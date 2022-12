Wir feiern den Launch von Kamigawa: Neon-Dynastie mit einem unserer coolsten Superdrops aller Zeiten! Er ist vollgepackt mit japanisch inspirierten Drops, radikalem Neon und sogar einem Crossover mit Street Fighter. Schau dir das an!

Secret Lair hält einen kompletten Reiseplan für deinen Besuch in Kamigawa bereit, also plane auf secretlair.wizards.com zwischen 18. Februar, 9 Uhr PT (18 Uhr MEZ), und 18. März, 9 Uhr PT (18 Uhr MEZ), einen Zwischenstopp ein, um deine Vorbestellung zu buchen!

Secret Lair x Street Fighter

Secret Lair x Street Fighter ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x E. Honda, Sumo Champion

1x Ryu, World Warrior

1x Ken, Burning Brawler

1x Blanka, Ferocious Friend

1x Chun-Li, Countless Kicks

1x Dhalsim, Pliable Pacifist

1x Guile, Sonic Soldier

1x Zangief, the Red Cyclone

Preise:

Non-Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

Traditional Foil: 49,99 $/54,99 €*/49,99 £*/398,00 CN¥/73,88 SG$/6600,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Hier kommt ein neuer Herausforderer! Die legendären Weltkrieger aus Street Fighter sind bereit für den Kampf in Magic: The Gathering. Verschärfe den Wettbewerb mit jedem der acht spielbaren Charaktere aus dem ursprünglichen Street Fighter II. Mit diesen Kämpfern in deinem Deck oder deiner Sammlung hat Shadaloo keine Chance.

Li'l Walkers ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Tamiyo, the Moon Sage

1x Borderless Ajani, Mentor of Heroes

1x Borderless Angrath, the Flame-Chained

1x Borderless Ashiok, Dream Render

1x Borderless Sorin, Grim Nemesis

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/54,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Diese süßen Chibi sind hier, um ihre Loyalität zu beweisen. Schau sie dir an! Große Köpfe, große Augen, winzige Körper – das ist der Inbegriff von süß. Künstlerin UTA NATSUME weiß definitiv, wie sie wirklich niedlich werden. Jeder Drop enthält fünf kleine Planeswalker, jeder bereit, dein Deck oder deine Sammlung süßer zu machen.

Introducing: Kaito Shizuki

Introducing: Kaito Shizuki ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Brain Freeze

1x Borderless Bribery

1x Borderless Snap

1x Borderless Unmask

1x Borderless Shadow of Doubt

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Lerne den neuesten Planeswalker von Magic kennen, den Hightech-Ninja Kaito Shizuki. Künstlerin Rorubei hilft mit, Kaito stilvoll einzuführen. Diese fünf Karten zeigen seine akrobatischen Ninja-Fähigkeiten, seine Magie und sogar einen Schnipsel aus seiner Geschichte. Füge die Geschichte von Kaito noch heute deinem Deck oder deiner Sammlung hinzu!

Special Guest: Yuko Shimizu

Special Guest: Yuko Shimizu ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Borderless Hokori, Dust Drinker

1x Borderless Kira, Great Glass-Spinner

1x Borderless Eidolon of the Great Revel

1x Borderless Elvish Spirit Guide

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Yuko Shimizu ist eine preisgekrönte japanische Illustratorin, die in New York City lebt. Ihr einzigartiger Stil ist eine atemberaubende Mischung aus traditioneller japanischer Kunst und modernen Konzepten. Dieser Drop ist mit vier wunderschönen Geistern ehrfurchtgebietend – perfekt, um dein Deck oder deine Sammlung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.

Showcase: Neon Dynasty

Inhalt:

1x Neon ink foil Ghostly Prison by AI NANAHIRA

1x Neon ink foil Freed from the Real by SENNSU

1x Neon ink foil Boseiju, Who Shelters All by ESUTHIO

1x Neon ink foil Hall of the Bandit Lord by ZOUNOSE

Preise:

49.99 $/54.99 €*/49.99 £*/398.00 CN¥/73.88 SG$

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Feiere die Veröffentlichung von Kamigawa: Neon-Dynastie mit einer Bonusausgabe von beeindruckenden Neon Ink Foils. Neon Ink Foils feiern in Kamigawa: Neon-Dynastie Premiere, und die fluoreszierende Tinte springt wirklich ins Auge. Mit Illustrationen von den aus Spaß mit Boostern bekannten Künstlern AI NANAHIRA, ESUTHIO, SENNSU und ZOUNOSE sind diese Karten die perfekte Methode, dein Deck oder deine Sammlung herauszuheben.

Shades Not Included

Shades Not Included ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Hand-drawn Plains

1x Hand-drawn Island

1x Hand-drawn Swamp

1x Hand-drawn Mountain

1x Hand-drawn Forest

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

*Synth-Wave im Stil der 80er beginnt zu spielen*

Egal wie schnell du fährst, diesen unbestreitbar fabelhaften Ländern kannst du nicht entkommen. Künstler Ben Schnuck bringt uns zurück in eine Ära mit kreischenden Synthesizern und pulsierenden Basslines. Diese Standardländer sind alles andere als Standard!

Pictures of the Floating World

Pictures of the Floating World ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Windbrisk Heights by TOMOHITO

1x Shelldock Isle by AMAYAGIDO

1x Howltooth Hollow by SHIE NANAHARA

1x Spinerock Knoll by Nagano

1x Mosswort Bridge by AOJI MAIKO

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Ukiyo-e, ein beliebter japanischer Kunststil aus der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, lässt sich ungefähr übersetzen als „Bilder der schwebenden Welt“. Das passt, denn diese Länder sind so schön, dass du sofort in die Atmosphäre abheben wirst. Die Künstler AMAYAGIDO, AOJI MAIKO, Nagano, SHIE NANAHARA und TOMOHITO stellen den Zyklus der Refugium-Länder in einer Weise dar, wie du sie noch nie gesehen hast.

Kamigawa: The Manga: The Cards

Kamigawa: The Manga: The Cards ist in Foil und Non-Foil erhältlich.

Inhalt:

1x Idyllic Tutor

1x Swords to Plowshares

1x Solve the Equation

1x Praetor's Grasp

1x Veil of Summer

Preise:

Non-Foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥/43,88 SG$/4400,00 JP¥*

Traditional Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥/58,88 SG$/5500,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Du hast die Karten gesehen. Du hast den Manga gesehen. Und jetzt schau her! Die Karten, die auf dem Manga basieren, der auf den Karten basiert. Dieser Drop enthält Illustrationen von RIYOU KAMEI, direkt aus dem offiziellen Kamigawa: Neon-Dynastie Manga. Jetzt kannst du direkt in deinem Deck oder deiner Sammlung das Abenteuer, das Abenteuer noch einmal zu erleben, noch einmal erleben.

Du hast den Manga nicht gelesen? Schau ihn dir gleich hier an!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Street Fighter

1x Introducing: Kaito Shizuki

1x Kamigawa: The Manga: The Cards

1x Li'l Walkers

1x Pictures of the Floating World

1x Shades Not Included

1x Special Guest: Yuko Shimizu

Preise:

188,99 $/219,99 €*/188,99 £*/1518,00 CN¥/277,88 SG$/22000,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Sieben Drops sind dem Käufer dieses Bundles versprochen. Sieben Drops soll er erhalten: jeder gemäßigt als Non-Foil, aber schön und rätselhaft im Aussehen. Die sieben Non-Foil-Drops in diesem Bundle haben eine Geschichte, die Tage, vielleicht sogar Wochen überspannt. In einigen Kulturen heißt es, der erste Drop stehe symbolisch für Glück. Der zweite bringt Gesundheit, während der dritte gut für die Haltung ist. Der vierte Drop steht für einen Strike beim Bowling, der fünfte dafür, einen Split in einen Spare zu verwandeln, was ehrlich gesagt beeindruckender ist. Die Bedeutung des sechsten und siebten Drops ist in Rätsel gehüllt, aber manche sagen, sie sind Vorzeichen dafür, mit einer neuen Fernsehserie zu beginnen, oder dafür, dass es dir gelingt, einen einzigen perfekten Pfannkuchen zu backen.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Inhalt:

1x Secret Lair x Street Fighter Foil Edition

1x Introducing: Kaito Shizuki Foil Edition

1x Kamigawa: The Manga: The Cards Foil Edition

1x Li'l Walkers Foil Edition

1x Pictures of the Floating World Foil Edition

1x Shades Not Included Foil Edition

1x Showcase: Neon Dynasty

1x Special Guest: Yuko Shimizu Foil Edition

Preise:

278,99 $/307,99 €*/278,99 £*/2258,00 CN¥/409,88 SG$/31900,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

Foil-Liebhaber, freut euch! Dieses Bundle enthält alle acht Foil-Drops aus dem February 2022 Superdrop! Alle! Das sind zweimal vier, oder viermal zwei, wenn du Wert darauf legst. Weißt du, was noch total klasse ist und am Rande mit der Zahl acht zu tun hat? Oktopusse. Richtig. Diese achtarmigen Gehirnmonster aus dem Ozean und dem einen oder anderen Albtraum. Und ja, du hast uns richtig verstanden. Oktopusse ist ein korrekterer Plural als Oktopi – schlag es nach. Und fang gar nicht erst mit diesem Unsinn von Oktopoden an, uns geht es nicht um dieses Leben.

THE BUNDLE BUNDLE

Inhalt:

1x Non-Stop, Non-Foil Bundle

1x Full-of-Foils Bundle

Preise:

428,99 $/479,99 €*/428,99 £*/3388,00 CN¥/629,88 SG$/48400,00 JP¥*

*Inklusive der vor Ort geltenden Mehrwertsteuer

The Bundle Bundle enthält ein Exemplar von jedem einzelnen verfügbaren Drop, ggf. sowohl in Foil als auch in Non-Foil. Das bedeutet fünfzehn Secret Lair Drops, alle in einem einzigen Bundle. Einige der Weichherzigeren denken jetzt vielleicht: „Das ist unmenschlich! Wie können sie fünfzehn Drops in ein einziges Bundle packen? Die haben keinen Platz mehr zum Atmen!“ Obwohl wir verstehen, warum manche das so sehen, und diejenigen für ihre Freundlichkeit bewundern, müssen wir daran erinnern, dass Secret Lair Drops leblose Objekte sind und triviale Dinge wie Luft oder Nahrung nicht benötigen. Falls du doch einen Secret Lair Drop erhältst, der zu atmen scheint oder verlangt, dass du ihn fütterst, empfehlen wir, dass du ihn ablegst und wegläufst, so schnell du nur kannst. Das ist jedoch erst einmal geschehen, also brauchst du dir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen!

Mach deinen Besuch auf Kamigawa zu einem unvergesslichen Erlebnis, indem du zwischen dem 18. Februar, 9 Uhr PT (18 Uhr MEZ), und dem 18. März, 9 Uhr PT (18 Uhr MEZ), auf secretlair.wizards.com vorbeischaust und diesen feierlichen Superdrop vorbestellt, bevor er weg ist!