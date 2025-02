Drachenstürme – Ansammlungen roher magischer Energie – breiten sich im ganzen Multiversum aus. Angesichts der Gefahr, dass diese drakonischen Mächte alles auf ihrem Weg verschlingen, haben die Bewohnenden von Tarkir begonnen, ihren Widerstand gegen diese überlebensgroßen Feinde zu organisieren. Entdecke Tarkir: Drachensturm, was wirklich hinter diesem gewaltigen Sturm steckt und was dies für die Zukunft von Magic bedeutet.

0118_MTGTDM_Main: Sarkhan, Dragon Ascendant 0209_MTGTDM_Main: Narset, Jeskai Waymaster

Kehre diesen April auf die beliebte Welt Tarkir in ihrer reinsten Form zurück. Schließe dich einem von fünf Klans an und fliege auf den Schwingen wilder Drachen. Alles, was du an dieser Welt so magst, findest du hier in seiner besten und kühnsten nur erdenklichen Gestalt. Sei beim Release von Tarkir: Drachensturm am 11. April 2025 dabei, wenn das Set weltweit erscheint.

Du suchst jetzt schon nach etwas, das deinen drakonischen Appetit stillen kann? Bei der MagicCon: Chicago gewähren wir einen ersten Einblick in das Set. Und wir haben auch alle, die nicht vor Ort sein können, nicht vergessen. Du kannst auf dem Magic: The Gathering YouTube-Kanal oder unter twitch.tv/magic das Video anschauen und in das Johlen der Menge einstimmen oder dich auch im Nachhinein direkt hier auf DailyMTG über alle Enthüllungen informieren.

TDM-Erweiterungssymbol

TDC-Erweiterungssymbol TDC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Tarkir: Drachensturm Set-Code: TDM

Tarkir: Drachensturm Commander-Set-Code: TDC

Special Guests Set-Code: SPG

Set-Legalität:

Tarkir: Drachensturm (TDM) ist ein in Standard legales Set.

(TDM) ist ein in Standard legales Set. Tarkir: Drachensturm Commander (TDC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (TDC) und (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Tarkir: Drachensturm Play-Booster enthalten Karten aus TDM und SPG. Diese Karten sind in Tarkir: Drachensturm Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Tarkir: Drachensturm

Die UVP für Tarkir: Drachensturm werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 5,49 USD

Sammler-Booster: 24,99 USD

Commander-Deck: 44,99 USD

Bundle: 53,99 USD

Wichtige Termine

The Magic Story Podcast : The Five Clans of Tarkir: Dragonstorm : 7. März

: 7. März Geschichte von Tarkir: Drachensturm : 10.–17. März

: 10.–17. März Debüt und Beginn der Kartenvorschau: 18. März

18. März Komplette Kartengalerie : 28. März

: 28. März Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events : 4.–10. April

: 4.–10. April Standard Showdown : 4. April bis 5. Juni

: 4. April bis 5. Juni Magic Academy : 4. April bis 5. Juni

: 4. April bis 5. Juni Erscheinungsdatum in MTG Arena : 8. April

: 8. April Weltweites Tabletop-Release : 11. April

: 11. April Commander-Party, Runde 1 : 11.–17. April

: 11.–17. April Magic Presents: Frühlingsgedeihen : 18. April bis 4. Mai

: 18. April bis 4. Mai Tarkir: Drachensturm Store Championship : 3. Mai bis 1. Juni

: 3. Mai bis 1. Juni Commander-Party, Runde 2: 16.–22. Mai

Fliege bei deinem Store vorbei und bestelle Tarkir: Drachensturm vor

Tarkir: Drachensturm bringt einen ganzen Drachenhort an umwerfenden Karten mit sich und du kannst unter den Ersten sein, die damit spielen, indem du Tarkir: Drachensturm vorbestellst! Als besonderen Bonus für Drachen (und Humanoide), die ein Play-Booster-Display oder ein Sammler-Booster-Display bei ihrem Store vorbestellen, erhältst du eine besondere „Buy-a-Box“-Promokarte, solange der Vorrat reicht.

Tarkir: Drachensturm Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks und Bundles sind ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Wage dich ins Auge des Sturms in der Geschichte von Tarkir: Drachensturm

„‚Fünf leuchtende Gestalten kamen aus dem Drachensturm hervor. Fünf mit den Silhouetten von Drachen, aber ohne Züge. Sie waren nur die Verkörperung von Macht, die nur darauf gewartet hatte, ins Leben gerufen zu werden‘, sagte Narset und fühlte dabei erneut, wie sich Shiko unter ihr gebildet hatte, wie er sich wie mit Greifhaken in ihre Gedanken eingenistet hatte, auf der Suche nach einem Pfad, dem es zu folgen galt.“

—„Stories and Their Bones“, Cassandra Khaw

Die Drachenstürme und ihre Auswirkungen haben sich auf viele Welten ausgebreitet – Bloomburrow, Duskmourn, Amonkhet und darüber hinaus –, sodass das gesamte Multiversum den Drachenfürsten ausgeliefert ist. Nun haben sich einige der mächtigsten Charaktere von Magic auf Tarkir versammelt, um ihre ganz eigenen Ziele zu verfolgen. Drachen werden brüllen, Klane werden sich erheben und Geheimnisse werden offenbart. Die siebenteilige Geschichte von Tarkir: Drachensturm beginnt direkt hier auf DailyMTG am 3. März. Gleichzeitig mit den Hauptgeschichten erscheinen auch Audiobuch-Versionen beim Magic Story Podcast

Illustration von: Joshua Raphael

Für Geschichtenbegeisterte, die in Sachen Hingabe selbst der Akribie der Mönche der Jeskai in Nichts nachstehen, ist auch gesorgt. Der erste Teil des Planeswalker's Guide to Tarkir: Dragonstorm ist bereits veröffentlicht. Am 7. März behandelt dann The Magic Story Podcast den Weltenbau des Sets mit der Narrative Game Designer Lauren Bond und Art Director Forrest Schehl. Mach dich bereit für jede Menge Spaß und Hintergrundinformationen!

Erblicke den Spaß mit Boostern von Tarkir: Drachensturm

0171_MTGTDM_Main: Barrensteppe Siege 0384_MTGTDM_BrdlsFav: Barrensteppe Siege

Wir haben bei der MagicCon: Chicago schon ein paar wirklich umwerfende Karten enthüllt, und das war nur der Anfang! Ab dem Debüt am 18. März werden mir mehr zu teilen haben, aber bis dahin ist hier erstmal ein erster Einblick.

Reiß dir den Preis der Drachen unter den Nagel: einen Jaspismox mit Seriennummer

0419_MTGTDM_Headline: Mox Jasper

Jaspismox

(Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer) *Interaktive digitale Darstellung. Nicht die eigentliche Karte.

Der Jaspismox – ein Edelsteinamulett, das auf die ursprünglichen Moxe anspielt – ist die Headliner-Karte des Sets und wir haben ihn mit einem Kartendruck bedacht, der diesem Titel alle Ehre macht. Du kannst Doppel-Regenbogen-Foilversionen des Jaspismox mit Retro-Kartenrand und Seriennummer in Tarkir: Drachensturm Sammler-Boostern finden. Diese Exemplare warten mit einer exklusiven Illustration von Dan Frazier auf, die du nirgendwo sonst finden kannst. Versionen des Jaspismox mit Seriennummer können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern.

Nutze die Macht des Feuers mit Karten mit drakonischem Kartenrand

0302_MTGTDM_ShowDrag: Sarkhan, Dragon Ascendant 0325_MTGTDM_ShowDrag: Mox Jasper

Karten mit drakonischem Kartenrand stellen die ehrfurchtgebietende Präsenz der Drachen von Tarkir auf ausgewählten Karten des Sets zur Schau. Als besondere Karten mit Drachenthema und entsprechendem Kartenrand sind sie die perfekte Ergänzung für deine Drachen-Stammesdecks und mehr. Karten mit drakonischem Kartenrand sind in Tarkir: Drachensturm Play-Boostern und Sammler-Boostern verfügbar.

Kanalisiere Ugins mysteriöse Magie mit Geisterfeuer-Karten

0403_MTGTDM_UginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0408_MTGTDM_UginTen: Skirmish Rhino

Zehn Karten aus Tarkir: Drachensturm gibt es in besonderen Geisterfeuer-Versionen mit einem Kartenrand, der Ugins einzigartige Magie zur Schau stellt: Geisterfeuer!

0413_MTGTDM_EUginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0418_MTGTDM_EUginTen: Skirmish Rhino

Aber damit nicht genug! Du kannst auch Halo Foil Geistfeuer-Karten erhalten. Diese Art Foil-Kartendruck wurde in Marsch der Maschine eingeführt und feiert hier ihre epische Rückkehr. Die anderen Karten, die eine Geisterfeuer-Version erhalten haben, zeigen wir euch nächsten Monat, aber eins können wir versprechen: Sie haben diesen Kartendruck wirklich verdient.

Traditionelle Foilkarten und Halo Foil Geisterfeuer-Karten gibt es in Tarkir: Drachensturm Sammler-Boostern. Geisterfeuer-Karten kommen in japanischen Sammler-Boostern auf Japanisch vor und in allen anderen Sammler-Boostern auf Englisch und Japanisch.

Im Herzen des Sturms ist noch mehr verborgen

0024_MTGTDM_Main: Smile at Death 0194_MTGTDM_Main: Inevitable Defeat 0223_MTGTDM_Main: Shiko, Paragon of the Way

Im Drachensturm haben wir noch jede Menge Überraschungen versteckt. Aber du wirst schon warten müssen, bis sie bereit sind, ihre Flügel auszubreiten und von Tarkir abzuheben, um auf deinem Tisch zu landen. Bleibe dran für das Debüt des Sets am 18. März, wenn wir einen Sturm an Vorschauen, Magic-Produkten und mehr entfesseln!

Tarkir: Drachensturm Produkte

Play-Booster

Tarkir: Drachensturm Play-Booster-Display

Tarkir: Drachensturm Play-Booster-Displays enthalten 30 Play-Booster, wobei die einzelnen Play-Booster folgenden Inhalt haben:

14 Magic: The Gathering Karten 7 häufige Karten 3 nicht ganz so häufige Karten 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 Traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 Länderkarte

Karten 1 Artwork-Karte oder doppelseitige Nicht-Foil-Spielsteinkarte

Sammler-Booster

Tarkir: Drachensturm Sammler-Booster-Display

Tarkir: Drachensturm Sammler-Booster-Displays enthalten 12 Sammler-Booster, wobei die einzelnen Sammler-Booster folgenden Inhalt haben:

15 Magic: The Gathering Karten 7 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 Länderkarte 1 häufige oder nicht ganz so häufige „Spaß mit Boostern“-Karte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 1 Tarkir: Drachensturm „Spaß mit Boostern“-Commander-Karte 2 seltene und/oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Nicht-Foilkarten 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Commander-Decks

Abzan-Bollwerk

(Weiß-Schwarz-Grün) Jeskai-Kampfkunst

(Blau-Rot-Weiß) Sultai-Wiederauferstehung

(Schwarz-Grün-Blau)

Mardu-Ansturm

(Rot-Weiß-Schwarz) Temur-Gebrüll

(Grün-Blau-Rot)

Wähle deinen Klan und bestimme dein Schicksal! Jedes Tarkir: Drachensturm Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten, zu dem Folgendes gehört: 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Sammler-Booster-Probepackung

1 Deckbox

Bundle

Tarkir: Drachensturm Bundle

Jedes Tarkir: Drachensturm Bundle enthält Folgendes:

9 Tarkir: Drachensturm Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

40 Standardländer

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Prerelease-Pack

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Abzan) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Jeskai) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Sultai)

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Mardu) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Temur)

Es gibt fünf verschiedene Tarkir: Drachensturm Prerelease-Packs, jedes mit einem Thema rund um einen der fünf Klane und folgendem Inhalt:

5 Tarkir: Drachensturm Play-Booster

Play-Booster 1 Tarkir: Drachensturm Prerelease-Booster mit Klan-Thema Enthält 14 Magic: The Gathering Karten

Prerelease-Booster mit Klan-Thema 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zum Klan des Prerelease-Packs)

Sei dabei, wenn wir diese brandneue Perspektive auf Tarkir beim Debüt des Sets am 18. März 2025 enthüllen. Trotze den Drachenstürmen und nutze die Macht der Drachen, wenn Tarkir: Drachensturm am 11. April erscheint. Du kannst Tarkir: Drachensturm Produkte jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.