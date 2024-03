Wizards of the Coast

Es ist an der Zeit, deine Bande zusammenzutrommeln, und zwar nicht nur wegen der großartigen neuen Anreize, die dein Store zu bieten hat … aber falls das dir die Vorstellung noch versüßt, hast du unsere volle Unterstützung.

Outlaws von Thunder Junction erscheint in wenigen Wochen, und dieses neuste Set hat Raubüberfälle, Verbrechen, Charaktere aus allen Lebenslagen, Drachen mit riesigen Hummerscheren statt Armen, Hirsch-Memes und jede Menge mehr zu bieten.

Außerdem wird es in deinem Store und anderswo zahlreiche Gelegenheiten geben, mit Outlaws von Thunder Junction zu spielen, also mach dein Besteck bereit (oder einfach nur deine Hände), um bei einer bevorstehenden Spielgelegenheit so richtig in die Booster reinzuhauen, beginnend mit dem …

Prerelease: 12.–18. April

Das Outlaws von Thunder Junction Prerelease ist deine erste Gelegenheit, einen großen Coup zu landen und neue Karten an Land zu ziehen, und macht in deinem Store immer einen Riesenspaß.

Melde dich für ein Prerelease an und du erhältst dann vor Ort ein Prerelease-Pack mit einem 20-seitigen Spindown-Lebenspunktezähler, sechs Outlaws von Thunder Junction Play-Boostern und einer seltenen oder sagenhaft seltenen Karte aus dem Set mit Promo-Aufdruck als Andenken an deine Prerelease-Erfahrung. Das ist alles, was du brauchst, um ein Sealed-Deck zu bauen, was eine der besten Möglichkeiten ist, die Mechaniken und Themen eines neuen Sets kennenzulernen.

Thunder Junction ist eine spannende – und sehr neue – Grenzwelt im Magic-Multiversum, auf der eine einzigartige Riege von Charakteren eine Bande gegründet hat, um einen wirklich großen Job durchzuziehen. Und genau wie Oko und seine Kumpel (wobei Hassliebe ihre Beziehung wohl besser trifft), kannst auch du beim Prerelease in deinem Store eine Gang zusammentrommeln, um coole neue Promokarten in die Finger zu bekommen.

Oltec Matterweaver

(Promokarte mit erweitertem Kartenrand) Transmutation Font (Promokarte)

Diese beiden „Trommle die Gang zusammen“-Promokarten sind ab dem Prerelease bei deinem WPN-Einzelhändler verfügbar. Du musst nur einen Freund, der bei Magic neu ist, zur Teilnahme an seinem ersten Magic-Event mitbringen, zum Beispiel zum Prerelease. Falls ihr euch beide mit euren Wizards Accounts anmeldet, erhaltet ihr jeweils Exemplare beider Promokarten! Darüber hinaus winkt dir dafür auch ein Exemplar der Promokarte fürs Mitbringen eines Freundes, Kultivieren!

Kultivieren

(Promokarte fürs Mitbringen eines Freundes als traditionelle Foilkarte)

Bringe Freunde mit und hol dir Belohnungen – zumindest solange der Vorrat reicht. So einfach ist das! Und all das beginnt mit dem Outlaws von Thunder Junction Prerelease, also mach deine Bande bereit für stundenlangen Spaß bei einem Prerelease in deiner Nähe!

Open House 19.–21. April

Du möchtest ein paar neue Mitglieder für deine Bande für deine bevorstehenden Raubüberfälle Events bei deinem WPN-Einzelhändler rekrutieren? Dann ist das Outlaws von Thunder Junction Open House genau das Richtige für dich!

Das Open House bietet neuen Spielern eine entspannte Umgebung, um zu lernen, wie man Magic spielt. WPN-Einzelhändler auf der ganzen Welt können flexibel festlegen, wie sie dieses Event durchführen, damit es ideal auf ihre neuen Spieler vor Ort zugeschnitten ist. Die Events können in Form von Einzelpartien mit Jumpstart-Produkten oder Einsteigerpaketen stattfinden oder die neuen Spieler und die Freunde, die sie mitgebracht haben, als Team in Two-Headed Giant Partien antreten lassen, sodass sie auf freundliche und soziale Weise erleben können, wie viel Spaß Magic macht.

Spieler, die sich mit ihrem Wizards Account anmelden und spielen, erhalten ein Exemplar des Teuflischen Lehrmeisters mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Darüber hinaus erhalten die Veteranen, die einen Freund zum Erlernen des Spiels mitbringen, nicht nur die oben bereits vorgestellte Promokarte Kultivieren, sondern Einzelhändler können ihnen beim Open House auch „Trommle die Gang zusammen“-Promokarten aushändigen!

Teuflischer Lehrmeister (Promokarte mit Retro-Kartenrand)

Wie immer unterliegen die Promokarten der Verfügbarkeit, solange der Vorrat reicht. Details dazu erfährst du in deinem Store von deinem WPN-Einzelhändler.

Der Standard Showdown geht weiter, ab dem 19. April

Der Standard Showdown, der für Mord in Karlov Manor zurückgekehrt ist, macht sich mit Outlaws von Thunder Junction zu neuen Grenzen auf. Diese Spielgelegenheit bei WPN-Einzelhändlern ist ein Anreiz für Spieler, sich Standard Constructed zu widmen – einem 60-Karten-Format, das sich derzeit auf Releases ab Innistrad: Mitternachtsjagd konzentriert.

Standard-Spieler können so vor Ort ebenfalls von dem Format begeisterte Spieler finden und gegen sie spielen, wobei Promokarten als traditionelle Foilkarten in Form der Omenpfad-Standardländer mit großflächiger Illustration bei jedem Event als Preise zur Verfügung stehen. Jeder WPN-Einzelhändler hat nur eine begrenzte Anzahl von jedem Standardland zur Verfügung. Erkundige dich also in den nächsten Wochen bei deinem Store, wie viele pro Event verfügbar sind sowie welche in einer bestimmten Woche verfügbar sind. WPN-Einzelhändler können außerdem zusätzliche Preise anbieten, falls sie das für ihre Community für sinnvoll erachten. Frag also in deinem Store nach allen Details zu den dortigen Events.

Ebene (Promokarte mit großflächiger Illustration) Insel (Promokarte mit großflächiger Illustration) Sumpf (Promokarte mit großflächiger Illustration)

Gebirge (Promokarte mit großflächiger Illustration) Wald (Promokarte mit großflächiger Illustration)

Bist du bereit, ein paar Omenpfad-Länder zu gewinnen? Dann mach dein Standard-Constructed-Deck bereit und frage deinen WPN-Einzelhändler nach weiteren Informationen!

CommandFests in vier Städten vom 19. bis 21. April und einer Stadt vom 17. bis 19. Mai

CommandFests sind zurück! Mach dich bereit für mehrere Tage voller Commander, Events und mehr in einer Stadt in deiner Nähe! Am besten bringst du gleich deine ganze Bande für einen ordentlichen Raubüberfall mit. Aber bitte keine echte Bande von Outlaws. Wir meinen deine Freunde. Und, äh, vergiss das mit dem Raubüberfall. Unsere Organisatoren sind sehr nett. Sie fänden das gar nicht toll. Klauen ist böse. Tu das nicht.

Falls du noch nie bei einem CommandFest warst: Sie sind im Prinzip Mini-Conventions, die Magic und alles rund um Commander feiern. Lerne neue Freunde kennen oder verbringe Zeit mit alten, spiele ein paar Partien Commander und genieße die Kameradschaft! Die Organisatoren bieten außerdem normalerweise angemeldete Events und Events auf Anfrage für jene an, die etwas Abwechslung suchen. Spiele in Events und gewinne Preise! Diese Events heißen normalerweise auch besondere Gäste willkommen, darunter Illustratoren, die Autogrammstunden und mehr anbieten, sowie Content-Ersteller aus der Magic-Community.

Für diese Events sind normalerweise Zugangspässe erforderlich, die du im Voraus kaufen musst. Alle Organisatoren der CommandFests im April und Mai verwenden Zugangspässe, bitte also deinen spezifischen Organisator um vollständige Details, darunter, was verfügbar sein wird, wie viel es kostet und mehr.

Schau dir Liste unten an und klicke dich auf die Website des Organisators, um weitere Informationen zu erhalten.

19.–21. April 2024 in Dallas, Texas – präsentiert von CoolStuffInc.com

19.–21. April 2024 in San Francisco, Kalifornien – präsentiert von Laughing Dragon

19.–21. April 2024 in Birmingham, England – präsentiert von Axion Now

20.–21. April 2024 in Peking, China – präsentiert von Kadou

17.–19. Mai 2024 in Vancouver, Kanada – präsentiert von Face to Face Games

Pro Tour Outlaws von Thunder Junction 26.–28. April

Ist es ein Verbrechen, bei der Pro Tour Outlaws von Thunder Junction vom 26. bis zum 28. April nicht auf twitch.tv/magic einzuschalten, um zu sehen, wie einige der besten Magic-Spieler der Welt um ihren Anteil an 500.000 USD konkurrieren?

Streng genommen nicht. Aber es sollte eines sein! Also merke dir den Termin in deinem Kalender vor und sei dabei!

Bei der Pro Tour Outlaws von Thunder Junction treten die besten Pro Tour Teilnehmer, Gewinner großer Turniere und die Bestplatzierten der letzten Runde von Regional Championships, die Anfang dieses Jahres zwischen dem 27. Januar und dem 10. März stattgefunden haben, gegeneinander an, um sich ihren Anteil an einem riesigen Preispools und den begehrten Titel Pro Tour Champion zu sichern.

Alle Pro Tour Spieler erhalten außerdem ein paar coole Sachen nur für die Teilnahme. Nicht nur wird der Preispool im Gesamtwert von 500.000 USD bis auf den letzten Platz ausgezahlt, alle Teilnehmer erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Version der Secret Lair Promokarte Wrenn and Six mit einer Illustration von Ricardo Cavolo einfach nur für die Teilnahme am Turnier.

Darüber hinaus erhalten die Top 32 aller Pro Tours im Jahr 2024 auch ein Exemplar von Wrenn and Six als traditionelle Foilkarte!

Wrenn and Six

(Secret Lair Preis-Promokarte) Wrenn and Six

(Secret Lair Preis-Promokarte als traditionelle Foilkarte)

Pro Tours bieten einen großartigen Einblick darin, was die besten Spieler der Welt so tun, falls du deine Draft-Fähigkeiten mit Outlaws von Thunder Junction verbessern oder durch das Standard-Constructed-Metagame auf neue Ideen für deine bevorstehenden Standard Showdown Events oder deine nächste Store Championship kommen möchtest. (Aber mehr dazu später!) Das ist also ein Event, das du auf keinen Fall verpassen solltest, sobald es auf twitch.tv/magic live geht.

Stürme wie ein Hirsch in den Chat und schau dir drei Tage lang die Live-Übertragung der Pro Tour an, wobei Freitag und Samstag mit drei Runden Outlaws von Thunder Junction Boosterdraft beginnen, gefolgt von reichlich Standard.

War diese Anspielung auf Hirsche etwas gezwungen? Auf jeden Fall. Aber wäre Oko stolz? Äh, wahrscheinlich nicht.

Commander-Party 26. April bis 2. Mai

Du suchst nach etwas, was du zwischen Watch-Partys für die Pro Tour tun kannst? Wie wäre es mit einer Outlaws von Thunder Junction Commander-Party? Diese Commander-Events finden ab dem 26. April weltweit in WPN-Stores statt und laufen bis zum 2. Mai.

Commander-Party-Events sorgen für ein wenig Extra-Spannung, indem sie deinen traditionellen Commander-Partien einen besonderen Kniff verleihen dank zusätzlicher Spielmaterialien, die thematisch an Outlaws von Thunder Junction angelehnt sind. Es sollte wenig überraschend sein, dass du bei dieser Runde der Commander-Party-Events dazu angehalten bist, so viele Verbrechen zu begehen, wie du nur kannst (im Rahmen der Magic-Regeln natürlich) … allerdings gibt es dabei auch einen Haken.

Alle Spieler, die für diese Runde die Commander-Party-Materialien nutzen, beginnen als Unbescholtene Bürger, ganz wie im echten Leben. Ein solch unbescholtenes Leben wird jedoch schnell langweilig, daher verteilt jeder Spieler in seinem Endsegment Kopfgeldmarken auf die fünf Tresore. Während jedes seiner Züge kann ein Spieler sein Spielmaterial, das ihn als Unbescholtenen Bürger kennzeichnet, umdrehen. Er ist dann Auf der Flucht und reißt sich den Bonus eines der Tresore unter den Nagel, indem er alle Kopfgeldmarken von ihm entfernt. Wenn du Auf der Flucht bist, haben andere Unbescholtene Bürger einen Anreiz, Jagd auf dich zu machen, um dein Kopfgeld zu kassieren, also nimm dich in Acht!

Neben der schwierigen Aufgabe, dein Commander-Leben als Bürger und Dieb unter einen Hut zu bringen, bietet die Outlaws von Thunder Junction Commander-Party außerdem eine eigens für das Event bereitgestellte Teilnahme-Promokarte, solange der Vorrat reicht. In dieser Runde handelt es sich dabei um ein Exemplar der Kostspieligen Plünderung mit Retro-Kartenrand! Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden.

Kostspielige Plünderung (Promokarte mit Retro-Kartenrand)

Noch ein wichtiger Hinweis: Ab dieser Runde läuft die Commander-Party vom Freitag bis zum darauffolgenden Donnerstag, sodass die Einzelhändler die Flexibilität haben, ihre Commander-Party am Abend eines Wochentags zu veranstalten und ihrer Community noch mehr Spielgelegenheiten zu bieten. Verpasse daher auf keinen Fall die ganze Aufregung und die kühnen Raubzüge bei einer Commander-Party in deiner Nähe.

Store Championship 4.–12. Mai

Vielleicht hast du schon von Der Große Coup gehört. Aber was ist der größte Coup? Der größte Coup ist, sich ein riesiges, gemeines und äußerst lebendiges Pinienzapfen-Monster als Mitstreiter zu sichern.

Na gut, vielleicht ist das doch nicht der größte Coup oder überhaupt ein großer Coup. Groß ist es aber, und auch gemein. Außerdem ist es zufällig genau das, was du bei deiner Store Championship gewinnen kannst. Events bei teilnehmenden WPN-Einzelhändlern finden zwischen dem 4. und 12. Mai statt.

Store Championships sind eine Gelegenheit, deiner Community zu beweisen, was du draufhast. Trumpfe bei einem Standard Showdown als Vorbereitung auf die Store Championship mit deinen Deckbau-Strategien und Spielfertigkeiten auf und führe dann dein bestes Standard-Constructed-Deck mit 60 Karten in die Schlacht um regionalen Ruhm und coole Promokarten.

Die Outlaws von Thunder Junction Store Championship bietet Promokarten, die thematisch zur Welt des Sets passen und dich allesamt die Regel brechen lassen, dass du normalerweise Mana ausgeben musst, um sie zu wirken. Spieler, die an der Store Championship teilnehmen, erhalten eine Promo-Variante der Flammenden Wurzeleidechse, solange der Vorrat reicht.

Flammende Wurzeleidechse (Promokarte mit großflächiger Illustration)

Erreiche die Top 8 deiner Store Championship und du erhältst ein Exemplar der Promokarte Leerwandler.

Leerwandler (Promokarte mit großflächiger Illustration)

Und wenn du das ganze Ding gewinnst, bekommst du ein Exemplar der Racheranke als Promokarte ohne Text mit großflächiger Illustration in der Pinienzapfen-Edition!

Racheranke (Promokarte ohne Text mit großflächiger Illustration)

Arbeite deine besten Strategien für Standard aus, stelle sie in Standard Showdowns auf die Probe und führe dann dein Deck bei einer Store Championship ins Feld, um dir ein Exemplar der Gewinner-Promokarte Racheranke zu erspielen.

Regional Championships 4. Mai bis 2. Juni

Die Gewinner der Regional Championship Qualifier (RCQ) zwischen dem 6. Januar und dem 24. März haben die Chance, sich bei Regional Championship Events, die zwischen dem 4. Mai und 2. Juni stattfinden, für die Pro Tour und die Magic World Championship zu qualifizieren. Und für jene, die nicht für die Regional Championship qualifiziert sind, gibt es vor Ort normalerweise Last Chance Qualifier, damit die glücklichen Gewinner doch noch am großen Event ihrer Region teilnehmen können!

Die Regional Championships dieser Runde qualifizieren für Pro Tour Modern Horizons 3 in Amsterdam vom 28. bis 30. Juni. Je nach deiner Region finden diese Events in den folgenden Zeitfenstern statt:

Bei dieser Runde der Regional Championships wetteifern die Spieler mit ihren besten Standard-Constructed-Decks um Preisgeld und Pro-Tour-Einladungen.

Alle Teilnehmer dieser Runde an Regional Championship Qualifiern erhalten ein Exemplar der Secret Lair Promokarte Valakut, the Molten Pinnacle, mit einer Illustration von Graham Yarrington als Nicht-Foilkarte.

Valakut, the Molten Pinnacle

(Secret Lair Promokarte ohne Rand)

Darüber hinaus erhalten die Bestplatzierten ein Exemplar von Valakut, the Molten Pinnacle, als traditionelle Foilkarte. Die Anzahl an traditionellen Foil-Promokarten, die ausgegeben wird, hängt von der Region ab. Das Preisgeld und die Anzahl an Einladungen zur Pro Tour variieren ebenfalls je nach Region, frage also bei deinem regionalen Organisator nach, um mehr Details zu deinem Event zu erhalten.

Regional Championship Qualifier 20. April bis 21. Juli

Eine brandneue Runde von Regional Championship Qualifiern (RCQs) beginnt am 20. April, und diese RCQs stellen den Anfang deines Weges zur Pro Tour „Tennis“ dar, der ersten Pro Tour des Jahres 2025.

In dieser Runde finden die RCQs bei WPN-Stores in den Formaten Pioneer Constructed oder Limited statt. RCQs im Rahmen größerer Events – wie größere offene Turniere, die in Hotels oder Konferenzräumen veranstaltet werden – können von dieser Regel abweichen, also überprüfe bei solchen die Details auf der Website des Organisators.

Die RCQ-Promokarten haben außerdem einen neuen Anstrich bekommen, wie wir bereits im Februar gezeigt haben. Teilnehmer erhalten ein Exemplar von Springleaf Drum als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von F. Malta, solange der Vorrat reicht.

Springleaf Drum

(Secret Lair Promokarte ohne Rand fürs Spielen)

Sei unter den Bestplatzierten deines RCQs und du erhältst ein Exemplar der Secret Lair Promokarte Goblin Guide als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Luke Pearson. Darüber hinaus erhalten Spieler, die sich in dieser RCQ-Runde eine Einladung zur Regional Championship im Herbst 2024 erspielen ein Exemplar von Goblin Guide als traditionelle Foilkarte!

Goblin Guide

(Secret Lair Preis-Promokarte ohne Rand)