Der ideale Kauf für Spieler, die beim FNM in das Standard-Format eintauchen wollen.

Challenger Decks bieten einen schnellen Einstieg in Standard und sind für Spieler gedacht, die den Deckbau überspringen und beim FNM im Store in ihrer Nähe gleich losspielen wollen.

Es gibt vier Decks, welche einige der besten Strategien des Formats nutzen.

Jedes Challenger Deck besteht aus einem vollständigen 60-Karten-Deck mitsamt einem 15-Karten-Sideboard – sofort spielbereit und kompetitiv auf lokaler Ebene. Alle enthaltenen Karten wurden bereits in im Standard zugelassenen Sets gedruckt und sind im Standard-Format turnierlegal.

Diese Decks eignen sich für neuere Spieler, sind aber dank der enthaltenen mächtigen Karten auch für Veteranen interessant.

Challenger Decks erscheinen nur in englischer Sprache, werden aber weltweit verfügbar sein.

Veröffentlichungsdatum

6. April

[decklist]

Title: Hazoret Aggro

Format: Standard

1 Chandra, Torch of Defiance

1 Hazoret the Fervent___426838

3 Soul-Scar Mage

4 Bomat Courier

3 Kari Zev, Skyship Raider

3 Harsh Mentor

1 Glorybringer

4 Fanatical Firebrand

4 Ahn-Crop Crasher

4 Shock

4 Lightning Strike

2 Abrade

2 Magma Spray

4 Sunscorched Desert

20 Mountain

*2 Key to the City

*2 Pia Nalaar

*2 Kari Zev's Expertise

*3 Sentinel Totem

*4 Chandra's Defeat

*2 Magma Spray

[/decklist]

[decklist]

Title: Vehicle Rush

Format: Standard

4 Heart of Kiran

4 Bomat Courier

4 Toolcraft Exemplar

4 Scrapheap Scrounger

2 Pia Nalaar

3 Depala, Pilot Exemplar

1 Cultivator's Caravan

1 Aethersphere Harvester

1 Skysovereign, Consul Flagship

4 Spire of Industry

1 Dragonskull Summit

1 Inspiring Vantage

1 Concealed Courtyard

4 Veteran Motorist

4 Unlicensed Disintegration

4 Lightning Strike

3 Aether Hub

3 Unclaimed Territory

2 Evolving Wilds

5 Plains

3 Mountain

1 Swamp

*3 Harsh Mentor

*1 Aethersphere Harvester

*2 Crook of Condemnation

*4 Duress

*2 Chandra's Defeat

*2 Magma Spray

*1 Cast Out

[/decklist]

[decklist]

Title: Second Sun Control

Format: Standard

3 Approach of the Second Sun

1 Settle the Wreckage

3 Fumigate

1 Kefnet the Mindful___426761

4 Irrigated Farmland

4 Opt

4 Aether Meltdown

4 Censor

4 Supreme Will

4 Cast Out

1 Renewed Faith

4 Glimmer of Genius

1 Farm // Market

2 Field of Ruin

2 Ipnu Rivulet

10 Island

8 Plains

*4 Regal Caracal

*2 Glyph Keeper

*1 Kefnet the Mindful___426761

*2 Spell Pierce___435234

*4 Negate

*2 Renewed Faith

[/decklist]

[decklist]

Title: Counter Surge

Format: Standard

4 Winding Constrictor

4 Glint-Sleeve Siphoner

2 Scrapheap Scrounger

1 Walking Ballista

3 Rishkar, Peema Renegade

3 Dreamstealer

2 Gonti, Lord of Luxury

3 Verdurous Gearhulk

2 Hour of Glory

4 Longtusk Cub

4 Blossoming Defense

2 Walk the Plank

1 Fatal Push

4 Aether Hub

4 Foul Orchard

2 Hashep Oasis

8 Swamp

7 Forest

*2 Lifecrafter's Bestiary

*1 Dispossess

*2 Die Young

*3 Cartouche of Ambition

*4 Duress

*2 Appetite for the Unnatural

*1 Slice in Twain

[/decklist]