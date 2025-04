Wo fange ich am besten mit Magic an? Grundstein oder Tarkir: Drachensturm?

In den letzten Wochen haben wir dir all die aufregenden neuen Karten, „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke und epischen Geschichten aus Tarkir: Drachensturm vorgestellt. Aber wenn du neu in Magic bist, fragst du dich vielleicht, wo genau du anfangen sollst. Magic: The Gathering Grundstein ist das Produkt für Neueinsteiger, aber in Tarkir: Drachensturm dreht sich alles um Drachen, und niemand kann Drachen widerstehen. Wo solltest du also anfangen?

Tarkir: Drachensturm Play-Booster Grundstein-Play-Booster

Wir haben gute Nachrichten: Beide Produkte sind großartige Möglichkeiten, um mit dem Spielen von Magic zu beginnen. Und was noch besser ist: Diese Produkte sind hervorragend, wenn du sie kombinierst! Du kannst deine Karten aus Grundstein und Tarkir: Drachensturm kombinieren, um neue Decks zu bauen, innovative Strategien auszuprobieren und Magicso zu spielen, wie es dir gefällt.

Wir haben eine Kurzanleitung zum Kombinieren von Grundstein und Tarkir: Drachensturm Produkten gleich hier. Damit kannst du dich auf das bevorstehende Release des Sets am 11. April 2025 vorbereiten. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Lerne das Spielen mit Grundstein und Tarkir: Drachensturm

Ein wesentlicher Bestandteil von Grundstein ist die Produktpalette für Neulinge. Diese Produkte sollen dir das Spielen von Magic durch einfache und zugängliche Mechaniken beibringen und dich schrittweise an alle spannenden Teile des Spiels heranführen. Aber das sind nicht einfach nur Tutorials, sondern Bestandteile des gesamten Magic-Ökosystems, die du mit deiner Sammlung kombinieren kannst.

Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerbox

Die Grundstein-Einsteigerbox enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du nach und nach durcharbeiten kannst. Dann kannst du die 10 thematischen Jumpstart-Decks aus der Einsteigerbox miteinander kombinieren, um alle möglichen wilden Strategien zu entwickeln. Eines dieser Jumpstart-Decks – Inferno – enthält Karten, die stärker werden, wenn du mehr Drachen spielst. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die du in der Einsteigerbox lernst: dass Kreaturentypen Synergieeffekte haben können – etwas, das sich in Tarkir: Drachensturm mit einer Vielzahl von Drachentypen-Karten fortsetzt.

Wenn du gelernt hast, wie man spielt, ist es an der Zeit zu lernen, wie man ein eigenes Deck baut. Die Grundstein Einsteigersammlung enthält 387 Karten aus der Geschichte von Magic. Diese Auswahl an Karten wurde zusammengestellt, um dir alle Möglichkeiten zu zeigen, die Magic bietet, und dir alle Werkzeuge an die Hand zu geben, die du brauchst, um ein Deck zu bauen. Sie setzt sogar das Drachentyp-Thema der Einsteigerbox fort, mit Karten wie Lathliss, Königin der Drachen .

Kombiniere deine Lieblingskarten aus Tarkir: Drachensturm mit Grundpfeilern aus der Grundstein-Produktreihe, und du bist auf dem besten Weg, dein eigenes Deck zu bauen. Und wenn du mehr über den Bau eines Decks erfahren möchtest, dann schau dir einige der kommenden Events in deinem Store an!

Lerne und spiele im Store mit Tarkir: Drachensturm

Im Rahmen des Releases von Tarkir: Drachensturm werden die teilnehmenden WPN-Stores mehrere Events veranstalten, die perfekt für neue Spielende sind. Eine vollständige Liste der Orte, an denen du Tarkir: Drachensturm spielen kannst, findest du in diesem speziell dafür verfassten Artikel. Aber hier sind erst einmal die Highlights.

Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events (4.–10. April)

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Abzan) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Jeskai) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Sultai)

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Mardu) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Temur)

Möchtest du zu den Ersten zählen, die mit all den neuen Drache-Karten aus Tarkir. Drachensturm spielen können? Dann nimm an den Prerelease-Events deines Stores teil! Hier baust du ein Deck aus fünf Play-Boostern und einem Prerelease-Booster mit Klan-Thema, um gegen die anderen teilnehmenden Magic-Spielenden anzutreten. Wenn du wissen willst, wie du an einem Prerelease teilnimmst, dann sieh dir unseren Tarkir: Drachensturm Prerelease-Leitfaden an.

Magic Academy mit Tarkir: Drachensturm (11. April bis 5. Juni)

Die Magic Academy ist der beste Ausgangspunkt, um das beste Sammelkartenspiel der Welt zu erlernen, und du kannst es in deinem Store selbst erleben. Bei Learn to Play Events erlernst du die Feinheiten des Spielgeschehens, während du beim Deck Building Events lernst, wie du dein eigenes Deck erstellen kannst. Diese Events können mit Grundstein-Produkten, Tarkir: Drachensturm Produkten oder mit beiden durchgeführt werden!

Spielende, die bei Magic Academy Events ein Einführungsprodukt kaufen, erhalten eine Promokarte Dragon's Hoard mit Retro-Kartenrand als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu Magic Academy Events erhältst du bei deinem Store!

Tarkir: Drachensturm Commander-Decks sind besser mit Grundstein

Abzan-Bollwerk

(Weiß-Schwarz-Grün) Jeskai-Kampfkunst

(Blau-Rot-Weiß) Sultai-Wiederauferstehung

(Schwarz-Grün-Blau)

Mardu-Ansturm

(Rot-Weiß-Schwarz) Temur-Gebrüll

(Grün-Blau-Rot)

Zu Tarkir: Drachensturm gibt es fünf spielfertige Commander-Decks, die dir den Einstieg in das beliebteste Format von Magic erleichtern. Wie alle Magic-Produkte kannst du auch diese Commander-Decks mit Karten aus deiner eigenen Sammlung ergänzen. Übernimm das Kommando über dein Deck und versuche, Karten aus Grundstein hinzuzufügen.

0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender 0200_MTGFDN_MainRep: Goblin Surprise

Jedes Commander-Deck hat seine eigene Strategie, die einen der fünf Klane von Tarkir verkörpert. Der Mardu-Ansturm zum Beispiel will, dass du aggressiv spielst und viele Kreaturenspielsteine erzeugst. Goblin-Überraschung aus Grundstein (worauf lustigerweise die Goblins von Tarkir abgebildet sind) kann dir Goblin-Spielsteine bescheren oder deine Kreaturen für einen Zug verstärken, was die Karte zu einem vielseitigen und thematischen Bestandteil macht.

0009_MTGTDM_CommBord: Ureni of the Unwritten 0097_MTGFDN_MainNew: Twinflame Tyrant

Aber vielleicht bist du mehr an dem „Drachen"-Teil von Tarkir: Drachensturm interessiert. Der zweite Commander des Temur-Gebrüll-Decks, Ureni des Ungeschriebenen , ist für ein Commander-Deck voller Drachen konzipiert. Grundstein hat viele Drachen, die in dieses Deck passen, aber wenn du nach dem Besten der Besten suchst, kannst du mit Zwillingsflammen-Tyrann nichts falsch machen. Bringe ihn mit Ureni ins Spiel und stürze dich für doppelten Schaden auf den Gegner hinab. Ist das zu viel des Guten? Vielleicht. Ist es fantastisch? Mit Sicherheit.

Beginne mit Magic und erhebe dich in die Lüfte

Ob du nun lernst, mit Ajani der Rudelrufer oder Elspeth die Sturmtöterin zu spielen, es gab noch nie einen günstigeren Zeitpunkt, um mit Magic anzufangen. Du kannst sofort loslegen und Magic bei Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events spielen, die vom 4. bis 10. April in den teilnehmenden Stores stattfinden.

Tarkir: Drachensturm erscheint weltweit am 11. April 2025. Die Produkte des Sets sowie die hier besprochenen Grundstein-Produkte sind bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst erhältlich, wo es Magic-Produkte gibt.