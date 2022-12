Die Power der Verwandlung offenbart sich durch die Transformers-Karten in Magic: The Gathering Jenseits des Multiversums – in zwei umwerfenden Designs –, wenn Magics neustes Set Krieg der Brüder am 18. November 2022 erscheint.

Umdrehen Regulär Umdrehen Shattered Glass

Die Transformers-Karten verwenden den Set-Code „BOT“ und haben ein eigenes Set-Symbol. Diese Karten sind in Standard nicht legal, können aber in Commander, Legacy und Vintage gespielt werden.

Transformers

Diese wunderschönen doppelseitigen Karten gibt es in zwei Versionen – eine davon mit Illustrationen, die an das TV-Debüt der 1. Generation aus den 1980er-Jahren erinnert, und eine zweite mit Illustrationen, die ihre Neuerfindungen aus Shattered Glass zeigen. Bei Letzterem handelt es sich um ein alternatives Universum, in der die ehemaligen Helden die Bösewichte sind und umgekehrt.

Umdrehen Regulär Umdrehen Shattered Glass

Genau wie die Transformers-Roboter, die du kennst und liebst, können diese konvertieren – oder „transformieren“, genau wie existierende doppelseitige Karten. Sie können sich von ihrer Roboterform in ihre Fahrzeuggestalt oder alternative Form verwandeln und wieder zurück. Und die Fähigkeit Die Power der Verwandlung sorgt dafür, dass du sie direkt in ihrer alternativen Nicht-Roboterform ins Spiel bringen kannst!

Umdrehen Regulär Umdrehen Shattered Glass

Umdrehen

Alle Transformers-Karten gibt es sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten und kommen in Krieg der Brüder Set- und Sammler-Boostern vor. Die Transformers im Shattered-Glass-Kartendruck kommen jedoch nur in Krieg der Brüder Sammler-Boostern vor. Darüber hinaus gibt es Arcee die Scharfschützin // Arcee, akrobatisches Coupé, nicht im Shattered-Glass-Kartendruck.

Set-Booster-Display Sammler-Booster-Display

Schau dir alle Transformers-Karten am besten sofort in der Krieg der Brüder Varianten-Kartengalerie an.

Krieg der Brüder erscheint am 18. November 2022. Du kannst Set- und Sammler-Booster – und mehr – noch heute vorbestellen: online bei Amazon, in deinem Store und überall sonst, wo Magic verkauft wird.