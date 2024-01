Weitere faszinierende Hinweise erwarten dich mit einem Vorrat an Spielsteinen, die du bei Mord in Karlov Manor sammeln kannst! Insgesamt gibt es in den Mord in Karlov Manor Produkten 46 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 5 Hilfekarten.

In den Play-Boostern findest du die Eine mysteriöse Kreatur Hilfekarte für verdeckte Kreaturen und 20 Spielsteine mit großflächiger Illustration, von denen fünf Hinweis-Spielsteine sind, die jeweils ein rätselhaftes Element enthalten, das du selbst herausfinden musst. In den Sammler-Boostern findest du die gleichen Spielsteine als doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarten. (Sammler-Booster enthalten keine Eine mysteriöse Kreatur Hilfekarte).

Die Mord in Karlov Manor Commander-Decks enthalten ebenfalls Spielsteine, die es zu entdecken gilt. In diesem Set gibt es über alle vier Commander-Decks hinweg 26 Spielsteine mit großflächiger Illustration und 5 Hilfekarten, 10 doppelseitige Spielsteinkarten in jedem Deck.

Finde die Hinweise und sammle Beweise, um den Fall von Mord in Karlov Manor zu lösen! Das Set erscheint weltweit am 9. Februar 2024

Spielsteine in Mord in Karlov Manor Boostern

Hund Mensch Meervölker

Fledermaus Skelett Goblin

Bold Schlammwesen Pflanze

Detektiv Spinne Geist

Voja Fennpirscher Hinweis Hinweis

Hinweis Hinweis Hinweis

Thopter (0/0) Thopter (1/1) Eine mysteriöse Kreatur (Hilfekarte)

Spielsteine in Mord in Karlov Manor Commander-Decks

Spielsteine in Versteckte Drohung

2 Spielsteine Schlammwesen // Eine mysteriöse Kreatur (Hilfekarte)

2 Spielsteine Ophis // Morph (Hilfekarte)

2 Spielsteine Saproling // Morph (Hilfekarte)

2 Spielsteine Saproling // Manifestieren (Hilfekarte)

2 Spielsteine Insekt // Manifestieren (Hilfekarte)

Umdrehen Schlammwesen // Eine mysteriöse Kreatur (Hilfekarte) Umdrehen Ophis // Morph (Hilfekarte) Umdrehen Saproling // Morph (Hilfekarte)

Umdrehen Saproling // Manifestieren (Hilfekarte) Umdrehen Insekt // Manifestieren (Hilfekarte)

Spielsteine in Wiederkehrende Überwachung

4 Spielsteine Kopie // Zombie

4 Spielsteine Salamander, Krieger // Zombie

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Zombie

1 Spielstein Wesirin der vielen Gesichter (einbalsamiert) // Zombie

Umdrehen Kopie // Zombie Umdrehen Salamander, Krieger // Zombie

Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Zombie Umdrehen Wesirin der vielen Gesichter // Zombie

Spielsteine in Geheimnisse der Tiefen

1 Spielstein Sceada // Katze

1 Spielstein Fips // Eldrazi

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Mensch, Soldat

1 Spielstein Hinweis // Insekt (Wespe)

1 Spielstein Thopter (1/1) // Nashorn, Krieger

1 Spielstein Thopter (1/1) // Schatz

1 Spielstein Hinweis // Speise

1 Spielstein Sceada // Komas Windungen

1 Spielstein Geist // Phyrexianer, Keim

1 Spielstein Tentakel // Komas Windungen

Umdrehen Sceada // Katze Umdrehen Fips // Eldrazi Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Mensch, Soldat

Umdrehen Hinweis // Insekt (Wespe) Umdrehen Thopter (1/1) // Nashorn, Krieger Umdrehen Thopter (1/1) // Schatz

Umdrehen Hinweis // Speise Umdrehen Sceada // Komas Windungen

Umdrehen Geist // Phyrexianer, Keim Umdrehen Tentakel // Komas Windungen

Spielsteine in Dreiste Schuldzuweisung

1 Spielstein Konstrukt (6/12) // Soldat

1 Spielstein Mensch // Soldat

1 Spielstein Mensch // Oger

2 Spielsteine Soldat // Oger

1 Spielstein Soldat // Kobolde von Kherburg

1 Spielstein Gold // Blitzwüterich

1 Spielstein Gold // Schatz

1 Spielstein Gold // Kobolde von Kherburg

1 Spielstein Gold // Der Monarch (Hilfekarte)

Umdrehen Konstrukt (6/12) // Soldat Umdrehen Mensch // Soldat Umdrehen Mensch // Oger

Umdrehen Soldat // Oger Umdrehen Soldat // Kobolde von Kherburg Umdrehen Gold // Blitzwüterich

Umdrehen Gold // Schatz Umdrehen Gold // Kobolde von Kherburg Umdrehen Gold // Der Monarch (Hilfekarte)

