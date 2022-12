Am 4. Oktober (5. Oktober deutsche Zeit) kollidieren die Universen von Magic: The Gathering und AMCs The Walking Dead in einem einzigartigen Secret Lair Crossover!

Secret Lair X The Walking Dead kann vom 4. bis 12. Oktober vorbestellt werden und die Karten werden nach Abschluss der Vorbestellung gedruckt und versendet. Das heißt, wenn du sie willst, kannst du sie garantiert zum Drop bestellen - aber sie bleiben nicht für immer erhältlich! Die Karten, die in diesem ganz besonderen Secret Lair-Drop enthalten sind, sind für Magic völlig neu und zeigen die ikonischen Charaktere der langjährigen und von der Kritik gefeierten TV-Serie. Sie sind mechanisch einzigartige Karten, die in Eternal Formaten legal sind. Commander-Spieler sollten sich besonders darauf freuen, ihre Lieblingsfiguren von The Walking Dead auf der Tischplatte zum Leben zu erwecken!

Die Veröffentlichung am 4. Oktober (5. Oktober deutsche Zeit) fällt mit AMCs "We Are The Walking Dead Weekend" zusammen, das mit dem The Walking Dead Special Event: The Whisperer War Final Showdown um 18 Uhr PT / 3 Uhr MESZ beginnt, gefolgt von der Premiere von The Walking Dead: World Beyond um 19 Uhr PT / 4 Uhr MESZ und mit einer speziellen Episode von Talking Dead um 20 Uhr PT / 5 Uhr MESZ endet. Fans von The Walking Dead und Secret Lair werden diese ganz besondere Episode von Talking Dead nicht verpassen wollen, da es ein Unboxing geben wird, das den gesamten Inhalt des Drop enthüllt.

Mit der Talking Dead-Enthüllung heben wir vielleicht das Beste zum Schluss auf, aber das bedeutet nicht, dass es in den Tagen vor der großen Show keine aufregenden Enthüllungen im Internet geben wird. Schau tatsächlich heute (also jetzt!) bei The Hollywood Reporter und Gamespot vorbei, um zwei brandneue Karten zu sehen, die von einigen der denkwürdigsten Charaktere in The Walking Dead inspiriert wurden! Dann folge @MTGSecretLair, Day9 (auch bekannt als Sean Plott) und unseren Freunden von Gamespot, um weitere Kartenenthüllungen vor der großen Show zu verfolgen.

Secret Lair X The Walking Dead kann vom 4. bis 12. Oktober exklusiv auf secretlair.wizards.com für 54,99 EUR vorbestellt werden. Wie bei allen Dingen, die Secret Lair betreffen, wird es diesen Drop nicht lange geben. Wenn du den Drop verpasst, ist er weg!