Wichtige Details zu Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

ACR-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Set-Code: ACR

Website: Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Wichtige Termine für Magic: The Gathering – Assassin's Creed®

Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 18. Juni 2024

: 18. Juni 2024 Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 20. Juni 2024

: 20. Juni 2024 Weltweiter Release: 5. Juli 2024

Infos zum Kartenset

Die Booster für Magic: The Gathering – Assassin's Creed (ACR) umfassen 54 nicht ganz so häufige Karten, 37 seltene Karten, darunter 5 seltene Doppelländer, und 14 sagenhaft seltene Karten sowie 10 Standardländer mit großflächiger Illustration.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed ist in Modern, Commander, Legacy und Vintage legal.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed enthält außerdem weitere 2 sagenhaft seltene, 6 seltene, 8 nicht ganz so häufige und 9 häufige Karten, die exklusiv im Einsteigerpaket zu finden sind.

Spaß mit Boostern in Magic: The Gathering – Assassin's Creed!

Standardländer mit großflächiger Illustration

Das Set enthält 10 Standardländer mit großflächiger Illustration, von denen jedes eine der wunderschönen Landschaften aus dem Assassin's Creed Franchise zeigt.

0101_MTGACR_Manabar: Plains 0102_MTGACR_Manabar: Plains 0103_MTGACR_Manabar: Island 0104_MTGACR_Manabar: Island 0105_MTGACR_Manabar: Swamp 0106_MTGACR_Manabar: Swamp 0107_MTGACR_Manabar: Mountain 0108_MTGACR_Manabar: Mountain 0109_MTGACR_Manabar: Forest 0110_MTGACR_Manabar: Forest

Nicht-Foil-Standardländer mit großflächiger Illustration kannst du in Beyond-Boostern und Bundles finden, während es Foil-Standardländer mit großflächiger Illustration exklusiv in Sammler-Boostern und Bundles gibt.

Erinnerungskorridor

Das Set enthält 28 von der Ästhetik des Franchise inspirierte Karten mit dem Erinnerungskorridor-Kartendruck – 5 sagenhaft seltene, 14 seltene und 9 nicht ganz so häufige, wobei es jede Assassine-Karte in diesem Kartendruck gibt. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Beyond-Boostern und Sammler-Boostern vor.

0130_MTGACR_MemShowc: Desmond Miles 0131_MTGACR_MemShowc: Ezio Auditore da Firenze 0137_MTGACR_MemShowc: Altaïr Ibn-La'Ahad

Textured-Foilkarte Erinnerungskorridor

Die 5 sagenhaft seltenen Karten mit dem Erinnerungskorridor-Kartendruck gibt es außerdem als Textured-Foilkarten! Jede hat einen für den jeweiligen Charakter einzigartigen Hintergrund (schau dir an, wie cool die aussehen!), wobei die Textured-Foilkarten exklusiv in Sammler-Boostern zu finden sind.

0270_MTGACR_MemEclip: Eivor, Wolf-Kissed 0271_MTGACR_MemEclip: Kassandra, Eagle Bearer

Karten ohne Rand

Außerdem gibt es im Set 10 Karten ohne Rand – 8 sagenhaft seltene und 2 seltene. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Beyond-Boostern und Sammler-Boostern vor.

0122_MTGACR_Bordless: Apple of Eden, Isu Relic 0124_MTGACR_Bordless: Sword of Feast and Famine 0118_MTGACR_Bordless: Leonardo da Vinci

Szenenkarten

Rome Vista | Art by: Alexander Gering

0111_MTGACR_Scenes: Sunbaked Canyon 0112_MTGACR_Scenes: Fiery Islet 0113_MTGACR_Scenes: Ezio Auditore da Firenze 0114_MTGACR_Scenes: Nurturing Peatland 0115_MTGACR_Scenes: Silent Clearing 0116_MTGACR_Scenes: Waterlogged Grove

Die aus 6 Karten bestehende Rom-Panorama-Szene zeigt in einem exklusiven Szenenkartendruck Ezio, Auditore da Firenze, der auf die wunderschöne Stadt Rom blickt. Die 5 seltenen Doppelländer in der Rom-Panorama-Szene gibt es exklusiv in dieser Szene, und mechanisch identische Karten sind nirgendwo sonst zu finden. Rom-Panorama-Szenenkarten kommen exklusiv im Land-Slot vor, in Beyond-Boostern als Nicht-Foilkarten und in Sammler-Boostern als traditionelle Foilkarten.

Karten mit erweitertem Kartenrand

Das Set enthält 17 Karten mit erweitertem Kartenrand – 1 sagenhaft seltene und 16 seltene –, die es exklusiv in Sammler-Boostern gibt.

0165_MTGACR_ExtendRM: The Spear of Leonidas

Etched-Foilkarten

Die 95 Etched-Foilkarten im Set – 14 sagenhaft seltene, 32 seltene und 49 nicht ganz so häufige – sind exklusiv in Sammler-Boostern zu finden.

Heuhaufen (Etched-Foilkarten, digital gerendert)

Historische Persönlichkeiten mit Seriennummern

In Sammler-Boostern gibt es 4 Doppel-Regenbogen-Foilkarten mit Seriennummern, von denen jede eine prominente historische Persönlichkeit aus dem Assassin's Creed Franchise zeigt. Diese Karten mit Seriennummern sind in der Sprache gedruckt, die die jeweilige Person gesprochen hat, wie hier bei Leonardo da Vinci auf Italienisch sowie bei Sokrates und Cleopatra auf Griechisch (wobei der Anekdotentext für Cleopatra eine Kartusche enthält).

Leonardo da Vinci (Italienisch mit Seriennummer) Cleopatra, verbannte Pharaonin (Griechisch mit Seriennummer) Sokrates, athenischer Lehrmeister (Griechisch mit Seriennummer)

*Historische Persönlichkeiten im Set sind Interpretationen dieser Personen als Charaktere aus dem Assassin's Creed Franchise, und ihre Darstellungen zielen nicht auf historische Genauigkeit ab.

**Karten mit Seriennummern sind in Magic: The Gathering – Assassin's Creed Sammler-Boostern jeder Sprache zu finden. Historische Persönlichkeiten ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Varianten mit Seriennummern identisch. Details sind auf der Produktverpackung angegeben. Die Abbildungen sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.

Das Debüt der Beyond-Booster!

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Beyond-Booster-Display

Magic: The Gathering – Assassin's Creed ist unser erster Release mit Beyond-Boostern. Beyond-Booster sind ein neuer Boostertyp für Jenseits des Multiversums und als mittelgroßes Produkt für Magic: The Gathering konzipiert. Magic: The Gathering – Assassin's Creed ist nicht draftbar und nicht in MTG Arena verfügbar.

Beyond-Booster erzählen beim Öffnen eine Geschichte aus der jeweiligen Jenseits des Multiversums IP und enthalten bis zu 4 seltene Karten pro Booster!

Inhalt der Beyond-Booster

3 nicht ganz so häufige Karten – können beliebige der folgenden Karten sein: 54 nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten

1 Standardland oder seltene oder sagenhaft seltene Szenenkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 10 Nicht-Foil-Standardländer mit großflächiger Illustration (96,6 %) 5 seltene Nicht-Foil-Szenenkarten ohne Rand (3,09 %) 1 sagenhaft seltene Nicht-Foil-Szenenkarte ohne Rand (0,31 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 32 seltene Nicht-Foilkarten (82,05 %) 14 sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten (17,95 %)

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 54 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten (83,34 %) 26 seltene traditionelle Foilkarten (13,67 %) 14 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (2,99 %)

1 „Spaß mit Boostern“-Nicht-Foilkarte oder 1 „Spaß mit Boostern“-Karte beliebiger Seltenheit als traditionelle Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 9 nicht ganz so häufige Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als Nicht-Foilkarten (69,44 %) 2 seltene Nicht-Foilkarten ohne Rand (1,23 %) 8 sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten ohne Rand (2,47 %) 14 seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als Nicht-Foilkarten (8,64 %) 5 sagenhaft seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als Nicht-Foilkarten (1,54 %) 9 nicht ganz so häufige Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als traditionelle Foilkarten (13,89 %) 2 seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand (0,25 %) 8 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand (0,49 %) 14 seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als traditionelle Foilkarten (1,73 %) 5 sagenhaft seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als traditionelle Foilkarten (0,31 %) Eine traditionelle Foilkarte erscheint in 16,6 % der Fälle

1 Spielstein- oder Artwork-Karte als Nicht-Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: Werbe-/Spielsteinkarte (65 %) 20 Artwork-Karten (30 %) 20 Signatur-Artwork-Karten (5 %)



Inhalt der Sammler-Booster

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Sammler-Booster-Display

3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

1 nicht ganz so häufige Showcase-Erinnerungskorridor-Karte als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Etched-Foilkarte

1 Standardland oder seltene oder sagenhaft seltene Szenenkarte als traditionelle Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden sein: 10 Standardländer mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarten (86,4 %) Eine Szenenkarte ohne Rand erscheint in 13,6 % der Fälle 5 seltene Szenenkarten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (12,36 %) 1 sagenhaft seltene Szenenkarte ohne Rand als traditionelle Foilkarte (1,24 %)

1 seltene oder sagenhaft traditionelle Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 32 seltene traditionelle Foilkarten (82,05 %) 14 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (17,95 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 16 seltene Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (97 %) 1 sagenhaft seltene Nicht-Foil-Karte mit erweitertem Kartenrand (3,0 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit alternativem Kartenrand, mit erweitertem Kartenrand oder ohne Rand oder eine der folgenden Karten: 2 seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand (4,95 %) 8 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand (9,91 %) 14 seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als traditionelle Foilkarten (34,67 %) 5 sagenhaft seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als traditionelle Foilkarten (6,19 %) 16 seltene traditionelle Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (39,62 %) 1 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand (1,24 %) 5 sagenhaft seltene Showcase-Erinnerungskorridor-Karten als Textured-Foilkarten (3,25 %) 4 Doppel-Regenbogen-Karten mit Seriennummern (jeweils 500 Stück).

1 seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: 32 seltene Etched-Foilkarten (82,05 %) 14 sagenhaft seltene Etched-Foilkarten (17,95 %)

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

*Hinweis: Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100 %.

Magic: The Gathering – Assassin's Creed Bundle

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Bundle

Jedes Magic: The Gathering – Assassin's Creed Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering – Assassin's Creed Beyond-Booster

Beyond-Booster 1 Bundle-Promokarte Meistermeuchler als traditionelle Foilkarte

20 Länder mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarten

20 Nicht-Foil-Länder mit großflächiger Illustration

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

2 Regelreferenzkarten

Magic: The Gathering – Assassin's Creed Einsteigerpaket

Magic: The Gathering – Assassin's Creed® Einsteigerpaket

Das Einsteigerpaket enthält zwei Decks mit 60 Karten und allem, was du brauchst, um Magic: The Gathering zu erlernen und zu spielen, darunter 31 Karten, die exklusiv in diesem Produkt zu finden sind: 2 sagenhaft seltene, 6 seltene, 8 nicht ganz so häufige und 9 häufige Karten sowie 4 Standardländer mit einzigartigen Illustrationen.

Heute gibt es noch eine weitere Magic: The Gathering – Assassin's Creed Kartenenthüllung:

0307_MTGACR_PromoBAB_Buy-a-Box: Hidden Blade

