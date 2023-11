Wizards of the Coast

Aufgrund von Produktionsproblemen werden die Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster-Displays voraussichtlich nicht rechtzeitig zum Beginn des Prerelease am 10. November in den Stores eintreffen. Wir gehen davon aus, dass diese während der Prerelease-Woche und bis zu drei Wochen danach in den Stores eintreffen werden.

In Nordamerika werden die Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks während des Prerelease in begrenztem Umfang verfügbar sein, wobei eine größere Verfügbarkeit nach dem Release am 17. November erwartet wird.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, während wir daran arbeiten, Fans und Stores so schnell wie möglich zu beliefern.