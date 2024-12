Die Stadt Ghirapur ist die Aufregung groß, während Motoren aufheulen und die Rennteams sich auf ein einmaliges Event vorbereiten. Am 14. Februar 2025 kannst du dich dem Spaß beim Release von Ätherdrift anschließen! Während wir in ein episches Jahr in Standard legaler Sets starten, kannst du Chandra Nalaar und den Ghirapur Grand Prix verfolgen, ein Rennen durch drei Welten, bei dem es einen lebensverändernden Preis zu gewinnen gibt.

Illustration von: Svetlin Velinov

Schwing dich auf den Fahrersitz und gib volles Rohr als Mitglied von einem von zehn verschiedenen Rennteams, jedes davon mit seiner eigenen spektakulären (und nicht immer ganz regelkonformen) Strategie. Alles dreht sich um Tempo (und Magic: The Gathering); finde also heraus, ob du dein Deck über die Ziellinie bringen und den Hauptpreis des Ghirapur Grand Prix einheimsen kannst.

Das Rennen beginnt am 13. Januar 2025 mit dem Erscheinen der Geschichte von Ätherdrift auf DailyMTG. Sobald du die Geschichte gelesen hast, kannst du selbst Vollgas-Action erleben, wenn das Set am 14. Februar 2025 erscheint oder bei Prerelease-Events in deinem Store ab dem 7. Februar. Wir werden in Zukunft noch weitere Neuigkeiten zu diesem Set teilen, aber hier ist erstmal ein erster Einblick in Ätherdrift.

Details zu Ätherdrift

DFT-Erweiterungssymbol

DRC-Erweiterungssymbol DRC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Ätherdrift-Set-Code: DFT

Ätherdrift-Commander-Set-Code: DRC

Special Guests Set-Code: SPG

Legalität:

Ätherdrift (DFT) ist ein in Standard legales Set.

(DFT) ist ein in Standard legales Set. Ätherdrift Commander (DRC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (DRC) und (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Ätherdrift-Play-Booster enthalten Karten aus DFT und SPG. Diese Karten sind in Ätherdrift-Draft und -Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Ätherdrift

Hashtag: #MTGAetherdrift

Die UVP für Ätherdrift werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 5,49 USD

Sammler-Booster: 24,99 USD

Commander-Deck: 44,99 USD

Bundle: 53,99 USD

Finish Line Bundle: 79,99 USD

Termine:

Der Magic Story Podcast: Racing into Aetherdrift : 10. Januar

: 10. Januar Ätherdrift-Story : 13.–20. Januar

: 13.–20. Januar Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 21. Januar

: 21. Januar Komplette Kartengalerie : 31. Januar

: 31. Januar Ätherdrift -Prerelease -Events : 7.–13. Februar

: 7.–13. Februar MTG Arena Release : 11. Februar

: 11. Februar Tabletop -Release : 14. Februar

: 14. Februar Magic Academy Events : 14. Februar bis 3. April

: 14. Februar bis 3. April Standard Showdown : 14. Februar bis 3. April

: 14. Februar bis 3. April Commander-Party, Runde 1 : 21.–27. Februar

: 21.–27. Februar Ätherdrift Store Championship : 8–30. März

: 8–30. März Commander-Party, Runde 2: 14.–20. März

Verschaffe dir mit Vorbestellungen schon einmal einen Vorsprung

Bei Ätherdrift ist für alle etwas dabei, egal wie schnell man gerne unterwegs ist. Mit den klassischen Play-Boostern, Sammler-Boostern und Bundles gibt es jede Menge Möglichkeiten, ein Gefühl für das Set zu bekommen. Wenn du bei deinem nächsten Commander-Event so richtig auf die Tube drücken willst, sind die Commander-Decks Lebendige Energie und Ewige Macht wie für deine Garage gemacht.

Wenn du deinen Boliden mit Glitzer und Glamour veredeln möchtest, lässt dich das Finish Line Bundle Ätherdrift in all seiner blitzschnellen Pracht erleben. Zu seinen Inhalten sowie zur „Buy-a-Box“-Promokarte des Sets werden wir uns später äußern, aber wir versprechen dir, dass sie das Warten wert sind.

Du kannst Ätherdrift-Produkte jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Feuere Chandra in der Geschichte von Ätherdrift an

„Irgendjemand wird sich an mich erinnern“, denkt sie. „Irgendjemand wird wissen, dass ich recht hatte. Und wenn diese Person den Ätherfunken findet, wird sie Großartiges mit ihm bewirken.“

—„The Dashing and the Desperate“, K. Arsenault Rivera

Für den ersten Platz beim Ghirapur Grand Prix gibt es einen wahrlich atemberaubenden Preis: den Ätherfunken, ein Objekt, das theoretisch imstande ist, die Macht eines Planeswalker-Funken zu nutzen. Wenn Chandra ihn für ihre Partnerin Nissa gewinnen möchte, muss sie sich in diesem Rennen quer durch Muraganda, Amonkhet und ihre Heimatwelt Avishkar mit den Besten messen.

Illustration von: Elle Kurtz

Den Grund für die Namensänderung von Avishkar, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Geschichte, haben wir bei WeeklyMTG und in diesem Artikel erklärt. Falls du mehr über den Ghirapur Grand Prix, seine Geschichte und die aktuellen Ereignisse auf der Welt erfahren möchtest, kannst du dir den Planeswalker's Guide to Aetherdrift anschauen. Wir freuen uns riesig darauf, diese spannenden Einblicke in einige der beliebtesten Welten von Magic mit dir zu teilen, und darauf, dich auf der Rennstrecke wiederzusehen!

Der erste Teil der Geschichte von Ätherdrift erscheint am 13. Januar 2025 hier auf DailyMTG: Falls du noch etwas mehr Treibstoff für deinen Geschichtenmotor brauchst, hör dir The Magic Story Podcast am 10. Januar an. Dort wird der Spiel-Designer und Ätherdrift -Experte Miguel Lopez zu Gast sein, um das Set zu besprechen.

Ätherdrift-Produktpalette

Play-Booster

Ätherdrift-Play-Booster-Display

Play-Booster-Displays enthalten jeweils einen Erster-Platz-Foil-Box-Topper. Mehr zu diesem glänzenden Beispiel für Rennexzellenz verraten wir, wenn das Release des Sets näher rückt. Bitte beachte, dass Play-Booster-Displays ab Ätherdrift 30 Play-Booster enthalten.

Jeder Play-Booster enthält:

14 Magic: The Gathering Karten 6–9 häufige Karten 3–5 nicht ganz so häufige Karten 1–4 seltene oder sagenhaft seltene Karten 1 Traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit

Karten 1 Spielstein als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Ätherdrift-Sammler-Booster-Display

Ätherdrift-Sammler-Booster-Displays enthalten 12 Sammler-Booster und einen Erster-Platz-Foil-Box-Topper.

Jeder Sammler-Booster enthält:

15 Magic: The Gathering Karten 10–12 traditionelle Foilkarten Enthält 5 Karten der Seltenheit selten oder höher, 3– 5 nicht ganz so häufige, 4–6 häufige und 1 Länderkarte Eine Headliner-Karte in weniger als 1 % der Booster

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Commander-Decks

Lebendige Energie (Grün-Blau-Rot) Ewige Macht (Weiß-Blau-Schwarz)

Jedes Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten zu dem Folgendes gehört: 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Sammler-Booster-Probepackung

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Bundle

Ätherdrift-Bundle

Jedes Ätherdrift-Bundle enthält:

9 Ätherdrift -Play-Booster

-Play-Booster 1 traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

40 Standardländer

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Ätherdrift-Aufbewahrungsschachtel für Karten

Finish Line Bundle

Ätherdrift Finish Line Bundle

Was erwartet dich in diesem Preis, der des ersten Platzes würdig ist? Genaue Details verraten wir dir später, aber für Erste kannst du schon einmal mit Folgendem rechnen:

6 Ätherdrift -Play-Booster

-Play-Booster 2 Ätherdrift -Sammler-Booster

-Sammler-Booster 20 Standardländer Enthält 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Enthält 5 Standardländer als Erster-Platz-Foilkarten

3 Finish Line Bundle Foilkarten Jede davon ist eine traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand und neuer Illustration.

1 Erster-Platz-Foil-Box-Topper

5 Aufkleber

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Ätherdrift-Aufbewahrungsschachtel für Karten

Prerelease-Pack

Ätherdrift-Prerelease-Pack

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Ätherdrift -Play-Booster

-Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Hilfekarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

Hast du das Zeug dazu, zu gewinnen? Dann beweise deine Fähigkeiten auf der Strecke, wenn Ätherdrift am 14. Februar 2025 erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar. Und denk daran: Es ist nur ein Todesrennen, wenn du stirbst.