Kehre auf die Welt Tarkir zurück und schließe dich in Tarkir: Drachensturm einem der fünf Klane an! Wir haben vor Kurzem die Vorschau für dieses Set in Drachengröße abgeschlossen, und es gestaltet sich als würdige Rückkehr an einen der beliebtesten Schauplätze von Magic. Wenn du anfangen willst, riesige Drachen zu wirken und Armeen von tapferen Kriegern zusammenzustellen, gibt es keinen besseren Ort als die Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events in deinem Store.

Prerelease-Events bieten eine lockere und angenehme Gelegenheit, einen ersten Blick auf ein völlig neues Magic-Set zu werfen. Sie werden in der Regel als Sealed-Events durchgeführt, bei denen du ein Deck aus dem Inhalt eines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl an Standardländern baust. Bei Tarkir: Drachensturm gibt es jedoch ganz besondere Prerelease-Packs.

Wenn du dich für ein Tarkir: Drachensturm Prerelease-Event anmeldest, erhältst du eines von fünf verschiedenen Prerelease-Packs. Jedes Tarkir: Drachensturm Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Tarkir: Drachensturm Play-Booster

Play-Booster 1 Tarkir: Drachensturm Prerelease-Booster mit Klan-Thema Enthält 14 Magic: The Gathering Karten

Prerelease-Booster mit Klan-Thema 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zum Klan des Prerelease-Packs)

Bei einem Prerelease-Event spielen alle zum ersten Mal mit diesen brandneuen Karten. Egal, wie lange jemand schon spielt, für alle ist es das erste Mal mit Tarkir: Drachensturm. Hab keine Angst, Fragen zu stellen, neue Dinge auszuprobieren und verwegen zu sein! Prereleases sind eine aufregende Zeit für Magic-Fans und wir hoffen, dass du in deinem Store dabei sein wirst, um das Vergnügen mitzuerleben.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Es gibt fünf verschiedene Prerelease-Packs für Tarkir: Drachensturm, die sich jeweils um einen der fünf Klane von Tarkir drehen. Je nach Event erhältst du ein Prerelease-Pack nach dem Zufallsprinzip oder darfst dir einen der fünf Klane aussuchen. Der einzige Unterschied zwischen den Prerelease-Packs liegt in Spindown-Lebenspunktezähler und Prerelease-Booster.

Jeder Prerelease-Booster enthält vierzehn Karten, darunter eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, die das Thema deines gewählten Klans aufgreifen. Du musst zwar kein Deck rund um den Klan deines Prerelease-Packs bauen, aber dein Prerelease-Booster liefert dir die Bausteine für ein Deck für diesen Klan. Wenn du deine Play-Booster öffnest, überlege, wie diese Karten mit dem Thema deines Prerelease-Packs zusammenpassen.

0002_MTGTDM_Main: Anafenza, Unyielding Lineage 0138_MTGTDM_Main: Craterhoof Behemoth

Jedes Deck braucht einen Weg, um zu gewinnen, also sind die ersten Karten, nach denen du suchen solltest, spielentscheidende Bedrohungen. Eine Bedrohung ist jede Karte, die deinen Gegner vor ein Problem stellt, auf das er eine Antwort haben muss. Das kann eine mächtige Kreatur mit Ausweichfähigkeit sein, ein Stärke erhöhender Effekt oder eine beständige Quelle für Kartenziehen. Das sind oft seltene oder sagenhaft seltene Karten.

In Tarkir: Drachensturm sind viele Bedrohungen zwei- oder dreifarbig, was bedeutet, dass du wahrscheinlich nicht in der Lage sein wirst, alle deine Top-Tier-Bedrohungen zu spielen. Dein Deck sollte auf drei Manafarben basieren, idealerweise auf den drei Farben des Klans deines Prerelease-Packs. Wenn du eine starke dreifarbige Karte wie Ruf des Endlosen Liedes hast, solltest du ein grün-blau-rotes Deck bauen. Wenn du jedoch mehrere einfarbige Bedrohungen gefunden hast, zum Beispiel mehrere Exemplare von Yathan-Grabwächterin , könntest du in Erwägung ziehen, ein schwarzes Deck zu erstellen, auch wenn die einzelnen Bedrohungen weniger spannend sind als eine einzelne mehrfarbige Karte.

Entfernungszauber in Tarkir: Drachensturm

Sobald du dich für deine Hauptbedrohungen entschieden hast, ist es an der Zeit, den anderen wichtigen Teil deines Decks zu bestimmen: Entfernung und Interaktion. Die Konkurrenz wird ebenfalls ihre stärksten Bedrohungen spielen, und mit Entfernungszaubern kannst du ihre Pläne durchkreuzen.

0026_MTGTDM_Main: Static Snare 0079_MTGTDM_Main: Dragon's Prey

Entfernungszauber können viele Formen annehmen. Weiß und Schwarz haben die effektivsten Optionen zur Kreaturenentfernung, mit Zaubern, die selbst die größten und bösesten Drachen loswerden.

0114_MTGTDM_Main: Narset's Rebuke 0039_MTGTDM_Main: Constrictor Sage

Rot und Blau besitzen mehr situationsabhängige Entfernungsoptionen, die es dir erlauben, Bedrohungen unter bestimmten Bedingungen zu neutralisieren. Rot kann Kreaturen durch direkten Schaden loswerden, was Kreaturen mit hoher Widerstandskraft zu einem Problem macht. Blau kann Kreaturen auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen, sie am Enttappen hindern oder ihre Stärke reduzieren, aber es fällt Blau schwer, permanente Lösungen für Bedrohungen zu finden.

0151_MTGTDM_Main: Piercing Exhale 0145_MTGTDM_Main: Heritage Reclamation

Grün kann Artefakte und Verzauberungen direkt zerstören, während es sich auf seine eigenen Kreaturen verlässt, um gegnerische Kreaturen zu entfernen. Wenn du deine eigenen massiven Kreaturen einsetzt, kannst du selbst die mächtigsten Drachen von Tarkir schnell ausstechen.

Zu deiner Information haben wir eine Liste der häufigen und nicht ganz so häufigen Entfernungszauber in Tarkir: Drachensturm zusammengestellt. Schau hier vorbei, während du dein Prerelease-Deck baust oder Partien in MTG Arena spielst, um über das Limited-Format auf dem Laufenden zu bleiben.

Häufige und nicht ganz so häufige Entfernungszauber in Tarkir: Drachensturm

Weiß (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Koordiniertes Manöver 2 Verknöchernder Atem 2 Sturmland-Festnahme 3 Aufgebot des Klosters 4 Statische Schlinge 5 Blau (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Meisterschlag der singenden Glocke 1 Geisterhafte Ablehnung 1 Auflösender Atem 2 Neubeginn 2 Urenis Zurückweisung 2 Flusslauf-Kampfkunst 4 Eisrückenschlange 5 Drache von der Dirgur-Insel 6

Schwarz (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Zahlenswerter Preis 1 Verzweifelte Maßnahmen 1 Ätzender Atem 1 Strategischer Verrat 2 Kriegsschrei 3 Beute des Drachen 3 Salzstraßen-Scharmützel 4 Gurmag-Rakshasa 6 Rot (Für Kartenliste auswählen) Kartenname Manabetrag Gelenktes Drachenfeuer 1 Schmelzender Atem 2 Meisterkämpferin des Abendlichts 2 Zwillingsblitz 2 Schonungslose Blitzschleuderin 3 Überwältigender Spannungsstoß 3 Narsets Maßregelung 5

Grün (Für Kartenliste auswählen) Kartenname Manabetrag Renaturierung des Erbes 2 Stechender Atem 2 Sarkhans Entschlossenheit 2 Dickicht-Leopardin 2 Knockout-Manöver 3 Mehrfarbig (Für Kartenliste auswählen) Kartenname Manabetrag Eisige Drachenjagd 2 Auflauern 3 Runenschuppen-Sturmbrut 4 Störende Sturmbrut 5 Schallkreischer 5 Defibrillierender Stromschlag 6 Sippenbaum-Trennung 6 Flussradfesten-Fesseltrick 6 Zwillingsmaul-Sturmbrut 6

Die Manakurve in Tarkir: Drachensturm

In Tarkir zu überleben bedeutet, das, was du hast, optimal einzusetzen, und genau dabei hilft dir die Manakurve im Limited. Dies ist ein Konzept, das dir hilft, deine Zaubersprüche effizient und effektiv zu wirken. Wenn die durchschnittlichen Manakosten deiner Zauber bei zwei oder drei liegen, kannst du zuverlässig früh zaubern und hast gleichzeitig größere Zauber für später in der Partie. In Sealed sollte deine Manakurve etwa so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Normalerweise berechnest du den Manabetrag eines Zaubers, indem du die Anzahl der Manasymbole in den Manakosten addierst. Ein Zauber mit Manakosten hat zum Beispiel den Manabetrag 3. Doch in Tarkir: Drachensturm gibt es zwei Aspekte, die etwas mehr Komplexität hineinbringen: Omen und hybrides Mana.

0021_MTGTDM_Main: Riling Dawnbreaker 0051_MTGTDM_Main: Marang River Regent

Karten mit Omen-Zaubern haben effektiv zwei Kosten: den größeren Drachenkreatur-Zauber und den kleineren Omen-Zauber. Daher die Frage: Sollte Marangfluss-Regent auf deiner Manakurve als 4-Mana-Karte oder als 6-Mana-Karte zählen?

0208_MTGTDM_Main: Monastery Messenger 0217_MTGTDM_Main: Reputable Merchant

Außerdem gibt es einen Zyklus von häufigen Kreaturen mit hybriden Manakosten. Diese Symbole, die umgangssprachlich als „twobrid“-Mana bezeichnet werden, können mit zwei generischen Mana oder einem Mana der angegebenen Farbe bezahlt werden. Das bedeutet, dass du am Ende drei bis sechs Mana bezahlen kannst, je nachdem, welche Länder du hast. Wo sollten sie also auf deiner Manakurve eingeordnet werden?

Die Antwort lautet … je nachdem! Das mag nicht zufriedenstellend sein, aber es hängt wirklich davon ab, was für ein Deck du hast. Wenn du sie auf deiner Manakurve platzierst, überlege dir, wann du diese Zaubersprüche am ehesten wirken wirst. Wenn dein Deck hauptsächlich auf Weiß und Schwarz ausgerichtet ist und nur eine Handvoll grüner Quellen enthält, wirst du Angesehene Händlerin wahrscheinlich nicht für drei Mana wirken. Stattdessen solltest du sie als 4-Mana-Karte zählen.

Omen-Karten sollten ähnlich behandelt werden. Wenn du ein Deck hast, das sich darauf konzentriert, mit Karten wie Wachsender Drachensturm möglichst viel Mana zu sammeln, dann solltest du Marangfluss-Regent als 6-Mana-Kreatur behandeln. Wenn du ihn aber nur wegen des süßen, süßen Kartenziehens spielst, solltest du ihn als 4-Mana-Zauber behandeln.

Tarkir: Drachensturm Draft-Archetypen

Die meisten Tarkir: Drachensturm Limited-Decks werden sich um einen der fünf Klane drehen, die sich jeweils auf drei Farben konzentrieren. Jede dieser Drei-Farben-Kombinationen hat ihre eigene Strategie, die als Draft-Archetyp bekannt ist. Außerdem hat jedes Farbenpaar, das die Klane gemeinsam haben, seinen eigenen Draft-Archetyp.

Hier ist ein kurzer Leitfaden zu jeder der Drei-Farben-Kombinationen, die in dem Set hervorgehoben sind. Dies soll ein allgemeiner Überblick über ihre Themen sein, der dir die Strategie des Klans, einige Schlüsselkarten und ein paar Tricks zeigt, die du in deinem Deck einsetzen kannst.

Abzan (Überdauern)

0168_MTGTDM_Main: Armament Dragon 0227_MTGTDM_Main: Stalwart Successor

Die Abzan nehmen es mit den größten Gegnern auf, indem sie sich und ihre Verbündeten mit +1/+1-Marken stärken, entweder durch die Überdauern-Mechanik oder mit Karten wie Rüstungsdrache . Beschleunige deinen Weg zum Sieg, indem du mit Standhafte Nachfahrin und anderen Karten mit +1/+1-Marken-Effekten den Turbo einlegst. Wenn du keine Kreatur hast, auf die du Marken legen kannst, vergiss nicht, dass du mit Überdauern auch Geist-Spielsteine erzeugen kannst!

Jeskai (Zaubergestöber)

0195_MTGTDM_Main: Jeskai Brushmaster 0175_MTGTDM_Main: Cori Mountain Stalwart

Diese Decks wollen zwei Zaubersprüche in einem Zug wirken, also sind Zaubersprüche mit geringen Kosten oder Effekte, die dir zusätzliches Mana verschaffen, besonders wichtig. Narsets Maßregelung macht den Weg frei und gibt dir das Mana für einen zweiten Zauberspruch, mit dem du Jeskai-Kalligraph verstärken kannst.

Sultai (Erneuerung)

0199_MTGTDM_Main: Kheru Goldkeeper 0201_MTGTDM_Main: Kishla Skimmer

Karten mit Erneuerung oder Harmonisieren werden deinen Friedhof wie ein Schwarm wandernder Drachen verlassen, und die Sultai profitieren davon, indem sie zusätzlichen Nutzen schaffen. Fülle zuerst mit Grausame Wahrheiten deinen Friedhof, ziehe dann Zug für Zug Karten mit Kishla-Tiefflieger , Agentin des Kotis und mehr. Wenn du deine Gegner mit Kartenvorteil überflügelt hast, erringe den Sieg mit Wilder Todesfresser !

Mardu (Mobilisieren)

0173_MTGTDM_Main: Bone-Cairn Butcher 0191_MTGTDM_Main: Hardened Tactician

Mobilisieren bringt dir eine Flut von Kreaturenspielsteinen, immer wenn du angreifst. Normalerweise opferst du sie im nächsten Endsegment, aber du kannst durch Karten wie Abgehärtete Taktikerin zusätzlichen Nutzen aus ihnen ziehen. Schicke die Spielsteine mit dem Schwert in der Hand in den ruhmvollen Tod, wenn du sie für Zahlenswerter Preis opferst, um deinen Gegnern mit Verehrter Sturmsänger das Leben auszusaugen.

Temur (Harmonisieren)

0205_MTGTDM_Main: Mammoth Bellow 0188_MTGTDM_Main: Glacial Dragonhunt

Ganz groß rauskommen oder gleich zu Hause bleiben, das gilt bei den Temur, wo du mit der Macht deiner gewaltigen Kreaturen Zaubersprüche aus deinem Friedhof wirkst. Harmonisieren harmoniert sehr gut mit den Zaubergestöber-Karten der Jeskai und den Effekten der Sultai, wenn etwas den Friedhof verlässt. Billige Kreaturen mit hoher Stärke wie Meisterkämpferin des Abendlichts können mächtige Zaubersprüche wie Mammutgebrüll verstärken, was zu einem schlagkräftigen Deck führt.

0030_MTGTDM_Main: Teeming Dragonstorm

Wenn du in Tarkir: Drachensturm Limited nach einer zusätzlichen Herausforderung suchst, solltest du versuchen, ein Drache-Typ-Deck zu bauen. Es gibt einen Zyklus von Drachenstürmen, die du wiederholt wirken kannst, nachdem ein Drache, den du kontrollierst, ins Spiel gekommen ist, womit dir Tarkirs mächtigste Bewohner zusätzliche Vorteile verschaffen.

Die Länder und das Mana von Tarkir: Drachensturm

0266_MTGTDM_Main: Sandsteppe Citadel 0262_MTGTDM_Main: Mystic Monastery 0264_MTGTDM_Main: Opulent Palace 0263_MTGTDM_Main: Nomad Outpost 0256_MTGTDM_Main: Frontier Bivouac

Tarkir: Drachensturm bietet ein intensives und fesselndes Limited-Format, in dem die Spielenden alle drei Farben ihrer Klane nutzen. Um dir dabei zu helfen, all diese Farben zu spielen, haben wir einige Karten – zweifarbige Länder, dreifarbige Länder und Mana-Rocks (Mana-erzeugende Artefakte) – aufgenommen, die in Tarkir: Drachensturm Limited eine unschätzbar wertvolle Ressource darstellen: Sie ermöglichen es dir, all deine coolen Karten zu spielen!

