Seid ihr auf der Suche nach eurem nächsten Abenteuer? Ihr findet die Hintergrundgeschichte zu den Produkten zu Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms (AFR) in diesem Artikel.

Setbooster

Setbooster sind eine spannende Möglichkeit, eure Sammlung zu erweitern. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, mehrere seltene Karten in Setboostern als in Draftboostern zu finden. In Setboostern befinden sich immer eine Booster-Fun-Karte, eine traditionelle Premiumkarte und eine Illustrationskarte. Die häufigen und nicht ganz so häufigen Karten in Setboostern erzählen kleine Geschichten, und es besteht immer die Möglichkeit, darin eine Karte von der Liste zu finden.

Abenteuer in den Forgotten Realms-Setbooster beinhalten:

Mindestens eine seltene oder sagenhaft seltene Karte (etwa 27 % der Setbooster beinhalten 2 seltene oder sagenhaft seltene Karten, 3 % beinhalten 3 und es ist sogar möglich, 4 zu finden – das allerdings nur in etwa 1 % der Fälle)

1 traditionelle Premiumkarte beliebiger Seltenheit

1 Regelwerk, Modul oder randlose häufige oder nicht ganz so häufige Karte – Einzelheiten dazu findet ihr im Artikel Das Sammeln von Abenteuer in den Forgotten Realms!

1 Illustrationskarte oder 1 gestempelte Illustrationskarte

7 – 10 häufige und nicht ganz so häufige Karten (maximal 7 können nicht ganz so häufig sein)

1 Standardland oder Premium-Standardland

1 Werbe-/Spielstein-/Gewölbekarte oder 1 Karte von der Liste

Setbooster sind einzeln oder in Displayboxen mit 30 Packungen erhältlich.

Das Henkersschwert ist in Set-, Draft- und Sammlerboostern erhältlich, doch diese Illustration von Alessandra Pisano gibt es nur mit dieser Promo.

Draftbooster

Draftbooster eignen sich perfekt für ein klassisches Draft- oder Sealed-Deck-Spielerlebnis. Darin findet ihr die gleichen Karten aus Abenteuer in den Forgotten Realms, die ihr auch in Setboostern findet – einschließlich der Booster-Fun-Karten –, doch diese Packungen sind fürs Draften optimiert. Ihr Inhalt:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

10 häufige Karten (In 33 % der Abenteuer in den Forgotten Realms-Packungen ersetzt eine traditionelle Premiumkarte eine der häufigen Karten)

1 Standardland

1 Werbe-/Spielstein-/Gewölbekarte

Draftbooster sind einzeln oder in Displayboxen mit 36 Packungen erhältlich.

Sammlerbooster

Sammlerbooster bieten eine wundervolle Möglichkeit, die besten Karten aus Abenteuer in den Forgotten Realms zu sammeln. Ihr findet in jeder Packung fünf seltene oder sagenhaft seltene Karten, jede Menge Booster-Fun-Karten sowie besondere Karten mit erweiterter Illustration.

Abenteuer in den Forgotten Realms-Sammlerbooster beinhalten:

Sammlerbooster sind einzeln oder in Displays zu zwölf Packungen erhältlich.

Prerelease-Paket

Das Prerelease zu Abenteuer in den Forgotten Realms ist die erste Gelegenheit, die Karten aus Abenteuer in den Forgotten Realms in Händen zu halten. Bei jedem Prerelease erhaltet ihr ein Prerelease-Paket und baut euch aus den enthaltenen Karten ein Deck. In jedem Prerelease-Paket zu Abenteuer in den Forgotten Realms findet ihr:

6 Abenteuer in den Forgotten Realms-Draftbooster

1 traditionelle seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarte aus Abenteuer in den Forgotten Realms mit einem Premium-Jahresstempel

3 traditionelle Gewölbe-Premium-Spielsteine – einen von jedem Gewölbe

1 W20 mit dem Erweiterungssymbol für Abenteuer in den Forgotten Realms zum Würfeln

1 wiederverwendbare Deckbox mit Kartentrenner

Commander-Decks

Mit den Commander-Decks zu Abenteuer in den Forgotten Realms könnt ihr eine vollständige Abenteuergruppe bilden. Jedes Deck ist fürs Commander-Format spielbereit. Alle vier dieser Decks beinhalten 17 neue Karten plus die geprägten Display-Commander-Karten – die aufgrund der dickeren Pappe für Turniere nicht zugelassen sind –, die in den Commander-Decks zu Strixhaven: Schule der Magier ihr Debüt feierten. In jedem Deck findet ihr:

100 Karten, einschließlich 2 legendärer Kreatur-Premiumkarten

1 Display-Kommandeur mit Premiumprägung

10 doppelseitige Spielsteine

1 Lebenspunktezähler

1 Deckbox

Themenbooster

Themenbooster sind die perfekte Möglichkeit, Karten für ein bereits bestehendes Deck zu finden. Ihr könnt Themenbooster voller Karten der Farbe eurer Wahl oder einen besonderen Themenbooster mit Karten für die Reise in ein Gewölbe erhalten – eine tolle Möglichkeit, euer nächstes Abenteuer in den Forgotten Realms-Deck anzufangen. Jeder Themenbooster beinhaltet 1 – 2 seltene und/oder sagenhaft seltene und 33 – 34 häufige und nicht ganz so häufige Karten.

Bundle

Bundles sind ideal, wenn ihr zusätzliche spannende Extras zu euren Boostern erhalten wollt. Jedes Abenteuer in den Forgotten Realms-Bundle beinhaltet übergroße Karten zu den drei Gewölben in Abenteuer in den Forgotten Realms. In jedem Bundle findet ihr:

10 Draftbooster

3 übergroße Dungeonkarten

20 traditionelle Premium-Standardländer

20 Nicht-Premium-Standardländer

1 Promokarte mit alternativer Illustration exklusiv für dieses Bundle

1 exklusiven übergroßen W20

1 Kartenaufbewahrungskiste

Geschenk-Bundle

Bundles sind zudem ein tolles Geschenk für die anderenMagic-Spieler in eurem Leben. Im August erscheint daher das Abenteuer in den Forgotten Realms-Geschenk-Bundle. Es enthält alles, was auch im Standard-Bundle zu finden ist, plus einen Abenteuer in den Forgotten Realms-Sammlerbooster! Das Geschenk-Bundle beinhaltet zudem einen anderen übergroßen W20 als das normale Bundle – die Würfel haben dieselbe Größe, aber unterschiedliche Farben.

Das ist die Geschichte für die Produkte zu Abenteuer in den Forgotten Realms – aber halt, da ist noch mehr! Alle Einzelheiten zum Booster Fun, einschließlich der in Abenteuer in den Forgotten Realms vorkommenden Modifikationen im Regelwerk-, Modul- und randlosen Stil.