Rüste dich mit einer Sammlung an Spielsteinen für alle Fälle, bevor du dich in Die verlorenen Höhlen von Ixalan wagst! In den verschiedenen Die verlorenen Höhlen von Ixalan Produkten findest du insgesamt 35 Spielsteine mit großflächiger Illustration, 1 Emblem, 1 doppelseitige Karte mit Marken zum Ausstanzen, 1 leere Hilfekarte zum Eintragen doppelseitiger Karten und die Hilfekarten Der Monarch und Segen der Stadt.

In Draft-Boostern findest du 18 Spielsteine mit großflächiger Illustration, die leere Hilfekarte zum Eintragen doppelseitiger Karten sowie eine doppelseitige Karte mit +1/+1-, Betäubungs- und Endgültigkeitsmarken zum Ausstanzen. In Set-Boostern kommen die gleichen Spielsteine sowie die gleiche Stanzkarte und leere Hilfekarte vor und darüber hinaus 2 Spielsteine mit großflächiger Illustration aus der Jurassic World™ Collection (REX). In Sammler-Boostern findest du all diese Spielsteine als doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarten, einschließlich der 2 REX-Spielsteine. (Sammler-Booster enthalten keine Stanzkarten oder leeren Hilfekarten.)

Auch die Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks enthalten Spielsteine. In diesem Set sind die Hilfekarten Der Monarch und Segen der Stadt, 15 Spielsteine mit großflächiger Illustration sowie 1 Emblem in den Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks verfügbar, wobei jedes Deck 10 auf seinen Inhalt zugeschnittene doppelseitige Spielsteinkarten enthält.

Tief in Die verlorenen Höhlen von Ixalan erwarten dich völlig neue Abenteuer! Das Set erscheint am 17. November 2023 und ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Spielsteine in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Boostern

Kopie Engel Gnom, Soldat

Vampir (weiß) Meervolk (fluchsicher) Fledermaus

Pilzwesen Skelett, Pirat Dinosaurier (rot)

Dinosaurier (grün) Dinosaurier, Ei Pilzwesen, Dinosaurier

Golem Geist Vampir, Dämon

Gnom Lageplan Schatz

Dinosaurier (REX) Schatz (REX)

Doppelseitige Karte mit Marken zum Ausstanzen Leere DSK-Hilfekarte

Spielsteine in Die verlorenen Höhlen von Ixalan Commander-Decks

Spielsteine in Ahoi, Kameraden

1 Spielstein Ragavan // Schatz

2 Spielsteine Salamander, Krieger // Schatz

2 Spielsteine Salamander, Krieger // Gestaltwandler

1 Spielstein Lageplan // Skelett, Pirat

2 Spielsteine Kopie // Skelett, Pirat

1 Spielstein Der Monarch (Hilfekarte) // Pirat

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Pirat

Umdrehen Ragavan // Schatz Umdrehen Salamander, Krieger // Schatz Umdrehen Salamander, Krieger // Gestaltwandler

Umdrehen Lageplan // Skelett, Pirat Umdrehen Kopie // Skelett, Pirat

Umdrehen Der Monarch (Hilfekarte) // Pirat Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Pirat

Spielsteine in Blutriten

1 Spielstein Vampir (weiß) // Vampir, Dämon

2 Spielsteine Vampir (weiß-schwarz) // Vampir, Dämon

2 Spielsteine Vampir (schwarz) // Vampir, Dämon

2 Spielsteine Fledermaus // Vampir (weiß)

1 Spielstein Blut // Vampir (weiß)

1 Spielstein Emblem (Sorin, Fürst von Innistrad) // Vampir (weiß)

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Vampir (weiß)

Umdrehen Vampir (weiß) // Vampir, Dämon Umdrehen Vampir (weiß-schwarz) // Vampir, Dämon Umdrehen Vampir (schwarz) // Vampir, Dämon

Umdrehen Fledermaus // Vampir (weiß) Umdrehen Blut // Vampir (weiß)

Umdrehen Emblem (Sorin, Fürst von Innistrad) // Vampir (weiß) Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Vampir (weiß)

Spielsteine in Erkunder der Tiefe

1 Spielstein Vogel // Meervolk

1 Spielstein Bestie // Meervolk

1 Spielstein Frosch, Eidechse // Meervolk

2 Spielsteine Wildschwein // Meervolk

2 Spielsteine Wildschwein // Meervolk (fluchsicher)

1 Spielstein Lageplan // Meervolk (fluchsicher)

2 Spielsteine Kopie // Meervolk (fluchsicher)

Umdrehen Vogel // Meervolk Umdrehen Bestie // Meervolk Umdrehen Frosch, Eidechse // Meervolk

Umdrehen Wildschwein // Meervolk Umdrehen Wildschwein // Meervolk (fluchsicher)

Umdrehen Lageplan // Meervolk (fluchsicher) Umdrehen Kopie // Meervolk (fluchsicher)

Spielsteine in Veloci-Ramp-Tor

1 Spielstein Elefant // Dinosaurier

5 Spielsteine Dinosaurier, Bestie // Dinosaurier

2 Spielsteine Kopie // Dinosaurier

1 Spielstein Der Monarch (Hilfekarte) // Dinosaurier

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Dinosaurier

Umdrehen Elefant // Dinosaurier Umdrehen Dinosaurier, Bestie // Dinosaurier Umdrehen Kopie // Dinosaurier

Umdrehen Der Monarch (Hilfekarte) // Dinosaurier Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Dinosaurier

