30 % der Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Beyond-Booster, die du jetzt in deinem Store und bei Online-Händlern wie Amazon vorbestellen kannst, enthalten eine Artwork-Karte, die eine von 20 Illustrationen aus dem Set zeigt. In weiteren 5 % der Beyond-Booster ist die Artwork-Karte mit der gestempelten goldenen Signatur des Künstlers oder dem Planeswalker-Symbol versehen.

Erfahre mehr über Beyond-Booster – und die anderen fantastischen Dinge, die du in ihnen finden kannst – in unserem Artikel Sammeln von Magic: The Gathering – Assassin's Creed® und sieh dir die Artwork-Karten selbst in der Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® Kartengalerie an. (Nicht gestempelte Versionen haben die gleiche Illustration, aber ohne die Signatur des Künstlers oder das Planeswalker-Symbol.)