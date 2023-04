Die Spielsteine in Marsch der Maschine

Wehre die phyrexianische Invasion ab und rette das Multiversum mit 62 Spielsteinen mit großflächiger Illustration, vier Emblemen, drei doppelseitigen Inkubator- // Phyrexianer-Spielsteinen sowie die zwei Status-Markierungskarten, die in Marsch der Maschine Produkten zu finden sind.

In Draft- und Set-Boostern kannst du 20 Spielsteine, drei doppelseitige Inkubator- // Phyrexianer-Spielsteine und drei Embleme finden, wobei sich die Schatz-Spielsteine für Phyrexianer und Verteidiger unterscheiden. In Sammler-Boostern glänzen all diese doppelseitigen Spielsteinkarten als traditionelle Foilkarten.

Die fünf Commander-Decks aus Marsch der Maschine enthalten die restlichen 42 Spielsteine, zwei Status-Markierungskarten (Der Monarch und Segen der Stadt) und ein Emblem. Diese erscheinen auf den 10 doppelseitigen Spielsteinkarten in jedem Deck, mit unterschiedlichen Spielsteinen und Kombinationen in jedem Deck, je nach Thema des Decks, und oft mit Draft-Booster-Spielsteinen auf der Vorder- oder Rückseite (oder beiden Seiten im Fall der Inkubator- // Phyrexianer-Spielsteine).

Marsch der Maschine

Mönch Soldat Vampir

Krake Zombie Erster Maat Ragavan

Dinosaurier Phyrexianer, Saproling Elementarwesen (Blau-Rot)

Ritter (Weiß-Blau) Phyrexianer, Hydra (Reichweite) Phyrexianer, Hydra (Lebensverknüpfung)

Geist (Rot-Weiß) Geist (Weiß-Schwarz) Krieger (Rot-Weiß)

Umdrehen Inkubator // Phyrexianer Umdrehen Inkubator // Phyrexianer Umdrehen Inkubator // Phyrexianer

Thopter Schatz (Verteidiger) Schatz (Phyrexianer)

Emblem (Teferi Akosa von Zhalfir) Emblem (Wrenn und Weltenbrecher) Emblem (Teferis Talent)

Phyrexianer, Myr Elementarwesen (Rot)

Marsch der Maschine – Commander

Wachsende Bedrohung

1 Spielstein Phyrexianer, Golem // Phyrexianer, Schrecken

1 Spielstein Phyrexianer, Golem // Konstrukt (6/12)

3 Spielsteine Inkubator // Phyrexianer (jeder mit anderer Illustration)

2 Spielsteine Phyrexianer, Keim // Myr

3 Spielsteine Engel (3/3) // Dämon

Umdrehen Phyrexianer, Golem // Phyrexianer, Schrecken Umdrehen Phyrexianer, Golem // Konstrukt (6/12) Umdrehen Inkubator // Phyrexianer

Umdrehen Inkubator // Phyrexianer Umdrehen Inkubator // Phyrexianer

Umdrehen Phyrexianer, Keim // Myr Umdrehen Engel (3/3) // Dämon

Kavallerieangriff

2 Spielsteine Ritter // Geist (Weiß-Schwarz)

2 Spielsteine Vampir, Ritter // Soldat

1 Spielstein Blut // Gestaltwandler

2 Spielsteine Zombie, Ritter // Mensch

2 Spielsteine Ritter (Weiß-Blau) // Assassine

1 Spielstein Der Monarch // Gestaltwandler

Umdrehen Ritter // Geist (Weiß-Schwarz) Umdrehen Vampir, Ritter // Soldat Umdrehen Blut // Gestaltwandler

Umdrehen Zombie, Ritter // Mensch Umdrehen Ritter (Weiß-Blau) // Assassine Umdrehen Der Monarch // Gestaltwandler

Ruf nach Unterstützung

2 Spielsteine Geist (Weiß) // Schatz (Verteidiger)

4 Spielsteine Goblin // Remasuri

1 Spielstein Elefant // Segen der Stadt

3 Spielsteine Schmetterling // Segen der Stadt

Umdrehen Geist (Weiß) // Schatz (Verteidiger) Umdrehen Goblin // Remasuri

Umdrehen Elefant // Segen der Stadt Umdrehen Schmetterling // Segen der Stadt

Göttliche Einberufung

1 Spielstein Vogel // Kobolde von Kherburg

1 Spielstein Geist (Weiß) // Geist (Blau)

1 Spielstein Krieger // Emblem (Elspeth, Auserwählte der Sonne)

1 Spielstein Soldat // Insekt

1 Spielstein Eldrazi // Engel (4/4)

1 Spielstein Kalmar // Mensch (Rot)

1 Spielstein Tentakel // Mensch (Rot)

1 Spielstein Goblin // Eldrazi

1 Spielstein Elementarwesen // Elementarwesen (Blau-Rot)

1 Spielstein Elementarwesen // Feenwesen

Umdrehen Vogel // Kobolde von Kherburg Umdrehen Geist (Weiß) // Geist (Blau) Umdrehen Krieger // Emblem (Elspeth, Auserwählte der Sonne)

Umdrehen Soldat // Insekt Umdrehen Eldrazi // Engel (4/4) Umdrehen Kalmar // Mensch (Rot)

Umdrehen Tentakel // Mensch (Rot) Umdrehen Goblin // Eldrazi

Umdrehen Elementarwesen // Elementarwesen (Blau-Rot) Umdrehen Elementarwesen // Feenwesen

Zeit für Bastelei

2 Spielsteine Thopter // Bestie (4/4)

2 Spielsteine Schatz (Verteidiger) // Gremlin

1 Spielstein Golem // Blut

1 Spielstein Golem // Hinweis

2 Spielsteine Thopter (1/1 Blau) // Gold

1 Spielstein Feder // Servo

1 Spielstein Speise // Replizierter Ring

Umdrehen Thopter // Bestie (4/4) Umdrehen Schatz (Verteidiger) // Gremlin Umdrehen Golem // Blut

Umdrehen Golem // Hinweis Umdrehen Thopter (1/1 Blau) // Gold

Umdrehen Feder // Servo Umdrehen Speise // Replizierter Ring

