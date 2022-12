Wähle dein Abenteuer:

Heute haben wir den Stream zum Ankündigungstag zu Zendikar Rising und 2020 übertragen. Hast du:

Ihn schon gesehen? Dann blättere zu dieser Seite.

Den Stream verpasst, möchtest aber auf dem Laufenden bleiben? Dann lies weiter.

Zendikar Rising

Zendikar ist eine Welt voller Abenteuer, und Zendikar Rising kehrt zu den Wurzeln der Welt zurück. Also, versammle deine Gruppe, begib dich auf Schatzsuche und setze den Fuß auf eine der ungezähmtesten Welten, die das Multiversum je hervorgebracht hat.

Zendikar ist die Heimat Nahiris, und nach den Ereignissen auf Ravnica und Innistrad ist sie hierher zurückgekehrt – und sie hat einen Plan. Ihr dicht auf den Fersen ist Jace. Auch Nissa ist heimgekehrt, aber aus ganz anderen Gründen.

Nissa of Shadowed Boughs | Bild von: Yongjae Choi

Auf dem Weg erblicken sie jede Menge neue, eigentümliche Dinge – aber ebenso vieles, mit dem sie (und Fans von Zendikar) bereits vertraut sind!

Bonus kehrt zurück, wie Jace oben zeigt, und wie du hier nochmal auf Bloodchief‘s Thirst sehen kannst:

Auch Landung kehrt zurück – mit zwei sehr vertrauten Gesichtern. Landung ist ebenfalls ein Showcase in Zendikar Rising, also haltet die Augen nach den Polyederversionen von Landungskarten offen:

Zwar fühlt sich dies alles vertraut an, aber Zendikar ist dennoch ein zu gefährlicher Ort, um ihn allein zu bereisen. Du brauchst ... eine Gruppe!

Weiterhin findet sich auf Zendikar eine neue Variante doppelseitiger Karten, die wir modale DSK nennen. Heute zeigen wir dir eine Version mit einem Zauber auf einer Seite und einem Land auf der anderen – plus die supercoolen Doppelländer, die genau das Mana produzieren, das du willst – je nachdem, mit welcher Seite du sie ausspielst.

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Wo wir gerade von Ländern sprechen: es wäre keine richtige Rückkehr nach Zendikar ohne zwei deiner Lieblingsarten von Ländern: vollillustrierte Standardländer und Expeditions!

Zunächst die Standardländer:

Als nächstes haben wir einige der Expeditions vorgestellt, die sowohl in den Sammlerboostern, als auch als Box-Topper zu finden sind. Und das war nicht das einzige Mal, dass wir bei dieser Ankündigung über Fetchländer gesprochen haben! Aber dazu später mehr. In der Zwischenzeit:

Außerdem sprachen wir ein wenig über Setbooster. Hier ist die Zusammenfassung, aber schau morgen früh bei Good Morning Magic vorbei, wenn Gavin Verhey einen Setbooster öffnet und dir den Inhalt zeigt.

Setbooster

Du bekommst immer eine Illustrationskarte. 5% Chance auf eine mit einer goldgeprägten Signatur des Künstlers.

Ein vollillustriertes Standardland! 15% Chance, dass es eine Premiumkarte ist.

Eine Mischung aus häufigen und nicht ganz so häufigen Karten. Die Karten in jeder Seltenheitsstufe stehen miteinander in Zusammenhang und zeigen Themen, Mechaniken und kreative Elemente des Sets!

Eine häufige/nicht ganz so häufige Showcase- oder modale doppelseitige Karte.

Eine garantierte Premiumkarte und eine garantierte seltene oder sagenhaft seltene Karte.

Wildcard-Slots, die alles von häufigen bis hin zu sagenhaft seltenen Karten enthalten können!

1 von 4 Setboostern enthält außerdem eine Karte vonDer Liste. Die Liste ist eine ständig ergänzte Sammlung von 300 Karten aus der Geschichte von Magic, die die spannende und bisweilen ulkige Vergangenheit von Magic zeigen. Denk dabei an Remasuri und seltsame Mechaniken und coole Dinge, die es im Verlauf der Geschichte von Magic gab – und das alles in einer brandneuen Boosterpackung! Hier sind die drei Karten, die auf Der Liste auftauchen:

Du hast dein erstes Abenteuer abgeschlossen! Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Möchtest du:

Nach draußen gehen und mehr über die Welt Zendikar erfahren? Wenn ja, dann schau hier vorbei.

Weiterlesen und mehr über die Produkte erfahren, die 2021 erscheinen?

Demnächst

Du dachtest, 2020 war ein großes Jahr für Magic? Du hast noch längst nicht alles gesehen.

Im ersten Quartal 2021 begeben wir uns nach Kaldheim, der Magic-Umsetzung einer Welt, die von den Wikingern inspiriert ist.

Danach geht es nach Strixhaven, der wohl elitärsten Universität im Multiversum!

Dann folgt die wohl aufregendeste Mischung seit Erdnussbutter und Marmelade –Abenteuer in den Vergessenen Reichen ist das erste an Dungeons & Dragons angelehnte Magic-Set. An der Stelle, an der wir eigentlich ein Hauptset veröffentlichen würden, gibt es stattdessen Abenteuer in den Vergessenen Reichen – und das wird sowohl Fans von Magic als auch von Dungeons & Dragons begeistern!

Danach kehren wir auf eine Welt zurück, auf der es so heimelig ist, dass wir schon zweimal da waren: Innistrad! Das erste Set steht ganz im Zeichen von Werwölfen, das zweite konzentriert sich auf Vampire. Dazu werden wir noch viele weitere Einzelheiten zu berichten haben, aber leider müssen wir uns jetzt erstmal um unsere Sorin-Cosplays kümmern.

Dies sind nur die Sets, die für Standard veröffentlicht werden – aber auch Fans von Commander, Modern und anderem werden nicht zu kurz kommen!

Zunächst wird 2021 Zeitspirale Remastered erscheinen. Diese neue Möglichkeit, Zeitspirale zu spielen, wird deine Lieblingskarten aus dem beliebten Set sowie Karten mit dem alten Rahmen beinhalten – für all die treuen Fans da draußen. Hier sind einige Beispiele:

Dann machen wir uns bereit für Modern Horizons 2 und, wie wir vorhin schon angedeutet haben, dreht sich dieses Print-on-Demand-Set um alle fünf feindfarbigen Fetchländer! Und, na ja, eine Menge anderes cooles Zeug.

Du willst noch mehr?

„Moment! . . . Es gibt noch mehr? Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte.“ Blättere zu dieser Seite.

„Ja! Ja, so viel mehr!“ Lies weiter!

Secret Lair und Schuhe

Genau jetzt kannst du dir ein paar Limited-Edition K-Swiss Jace-Turnschuhe schnappen. Ja genau. Jace-Turnschuhe. Du findest sie gleich hier: https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren.

Secret Lair setzt seine spannende Reise durch Magic fort. Als nächstes folgt der Yargle-Tag am 3. September – mit neuen Karten rund um den einzig wahren Yargle!

Zu guter Letzt kommt auch The Walking Dead zum Secret Lair! In Kürze werden wir ein von The Walking Dead inspiriertes Secret Lair veröffentlichen, das du nur auf Secretlair.wizards.com erhalten kannst! Einen Vorgeschmack darauf gibt es gleich hier!

Fröhlichen Ankündigungstag!

Das war‘s! Unser kurzes Abenteuer durch alles, was wir angekündigt haben, ist zu Ende! Wenn du aber aus irgendeinem Grund noch mehr willst, dann schau dir das Ankündigungsvideo mit Jimmy Wong, Becca Scott und einem ganzen Haufen Leute von Wizards of the Coast an!