop nur in Gilded Foil erhältlich ist.

SPECIAL GUEST: MATT JUKES

Special Guest: Matt Jukes ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Glacial Fortress

1x Borderless Drowned Catacomb

1x Borderless Dragonskull Summit

1x Borderless Rootbound Crag

1x Borderless Sunpetal Grove

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Wir sind schon in diesen verbündeten Check Lands gewesen, aber wir können uns nicht erinnern, dass sie jemals so ausgesehen hätten. Der zeitgenössische Künstler Matt Jukes ist bekannt für seine abstrakten Landschaften, die halb vergessene Gebiete aus verzerrten Erinnerungen einfangen. Füge diese Länder deinem Deck oder deiner Sammlung hinzu und reise an Orte, an denen sie noch nie waren – die sich aber sehr vertraut anfühlen.

ARTIST SERIES: MAGALI VILLENEUVE

Artist Series: Magali Villeneuve ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Mother of Runes

1x Death's Shadow

1x Elvish Mystic

1x Forest

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Magali Villeneuve (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Wenn du dir in den letzten zehn Jahren (und mehr) ein Fantasy-Objekt angeschaut hast, hast du wahrscheinlich eines von Magalis Kunstwerken angesehen. Von atemberaubend schönen Menschen bis hin zu komplexen Landschaften mit unergründlichen Details ist klar, warum Magali zu den Lieblingen des Genres zählt. Da sie für weit über 100 Magic-Illustrationen verantwortlich ist, war diese Artist Series erfreulicherweise unvermeidlich. Magali hat auch an den Anekdotentexten mitgewirkt, und jeder spiegelt ihren künstlerischen Prozess während der Arbeit an der jeweiligen Illustration wider. Diese Karten sind ein wunderbares Juwel für jedes Deck oder jede Sammlung. Greife heute noch zu!

ARTIST SERIES: SIDHARTH CHATURVEDI

Artist Series: Sidharth Chaturvedi ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Nomad Outpost

1x Island

1x Concordant Crossroads

1x Ghost Quarter

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Sidharth Chaturvedi (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Sidharth Chaturvedi hat eine Geschichte zu erzählen. Jede seiner Karten könnte den Ausgangspunkt eines Romans bilden – das Licht, der Ausdruck, die Haltung –, jede für sich ist eine Geschichte. Als wir Sidharth fragten, ob er uns mit einer Artist Series beehren würde, fragte er, ob seine vier Karten eine Geschichte erzählen könnten. Sie erzählen von einer Reise, die von Trauer, Kampf und Erfolg geprägt ist. Sidharth half uns sogar beim Verfassen der Anekdotentexte, um sicherzustellen, dass seine Geschichte richtig erzählt wurde. Es mag verschiedene Interpretationen von Sidharths Geschichte geben, aber in einem Punkt sind sich alle einig: Diese Karten sind wunderschön gestaltet und machen jede Nacherzählung zu einem Vergnügen.

ARTIST SERIES: WAYNE REYNOLDS

Artist Series: Wayne Reynolds ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Sram, Senior Edificer

1x Balthor the Defiled

1x Torbran, Thane of Red Fell

1x Depala, Pilot Exemplar

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Wayne Reynolds (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Wayne Reynolds begann im ursprünglichen Kamigawa-Block mit dem Malen für Magic, und seither gelten seine Illustrationen als Synonym für das Spiel. Es herrscht eine Spannung in dem, was er macht, sowohl in unglaublichen Action-Bildern als auch in stillen Momenten der Reflexion. Waynes Illustrationen wirken immer bereit, sich von den Karten zu stürzen und durch den Raum zu springen. Für seine Artist Series hat Wayne um Zwerge gebeten, und Zwerge hat er auch geliefert. Er hat sogar am Anekdotentext mitgewirkt! Robust, zuverlässig und schlau sind seine Zwerge und bereit und willens, in deinem Deck oder deiner Sammlung die Hauptrolle zu spielen.

FINALLY! LEFT-HANDED MAGIC CARDS

Finally! Left-Handed Magic Cards ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Left-Handed Sisay, Weatherlight Captain

1x Left-Handed Empress Galina

1x Left-Handed Geralf's Messenger

1x Left-Handed Rograkh, Son of Rohgahh

1x Left-Handed Garruk, Caller of Beasts

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für fünf (5) thematische Kartenhüllen aus Finally! Left-Handed Magic Cards (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam

Als Magic in den frühen 90er Jahren entwickelt wurde, war ursprünglich geplant, zwei Arten von Kartenrändern anzubieten – einen für Rechtshänder und einen für Linkshänder. Leider wurden aufgrund von Budgetbeschränkungen nur die Ränder für Rechtshänder produziert, und das Spiel wurde als beidhändiges Produkt angepriesen. Wir sind der Meinung, dass dieses Unrecht (Unlinks?) schon viel zu lange ungeahndet geblieben ist. Unsere Spieler werden nicht mehr gezwungen sein, mit suboptimalen Karten für Rechtshänder zu spielen. Das ist Magic, wie es immer gedacht war, mit fünf der coolsten Linkshänder des Spiels, liebevoll entwickelt von Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman und Matt Stewart.

April, April! Diese Geschichte ist erfunden, aber diese Karten sind absolut echt. Hol dir diesen Drop für dein Deck oder deine Sammlung und sichere dir ein hervorragendes Gesprächsthema, bis wir das Spiel aktualisieren und diese Rahmen für immer zu den echten machen. Der letzte Punkt war ebenfalls ein Aprilscherz. Vermutlich.

JUST SOME TOTALLY NORMAL GUYS

Just Some Totally Normal Guys ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Void Winnower

1x Borderless Goblin Settler

1x Borderless Collector Ouphe

1x Borderless Vengevine

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Just Some Totally Normal Guys (die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden können).

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Sie sind es! Nur ein paar normale Leute, die wir getroffen haben. Roman Klonek hat sie gemacht. Alltägliche Menschen in einer verrückten, skurrilen Welt, die ihr Bestes geben. Wenn du sie in dein Deck oder deine Sammlung aufnimmst, werden sie auch dort ihr Bestes für dich geben. Es ist, wie man immer sagt: In jeder Freundesgruppe gibt es den Ausdünner der Leere, den Goblinsiedler, den Sammelnden Buboh und die Racheranke. Welcher Typ bist du? Markiere dich selbst und lass es uns auf Twitter mit #MTGSLD wissen!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Inhalt:

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Special Guest: Matt Jukes

Preise:

148,99 $/174,99 €*/148,99 £*/1.188,00 CN¥/218,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Magali Villeneuve

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Wayne Reynolds

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für fünf (5) thematische Kartenhüllen aus Finally! Left-Handed Magic Cards

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Just Some Totally Normal Guys

(Die Kartenhüllen können möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden.)

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Du wünschst dir ein paar wirklich coole Secret Lair Karten, findest aber das Konzept der glänzenden Dinge anstößig und ärgerlich? Deine Suche hat ein Ende! Das Non-Stop, Non-Foil Bundle enthält ein Exemplar jedes Drops in Non-Foil (falls verfügbar). Wir haben verstanden. Foilkarten eignen sich nicht für jedermann, und matt ist in dieser Saison angesagt. Wir ermutigen dich, das für dich geeignete Bundle zu wählen. Wenn Non-Foil etwas für dich ist, dann wähle dieses aus. Wenn du eher auf Foilkarten stehst, dann nimm das andere. Wenn du gerne mit deinen kräftigen Vordertatzen Lachse direkt aus dem Fluss herausfischst, um dich zu ernähren, dann wähle weder das eine noch das andere – du bist ein Bär, und Bären spielen nicht Magic. Unsere Marktforschung kann das beweisen.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Inhalt:

1x Artist Series: Magali Villeneuve Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Wayne Reynolds Traditional Foil Edition

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Traditional Foil Edition

1x Just Some Totally Normal Guys Traditional Foil Edition

1x Showcase: Streets of New Capenna Gilded Foil Edition

1x Special Guest: Matt Jukes Traditional Foil Edition

Preise:

248,99 $/279,99 €*/248,99 £*/1.988,00 CN¥/365,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Einlösung in MTG Arena**:

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Magali Villeneuve

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Artist Series: Wayne Reynolds

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für fünf (5) thematische Kartenhüllen aus Finally! Left-Handed Magic Cards

Ein (1) Code zur einmaligen Verwendung für vier (4) thematische Kartenhüllen aus Just Some Totally Normal Guys

(Die Kartenhüllen können möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in MTG Arena separat gekauft werden.)

**Die Einlösung in MTG Arena ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar: China, Hongkong, Macao, Singapur, Taiwan und Vietnam.

Das Full-of-Foils Bundle enthält ein Exemplar jedes im April 2022 Superdrop verfügbaren Foil-Drops. Wenn du sie gegen das Licht hältst, kannst du sehen, dass sie wunderschön glitzern – ähnlich wie die Schuppen eines Lachses, der durch die Luft fliegt, nachdem er von den kräftigen Vorderpfoten eines hungrigen Bären aus einem Fluss katapultiert wurde. Die Natur ist wunderschön, geheimnisvoll und auch ein wenig beängstigend. Dieses All-Foil Bundle vereint all diese Eigenschaften, ist aber auch etwas, das du besitzen kannst, wenn du es vor dem Ende des Verkaufs erwirbst. Mensch, die Natur kann man nicht besitzen! Sie steht nicht zum Verkauf. Dieses Bundle? Steht zum Verkauf. Erkenne den Unterschied. Kaufe das Bundle.

THE BUNDLE BUNDLE

Inhalt:

1x Artist Series: Magali Villeneuve

1x Artist Series: Magali Villeneuve Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1x Artist Series: Sidharth Chaturvedi Traditional Foil Edition

1x Artist Series: Wayne Reynolds

1x Artist Series: Wayne Reynolds Traditional Foil Edition

1x Finally! Left-Handed Magic Cards

1x Finally! Left-Handed Magic Cards Traditional Foil Edition

1x Just Some Totally Normal Guys

1x Just Some Totally Normal Guys Traditional Foil Edition

1x Showcase: Streets of New Capenna Gilded Foil Edition

1x Special Guest: Matt Jukes

1x Special Guest: Matt Jukes Traditional Foil Edition

Preise:

368,99 $/409,99 €*/368,99 £*/2.908,00 CN¥/541,88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Mit ihren kräftigen Vordertatzen sind einige Bären in der Lage, Lachse direkt aus dem Fluss zu fischen. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Volltreffer, den unsere Künstler bei diesen Secret Lair Drops gelandet haben. Wir bezweifeln zwar, dass einer unserer wunderbaren Künstler die Kraft und Geschicklichkeit eines Bären besitzt, geschweige denn das Bedürfnis, Süßwasserfische aus den reißenden Stromschnellen an das wartende Ufer zu befördern, wo sie von gefräßigen Kiefern und Reißzähnen zerrissen werden. Dennoch halten wir diesen Vergleich angesichts der Kenntnisse und Fertigkeiten unserer Künstler für durchaus zutreffend. Sie sind einfach phänomenal. Das ist es, was wir damit sagen wollten. Außerdem möchten wir festhalten, dass The Bundle Bundle ein Exemplar jedes Drops aus dem April 2022 Superdrop enthält, sowohl in Foil als auch in Non-Foil, sofern verfügbar.

Das ist ein supercooler Superdrop, also nichts wie hin zu secretlair.wizards.com und bestelle deinen Drop zwischen dem 11. April, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), und dem 9. Mai, 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ), vor!