Die Türen des Hauses haben sich geöffnet, und seine vielen Geister und Schrecken stehen bereit, um sich an den vielen Ängsten des Multiversums zu laben. Du kannst dich in deinem Store, bei einer bevorstehenden MagicCon oder anderen Spiele-Convention mit Duskmourn: Haus des Schreckens Events gegen den Ansturm des Grauens stemmen! Ganz gleich, wie du am liebsten spielst, es gibt ein Event für dich, bei dem du dich deinen Ängsten stellen und über sie triumphieren kannst.

Oder bei dem du zumindest ein paar unterhaltsame Magic-Partien spielen kannst.

Duskmourn-Prerelease: 20.–26. September

Deine erste Chance, mit Karten aus Duskmourn: Haus des Schreckens zu spielen, ist das Prerelease in deinem Store. Tritt gegen andere Magic-Fans in Sealed an oder tue dich mit anderen Überlebenden für ein paar Partien Two-Headed Giant zusammen. Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, bekommst du am Tag des Events ein besonderes Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack.

Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack

6 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar

Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar 1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

In deinem Store erfährst du weitere Details zum Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease!

Standard Showdown: 27. September bis 7. November

Der Standard Showdown geht auch mit Duskmourn: Haus des Schreckens weiter, und zwar ab dem 27. September. Es gibt einfach keinen besseren Zeitpunkt, in das Format einzusteigen, als wenn Standard-Spielende mit all den neuen Karten experimentieren.

Trotz der Monster des Hauses muss dir der Standard Showdown keine Angst machen. Er ist eine ungezwungene, lockere Einführung in Constructed-Partien, bei der du Promokarten erhalten kannst, die nur in WPN-Stores verfügbar sind. Dabei triffst du in deinem Store Magic-Spielende jeglicher Couleur und trittst im Format Standard Constructed gegen sie an. Dabei handelt es sich um ein spannendes, einsteigerfreundliches 60-Karten-Format mit Karten aus den meisten Magic-Sets der letzten zwei bis drei Jahre, in das du mit all den Karten vom Prerelease und von deinen wöchentlichen Draft-Events einsteigen kannst.

Bist du bereit für ein paar Partien? Hoffentlich schon, denn die Bestplatzierten bei Standard Showdown Events erhalten ein Exemplar von Disdainful Stroke als traditionelle Promokarte mit einer einzigartigen Illustration, auf der Oko zu sehen ist.

Disdainful Stroke

Wenn du mehr über die Standard Showdown Promotion erfahren möchtest, unter anderem darüber, was du im Laufe des kommenden Jahres in WPN-Stores gewinnen kannst, findest du hier alle Details.

CommandFest: 27.–29. September und 19.–20. Oktober

CommandFest-Events sind Mini-Conventions zur Feier des Commander-Formats und freundschaftlicher Magic-Partien im Allgemeinen. Dich erwarten Kunstschaffende und Content Creators aus der gesamten Community sowie allerlei Kaufgelegenheiten, sodass wirklich alle Commander-Spielenden auf ihre Kosten kommen.

Zugangspässe für die Events deiner Wahl kannst du beim Organisator des entsprechenden CommandFests erwerben. Die Organisatoren sowie die Veranstaltungsorte und -termine der Events findest du hier:

27.–29. September 2024 in Toronto, Kanada – präsentiert von Face to Face Games

27.–29. September 2024 in, London, England – präsentiert von Axion Now

19.–20. Oktober 2024 in Peking, China – präsentiert von Kadou

Weitere Details zu bevorstehenden CommandFest-Events findest du auf Magic.GG.

Commander-Party: 4.–10. Oktober und 1.–7. November

Auch in deinem Store erwartet dich jede Menge Commander-Spaß! Falls du noch nie an einer Commander-Party teilgenommen hast, kannst du dich auf eine schaurig schöne Erfahrung freuen. Dabei handelt es sich um eine Gelegenheit, eine lockere Partie Commander mit einem an das neuste Set angelehnten Thema zu spielen.

Vom 4.–10. Oktober und 1.–7. November kehren bei Duskmourn: Haus des Schreckens Commander-Party-Events Spaß und Furcht ein. Tue dich mit anderen Überlebenden zusammen, um den Schrecken von Duskmourn zu trotzen – oder durch ihre Klauen zu sterben. Allen, die tapfer genug sind, sich ihren Ängsten zu stellen und an einer Commander-Party teilzunehmen, winkt ein Exemplar von Crippling Fear als Promokarte mit Retro-Kartenrand. Bei allen teilnehmenden WPN Premium-Stores sind traditionelle Foil-Versionen der Promokarte Crippling Fear verfügbar, während bei Nicht-Premium-Stores Nicht-Foil-Versionen verfügbar sind.

Crippling Fear (Retro-Kartenrand)

Frage für die genauen Termine und umfassende Informationen bei deinem Store nach.

Falls du darüber hinaus Partien zu Hause spielen oder einfach nur erfahren möchtest, was der letzte Schrei ist, findest du alle Materialien zum Herunterladen auf der WPN-Website! Das war doch ein Freudenschrei, oder?

Store Championship: 12. Oktober – 5. Januar

Du hast bereits andere Spielende bei Prerelease-Events, einer Commander-Party und mehr kennengelernt. Jetzt ist die Zeit gekommen, gegen sie anzutreten, um dir das Recht zu erspielen, dich Store Champion nennen zu dürfen. Zwischen dem 12. Oktober und dem 5. Januar kann dein Store eine Store Championship ausrichten. Dort misst du dich im Format Standard Constructed mit den Besten deines Stores.

Hast du das Zeug dazu, sie zu schlagen und den Sieg zu erringen? Alle Teilnehmenden eines Duskmourn Store Championship Standard-Events erhalten ein Exemplar von Chromatic Sphere, einem der berühmtesten „Eier“ von Magic, mit großflächiger Illustration von Lorenzo Lanfranconi.

Chromatic Sphere (großflächige Illustration)

Falls du die Top 8 des Events erreichst, wirst du mit einem Exemplar von Reality Smasher mit großflächiger Illustration belohnt. Dieser mächtige Eldrazi war und ist eine Macht, und diese Version wartet mit einer umwerfenden Illustration von Michal Ivan auf.

Reality Smasher (großflächige Illustration)

Jene, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit das Standard-Format meistern und siegreich den ersten Platz ihrer Store Championship belegen, erhalten als Belohnung ein Exemplar von Void Winnower mit großflächiger Illustration ohne Text. Dieser riesige Verschlinger des Multiversums spiegelt das Gefühl der Macht wider, Store Champion zu werden, und wird hier durch eine Illustration von Joshua Raphael perfekt in Szene gesetzt.

Void Winnower (großflächige Illustration ohne Text)

Weitere Informationen dazu, wann du in diesen Event antreten kannst, erhältst du bei deinem Store.

Magic präsentiert Trick or Treat: 25.–31. Oktober

Trick or Treat! Magic bringt mit den besonderen Trick-Events und Treat-Promotions zu Duskmourns Horror-Atmosphäre passenden Halloween-Spaß ins Spiel. Beide davon bieten eine einzigartige Erfahrung und die perfekte Ausrede, einen Ausflug zu deinem Store zu machen und dir Duskmourn: Haus des Schreckens anzuschauen.

Zunächst einmal: die Trick-Events! Dem Namen zum Trotz wirst du nicht das Gefühl haben, ausgetrickst worden zu sein, wenn du dich in einem Store für dieses Event anmeldest. Es handelt sich um ein Sealed-Event, bei dem dir dein Store eine Goodie-Bag für das Trick-Event bereitstellt, die folgende Booster enthält, aus denen du dir ein Deck zusammenstellst:

4 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

Play-Booster 2 zufällige Magic: The Gathering Booster

Booster 1 Emblem-Karte

Die zufälligen Booster, die du erhältst, sind, nun ja, per Zufall bestimmt! Es können Play-, Draft-, Set- oder Sammler-Booster sein! Ganz gleich, welche Booster du erhältst, das wird garantiert eine einzigartige Sealed-Umgebung. Halte nur die Augen nach lauernden Schrecken offen, die aus dem Haus entkommen sind.

Als Nächstes die Treat-Promotion! Wenn du in deinem teilnehmenden Store 75 USD (oder den entsprechenden Gegenwert in der Landeswährung) für ungeöffnete Magic-Produkte ausgibst, erhältst du eine Treat-Goodie-Bag, solange der Vorrat reicht. Diese enthält 2 zufällige Magic: The Gathering Booster sowie das Emblem aus der Goodie-Bag für das Trick-Event. Es liegt bei dir, wie du teilnimmst. Spiele bei einem Trick-Event mit, nimm an der Treat-Promotion teil oder beides!

Weitere Informationen zum Event sowie zur Verfügbarkeit erhältst du bei deinem Store.

MagicCon: Las Vegas mit Mystery Booster 2: 25.–27. Oktober

Niemand kann der Zusammenkunft entkommen, und das willst du auch gar nicht, da kannst du uns vertrauen! Duskmourn ist bei der MagicCon in Las Vegas dabei! Bei diesem dreitägigen Event wimmelt es nur so vor Spielgelegenheiten, Kunstschaffenden, Kaufgelegenheiten, Content Creators und mehr! Du bist neugierig, welche Events auf dem Programm stehen? Schauen wir uns einmal an, was die MagicCon-Teilnehmenden erwartet.

Mystery Booster 2 wurde vor Kurzem bei der GenCon enthüllt und feiert sein offizielles Debüt bei der MagicCon: Las Vegas! Dieses neue Set hat jede Menge zu bieten: Du kannst Karten mit dem Blick in die Zukunft Kartenrand, Playtest-Karten und berühmte Karten aus der Geschichte von Magic sammeln, und all das in einem einzigen mysteriösen Produkt!

Tritt im $100K Limited Event mit Duskmourn: Haus des Schreckens an! Bei diesem zweitägigen Event ist das Format an Tag 1 Duskmourn Sealed Deck, und Spielende mit 18 Matchpunkten (oder mehr) spielen an Tag 2 Duskmourn-Boosterdraft. Die Top 8 nach Tag 2 spielen am Sonntag erneut Duskmourn-Boosterdraft. Darüber hinaus erhalten die besten 128 Spielenden ihren Anteil des Preispools, der sich insgesamt auf 100.000 USD beläuft. Spielende, die den zweiten Tag mit 36 Matchpunkten oder mehr abschließen, erhalten eine Einladung zur ersten Pro Tour des Jahres 2025. Das sind doch mal spuk-takuläre Preise.

Qualifiziere dich in Qualifier-Events für den Secret Lair Showdown! Falls du dir die Gelegenheit nicht entgehen lassen möchtest, mit einem Exemplar der seltenen Secret Lair Karte Dark Ritual nach Hause zu gehen, musst du dich zuerst in einem dieser Events beweisen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Exemplar der Secret Lair Karte Spell Pierce und es gibt zusätzliche Preise, darunter Secret Lair, Play-Booster-Displays und Play-Booster.

Ein ganz besonderer Preis erwartet dich außerdem beim Sealed-Event um eine Original-Illustration aus Magic! Der erste Platz wird hier mit der Original-Illustration der Karte Dekadenter Drache belohnt, die von der beliebten Magic-Künstlerin Wylie Beckert stammt. Wenn so ein atemberaubendes Kunstwerk auf dem Spiel steht, kannst du dich darauf verlassen, dass die Partien großartig und die Belohnungen noch großartiger sein werden. Zu den weiteren Preisen zählen Duskmourn: Haus des Schreckens Sammler-Booster- und Play-Booster-Displays.

Fans lockerer Partien können bei der von Brian David-Marshall höchstpersönlich veranstalteten Commander Boxing League mitmachen und neue Freundschaften schließen! Falls du eher Lust auf Sealed hast, probiere es doch einmal mit Chase the Planes Sealed oder Turbo-Sealed mit 4 Boostern am Freitag, Samstag und Sonntag! Ganz gleich, was für lockere Partien du bevorzugst, bei der MagicCon wirst du jede Menge Spaß haben.

Du wärst gerne dabei, schaffst es aber nicht zur MagicCon: Las Vegas? Dann hol dir den Spaß mit einem Festival in a Box nach Hause, das über MagicSecretLair.com erhältlich ist.

Dieses unterhaltsame Produkt enthält alles, was du für deine ganz eigene Magic-Feier brauchst:

1 Mystery Booster 2 Display Jedes Display enthält 24 Booster.

Display 1 Commander Masters Sammler-Booster

Sammler-Booster 1 Wildnis von Eldraine Sammler-Booster

Sammler-Booster 1 Die verlorenen Höhlen von Ixalan Sammler-Booster

Sammler-Booster 1 Lil'est'er'est Walkers Secret Lair Drop mit traditionellen Foilkarten 1 Reya Dawnbringer 1 Orvar, the All-Form 1 Lavinia, Azorius Renegade 1 Drana, the Last Bloodchief 1 Omnath, Locus of Creation

Drop mit traditionellen Foilkarten 1 MagicCon-Promo-Pack mit Nicht-Foilkarten 1 Ponder 1 Swords to Plowshares 1 Plains 1 Convention Maro Playtest-Karte



Magic World Championship 30: 25.–27. Oktober

Bei der MagicCon: Las Vegas findet noch ein wichtiges Event statt: die Magic World Championship 30! Dabei handelt es sich um das dreißigste World Championship Event und somit eine Feier von kompetitivem Magic und den Geschichten, die es hervorbringt. Qualifizierte Teilnehmende aus über 25 Ländern treten in Duskmourn: Haus des Schreckens Draft und Standard Constructed um den Titel des World Champion 2023–2024 gegeneinander an! Dabei werden 1.000.000 USD an Preisen ausgeschüttet, und die allerbesten Magic-Spielenden nehmen teil. Kurzum, dieses Event solltest du auf keinen Fall verpassen.

Dies ist das krönende Event der Saison 2023–2024, und die Ergebnisse entscheiden das Rennen um den Titel Player of the Year 2023–2024 und die dazugehörige Verleihung der Kai Budde Player of the Year Trophäe bei der ersten Pro Tour der Saison 2024–2025.

Selbst wenn du nicht bei der MagicCon: Las Vegas dabei bist, um direkt vor Ort zuzuschauen, kannst du dir die Live-Übertragung aller drei Tage des Events auf twitch.tv/magic oder dem Play MTG YouTube-Kanal ansehen!

Runde 1 der Regional Championships 2024–25: 28. September – 1. Dezember

Falls du bei der Pro Tour mitspielen möchtest, musst du dich erst einmal bei einer Regional Championship dafür qualifizieren! Regional Championships sind Events, an denen man nur auf Einladung teilnehmen kann. Die Einladung kann man sich bei Regional Championship Qualifiern erspielen. Die Qualifier dieser Runde endeten zwar bereits im Juli, aber es gibt immer noch eine Gelegenheit, sich zu qualifizieren, da die Organisatoren vor dem großen Event Last Chance Qualifier ausrichten. Du hast also noch die Gelegenheit, deiner Region zu beweisen, was du draufhast!

Spielende können an den Events der folgenden Organisatoren an folgenden Orten und Terminen teilnehmen, und bei diesen Events erhalten die Bestplatzierten Einladungen zur ersten Pro Tour des Jahres 2025. Beachte dabei bitte, dass die Anzahl an Einladungen je nach Region variiert. Wende dich für die Details an den Organisator deiner Region.

Runde 2 der RCQs 2024–25: noch bis zum 3. November

Du möchtest dich für die Pro Tour qualifizieren, Magic auf hohem Niveau spielen und dir coole neue Promokarten erspielen? Dann nichts wie zu deinem Store oder einem Magic-Event in der Umgebung, um an dieser Runde der RCQs teilzunehmen! Sie laufen noch bis zum 3. November und du hast dort die Gelegenheit, dich für die Regional Championship zu qualifizieren. Alle Teilnehmenden dieser Runde der RCQs erhalten ein Exemplar dieser schicken Nicht-Foil-Variante von Sleight of Hand, solange der Vorrat reicht.

Sleight of Hand

Die Bestplatzierten erhalten ein Exemplar von Supreme Verdict, einem mächtigen Massenentfernungszauber in mehreren Formaten, als Nicht-Foil-Promokarte. Alle, die sich bei einem dieser Events für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar von Supreme Verdict als traditionelle Foilkarte.

Supreme Verdict

Mehr zu der aktuellen Runde der RCQs sowie zum Qualifikationspfad erfährst du auf Magic.GG.

Open „Haunted“ House: 1.–3. November

Bist du neu bei Magic oder möchtest du deinem Freundeskreis das Spiel beibringen? Dann sind Open House Events in deinem Store genau das Richtige für dich!

Aber es sieht ganz so aus, als ob die Wesen von Duskmourn deinen Store heimgesucht haben, sodass es dieses Mal Open „Haunted“ House Events sind! Valgavoths Getreue haben allerlei Gaben mitgebracht, also gibt es jede Menge Möglichkeiten für dich, beim Open House in Magic einzusteigen.

Mit einem Einsteigerpaket fällt es besonders leicht, mit Magic anzufangen. Davon gibt es zwei kürzlich erschienene Varianten – eine aus Bloomburrow und eine aus Magic: The Gathering – Assassin's Creed® –, sodass du frei entscheiden kannst, wie du das Spiel erlernen möchtest. Ganz gleich, ob du dich für hinterlistige Assassinen oder das knuddelige Tiervolk entscheidest, wird dir der Einstieg in das erste Sammelkartenspiel der Welt leicht gemacht.

Auch Willkommens-Decks sind wieder mit von der Partie. Diese Decks mit 30 Karten basieren jeweils auf einer der fünf Farben von Magic. Sie enthalten einfache, leicht verständliche Karten, die die perfekte Grundlage deiner Sammlung bilden. Willkommens-Decks sind verfügbar, solange der Vorrat reicht, wende dich also für weitere Informationen an deinen Store!

Während Valgavoth seine Gefolgsleute mit fürchterlichen Flüchen belohnt, setzen wir bei diesem Event lieber auf eine Promokarte. Teilnehmende am Open House erhalten ein Exemplar des Nachtgeflüsters als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand. Diese Karte ist unheimlich mächtig und somit die perfekte Wahl für die gespenstische Jahreszeit!

Nachtgeflüster (Retro-Kartenrand)

Dabei ist zu beachten, dass die Open House Promokarte sowohl für Neulinge im WPN-Store als auch erfahrene Magic-Spielende gedacht ist, die Neulinge zur Teilnahme am Open House Event mitbringen. Das Angebot ist allerdings begrenzt, und die Promokarte wird nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgeteilt.

Weitere Informationen zu Open „Haunted“ House Events erhältst du bei deinem Store!