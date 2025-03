Wizards of the Coast

Bist du bereit, alles zu tun, was eine Spinne kann? Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erscheint am 26. September 2025 und bringt die vielen Spider-Helden aus dem Marvel-Universum zu Magic: The Gathering. Folge Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy und vielen anderen bekannten (maskierten) Gesichtern der Marvel-Geschichte.

Illustration von: Javier Charro

Vor kurzem haben wir einen ersten Blick auf Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man geworfen, und jetzt haben wir ein Netz von Enthüllungen für dich gesponnen. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Details

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Set-Code: SPM

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Eternal-Legal Set-Codes: SPE und MAR

Legalität:

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) ist ein in Standard legales Set.

Magic: The Gathering – | Marvel's Spider-Man Eternal-Legal (SPE und MAR) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, und auch einzelne Karten sind legal, wenn sie bereits in anderen Formaten verfügbar sind.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster enthalten Karten aus SPM und MAR. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Kartengalerie: Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Kartengalerie

Die UVP für Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 6,99 USD

Sammler-Booster: 37,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Szenenbox: 41,99 USD

Hashtag: #MTGxSpiderMan

Schwing dich zu den Vorbestellungen

Bist du bereit, dich in die Action zu schwingen, wenn Spider-Man zu Magic kommt? Spielende, die ein Play-Booster-Display oder Sammler-Booster-Display bei ihrem freundlichen Store in der Nachbarschaft vorbestellen, erhalten eine besondere „Buy-a-Box“-Promokarte, solange der Vorrat reicht. Weitere Details dazu gibt es kurz vor dem Release des Sets.

Du kannst Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks, Bundles und mehr bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!

Hier kommt Spider-Man!

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man enthält kultige Charaktere und Momente aus allen Jahrzehnten der Spider-Man-Geschichte. Du wirst sehen, wie sich Superhelden durch die Straßen von New York schwingen, während sie gegen fiese Schurken kämpfen. Denk daran: Alles können die Maske tragen, und alle können Superhelden sein.

Spider-Mans klassisches Parker-Pech macht ihn oft zum Außenseiter. Wir haben einen seiner epischen Kämpfe zwischen Gut und Böse in der Szenenbox Spidey's Spectacular Showdown auf sechs neuen Magic-Karten als traditionelle Foilkarten festgehalten.

Um die Komplexität zu reduzieren, nehmen wir den Jenseits des Multiversums Kartenrand aus dem Programm und vereinheitlichen alle Magic: The Gathering Kartenränder im normalen Magic-Stil. Aufmerksamen Fans wird auffallen, dass die Jenseits des Multiversums Karten ab Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man nicht mehr das umgedrehte Dreieck anstelle des ovalen Sicherheitsstempels für seltene und sagenhaft seltene Karten haben und dass der Stempel auf häufigen und nicht ganz so häufigen Jenseits des Multiversums Karten in Silber gedruckt ist.

Kurz vor dem Release werden wir mehr über das Set berichten. Freu dich auf ein erstaunliches und spektakuläres Release!

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Produktdetails

Play-Booster

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Play-Booster-Display

Jedes Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten: 6–7 häufige Karten 3 nicht ganz so häufige Karten 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 Standardland 0–1 MAR-Karte

1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Sammler-Booster-Display

Jedes Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten: 5 häufige traditionelle Foilkarten 4 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 Standardland als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 2 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten als Nicht-Foilkarten 1 MAR-Karte 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte

Bundles

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Bundle

Jedes Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Bundle enthält:

9 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster

30 Standardländer

1 Promokarte mit alternativer Illustration

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Kartenaufbewahrungsschachtel

Spidey's Spectacular Showdown Szenenbox

Spidey's Spectacular Showdown

Szenenbox

Schwinge dich in die Action mit der Spidey's Spectacular Showdown Szenenbox Jede Szenenbox enthält:

3 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster

6 Szenenkarten als traditionelle Foilkarten ohne Rand: Zupackende Tentakel Venom, tödlicher Verschlinger Grüner Kobold, der Erzfeind Doc Ock, böser Erfinder Sensationeller Spider-Mann Kürbisbomben

6 Artwork-Karten Setze sie zusammen, um die ganze Geschichte zu enthüllen!

1 Aufsteller

Willkommens-Decks

Willkommens-Deck (Weiß) Willkommens-Deck (Blau) Willkommens-Deck (Schwarz)

Willkommens-Deck (Rot) Willkommens-Deck (Grün)

Schwing dich in deinen Store und lerne, wie du Magic mit den Willkommens-Decks von Spider-Man spielen kannst! Willkommens-Decks kommen in die WPN-Stores und sind für Events für neue Spielende erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Jede Box enthält Folgendes:

2 Halbdecks mit 30 Karten: Von den 2 Halbdecks stimmt 1 mit dem der Willkommens-Deckbox überein. Die andere wird nach dem Zufallsprinzip aus den anderen Optionen ausgewählt. Es gibt 5 verschiedene einfarbige Halbdecks.

2 Regelreferenzkarten

1 Deckbox

Prerelease-Packs

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Prerelease-Pack

Lerne die Tricks und Thwips des Sets bei den Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Prerelease-Events! Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen)

Mach dich bereit für den Spider-September

Marvels kultigste krabbelnde Superhelden kommen zu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man , das am 26. September 2025 erscheint.