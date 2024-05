Genau wie mit Oko auf Thunder Junction gab es auch bei uns einen Verrat am Tresorgewölbe. Modern Horizons 3, ein Set, das die perfekte Mischung mächtiger Magic-Karten und mächtiger Memes ist, wurde teilweise vorzeitig – und unabsichtlich – öffentlich gemacht. Wir vermuten, dass daran eine versteckte Hintertür im Fomori-Tresorgewölbe schuld ist, die Jace „vergessen“ hat, aber letztendlich weiß das nur Oko. Und der ist gerade damit beschäftigt, seinen Waschbrettbauch zu pflegen.

Wie auch immer, wir stehen jetzt vor vollendeten Tatsachen. Informationslecks dieses Umfangs haben wir schon in Vergangenheit erleiden müssen und jedes Mal bekommen wir die gleichen Rückmeldungen – ein bedeutender Anteil unserer Fans würde Kartenvorschauen in Form von verzerrten Fotografien, die scheinbar von einer Kartoffel aufgenommen wurden, am liebsten ignorieren. Und uns geht das definitiv genauso.

„Informationslecks? Wovon ist hier überhaupt die Rede?“ 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

Informationslecks der Größenordnung, wie sie hier bei Modern Horizons 3 vorliegen, kann man jedoch kaum einfach wegschweigen, daher sprechen wir sie mit diesem Artikel direkt an. Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen werden (und ja, wir zeigen euch auch einige Karten in Nicht-Kartoffelauflösung).

„Ich habe einen wiederkehrenden Albtraum, in dem ich meine Hausaufgaben vergessen habe und außerdem die Hälfte des Sets frühzeitig veröffentlicht wurde.“ 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

Das Debüt des Sets ist für den 21. Mai angesetzt, der in der Internet-Zeitrechnung noch unfassbar lange drei Wochen entfernt ist. Wir hatten uns eigentlich darauf gefreut, euch ganz in Ruhe Spaß mit Outlaws von Thunder Junction haben zu lassen. Die Spieler sind von der Draft-Umgebung begeistert, die Karten wirken sich auf mehrere Formate aus und wir hatten immer noch ein paar Karten ausgeheckt, die erst später ins Spiel kommen sollten. Schließlich sind wir echt geduldig.

„So geduldig wie ein Land, das im ersten Zug zwei Mana erzeugt.“ 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

Deswegen möchten wir den Fans immer die Gelegenheit bieten, das Spiel in vollen Zügen zu genießen. Falls du jemand bist, der sich Neuigkeiten und Kartenvorschauen immer sofort ansieht, sind die Modern Horizons 3 Informationslecks nicht schwer zu finden. Wir werden sie dir hier nicht verlinken, aber du weißt bestimmt sowieso schon, wo du schauen musst.

„Sie sind hier drin.“ 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

Falls du jedoch ein Spieler bist, der gerne gemeinsam mit der Community das neue Set wie von uns geplant kennenlernt, einschließlich Kartenbildern in hoher Auflösung, werden wir dir in den kommenden Wochen trotzdem die entsprechende Erfahrung bieten. Wir haben echt coole Dinge geplant, darunter Neuauflagen klassischer Geschichten über die Eldrazi, Kartenvorschauen mit Nostalgie-Faktor hier auf DailyMTG, bei denen wir unsere alten Artikelreihen (Latest Developments, Command Tower, Savor the Flavor, and From the Lab!) neu aufleben lassen, und bestimmt noch ein paar clevere Ideen, die wir uns spontan einfallen lassen.

„Schau dir diese Karte an. Kann es einen besseren Beweis geben, wie clever wir sind? Wir lassen uns schon etwas einfallen.“ 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

Außerdem sind Modern Horizons Sets für ihre großartigen Limited-Formate bekannt und die dritte Ausgabe bildet da keine Ausnahme. Wir haben vor, dir einen umfassenden Überblick über die Limited-Erfahrung dieses Sets zu verschaffen, mit Kontext und allem Drum und Dran. (Glaub uns, es wird wild, verrückt und wunderbar.)

„Der Kontext hier ist: ‚Das hier ist eine sehr starke nicht ganz so häufige Karte.‘“ 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

Das wirklich offizielle Debüt für Modern Horizons 3 ist der 21. Mai. Ab dem 13. Mai kannst du dir die Magic-Geschichte durchlesen und den Aufstieg (und Fall) der Eldrazi noch einmal wieder erleben – begleitet von Kartenvorschauen. Sei gefasst auf Überraschungen zu, nun ja, überraschenden Zeitpunkten.

„Oh nein! Artefakt-Decks werden unschlagbar sein!“ 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

„Oh nein! Das ist das Ende von Artefakt-Decks!“ 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

Aber wir sind ja keine Monster. Na ja, Bob aus der Buchhaltung vielleicht schon, aber die meisten von uns sind genauso sehr Fans wie du. (Falls dir Bob aus der Buchhaltung kein Begriff ist, musst du nur einen langjährigen Spieler fragen.) Zu guter Letzt sind hier noch ein paar coole Karten sowohl aus Modern Horizons 3 als auch den Modern Horizons 3 Commander-Decks.

„Hey, wir freuen uns auch auf dieses Set!“ 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

Set-Highlights

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Commander-Fänge

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel