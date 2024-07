Willkommen auf der brandneuen, exklusiv Tieren vorbehaltenen, rundum wunderbaren Welt von Bloomburrow! Das neueste Magic-Set ist vollgepackt mit süßen Kartendrucken und Kartenstilen, die diesem Release Charakter verleihen und sicherstellen, dass für alle etwas dabei ist. Ganz gleich, ob du Commander-Superfan bist, alternative Illustrationen sammelst oder Standardländer liebst, Bloomburrow und Thal werden dich verzaubern.

Die 4 wichtigsten Dinge, die du über das Sammeln von Bloomburrow wissen solltest

Alle Details dazu, wo und wie oft du alle Aspekte von Bloomburrow sammeln kannst, findest du im Folgenden. Aber falls du nur auf einen Überblick über die coolsten Karten aus bist, die du in Bloomburrow finden kannst, dann schaue dir hier die vier wichtigsten Fakten zum Sammeln dieses behaglichen Sets an.

1. „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ erfindet Magic-Favoriten neu

Zugegeben, sie sind nicht Teil des Kanons, aber was wäre, wenn Jace ein listiger Fuchs oder Liliana ein hinterlistiges Eichhörnchen wäre? Dieser Frage konnten wir einfach nicht widerstehen, daher haben wir 24 „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten erschaffen, die bekannten Gesichtern Fell wachsen lassen. Davon haben wir bereits ein paar Planeswalker gesehen, aber auch einige Kreaturen haben die einzigartige Verniedlichungsmagie von Bloomburrow durchlaufen. In Bloomburrow Sammler-Boostern findest du 20 verschiedene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0084_MTGBLB_Imagine: Nissa, Who Shakes the World

Außerdem kommen vier „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten exklusiv in den Bloomburrow-Commander-Decks vor. Diese Planeswalker-Karten erscheinen als Foilkarten und gehören zu den 99 Karten jedes Decks. Ein Beispiel gefällig? Tamiyo, Feldforscherin, ist Teil des grün-weiß-blauen Decks Friedensangebot.

0100_MTGBLB_BorComWI: Tamiyo, Field Researcher

2. Raised-Foil-Anime-Karten auf Japanisch

Diese Karten sind das Beste vom Besten, was man in Bloomburrow sammeln kann. Diese 20 Karten warten mit Illustrationen von renommierten Kunstschaffenden auf Karten aus dem Set Bloomburrow auf. Der legendäre Illustrator Mitsuhiro Arita stellt auf Lumra, Gebrüll des Waldes, sein Talent zur Schau und fängt die gewaltige Größe der Unheilsbestien ein. Japanische Versionen kommen nur in japanischsprachigen Sammler-Boostern vor, während die englischen Versionen in Sammler-Boostern aller anderen Sprachen vorkommen. Eine dieser Karten in einem Booster zu finden, ist wirklich ein denkwürdiger Moment.

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

3. Das Sammeln von Feldnotizen

Unheilsbestien richten überall auf Bloomburrow Verwüstung an und die Tiere Thals tragen Feldnotizen zusammen, um über die Aktivitäten dieser monströsen Elementarwesen auf dem Laufenden zu bleiben. Diese 8 Unheilsbestien – 7 sagenhaft seltene und 1 seltene Karte – bedrohen Thal, also ist es wichtig, über sie im Bilde zu sein! Diese Feldnotizen kannst du sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern finden.

0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

4. Passe deine Decks mit Jahreszeiten-Standardländern mit großflächiger Illustration an

Passe deine Standardländer an deine aktuelle Stimmung an. Soll dein Deck behaglich cool aussehen? Wie wäre es mit einer Herbst-Insel? Wie wäre es, dein ganz persönliches Sommermärchen mit einem Sommer-Wald mit großflächiger Illustration einzuläuten? Oder gönne dir einen warmen Kakao und dekoriere dein Deck mit einer Winter-Ebene! Alle fünf Standardländer gibt es in allen vier Jahreszeiten-Kartendrucken, wobei einige Jahreszeiten jedoch häufiger in Boostern zu finden sind als andere. Jahreszeiten-Standardländer mit großflächiger Illustration sind in Play-Boostern und Sammler-Boostern sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten erhältlich.

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Du willst die Details? Lies weiter.

Wichtige Details zu Bloomburrow

BLB-Erweiterungssymbol

BLC-Erweiterungssymbol BLC-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Bloomburrow-Set-Code: BLB

Bloomburrow-Commander-Set-Code: BLC

Special Guests Set-Code: SPG

Website: Bloomburrow

Du kannst Bloomburrow bei deinem Store, online bei Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Wichtige Termine für Bloomburrow

Bloomburrow-Vorschau-Events

Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 8. Juli 2024

: 8. Juli 2024 Commander-Deck-Vorschau : 18. Juli 2024

: 18. Juli 2024 Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 19. Juli 2024

: 19. Juli 2024 MTG Arena Release : 30. Juli 2024

: 30. Juli 2024 Weltweiter Release: 2. August 2024

Bloomburrow-Events

Prerelease-Events : 26. Juli bis 1. August

: 26. Juli bis 1. August Magic bei der Gen Con : 1.–4. August

: 1.–4. August Standard Showdown: 2. August bis 19. September

2. August bis 19. September Commander-Party : 16.–23. August und 6.–12. September

: 16.–23. August und 6.–12. September Store Championships : 24. August bis 15. September

: 24. August bis 15. September WPN Open House: 13.–15. September

Infos zum Kartenset

Bloomburrow enthält insgesamt 261 Hauptset-Karten; 20 sagenhaft seltene, 60 seltene, 100 nicht ganz so häufige und 81 häufige Karten.

Spaß mit Boostern mit Bloomburrow

Jahreszeiten-Standardländer mit großflächiger Illustration

Erlebe die Jahreszeiten von Bloomburrow aus erster Hand mit den Jahreszeiten-Standardländern mit großflächiger Illustration! Die insgesamt 20 verschiedenen Standardländer kommen in abgestufter Seltenheit vor:

Frühling 40 %

Sommer 30 %

Herbst 20 %

Winter 10 %

0262_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Spring) 0263_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Summer) 0264_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Autumn) 0265_MTGBLB_BasLndBV: Plains (Winter)

0266_MTGBLB_BasLndBV: Island (Spring) 0267_MTGBLB_BasLndBV: Island (Summer) 0268_MTGBLB_BasLndBV: Island (Autumn) 0269_MTGBLB_BasLndBV: Island (Winter)

0270_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Spring) 0271_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Summer) 0272_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Autumn) 0273_MTGBLB_BasLndBV: Swamp (Winter)

0274_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Spring) 0275_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Summer) 0276_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Autumn) 0277_MTGBLB_BasLndBV: Mountain (Winter)

0278_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Spring) 0279_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Summer) 0280_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Autumn) 0281_MTGBLB_BasLndBV: Forest (Winter)

Die Jahreszeiten-Standardländer mit großflächiger Illustration findest du als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern, Sammler-Boostern und Bundles.

Showcase-Waldland-Kartendruck

Betrachte die Welt von Bloomburrow in einem Kartendruck, der von klassischen Märchen inspiriert ist! Der Showcase-Kartendruck dieses Sets schmückt 42 verschiedene Karten, 7 sagenhaft seltene und 35 seltene Karten, jeweils mit neuer Illustration und diesem einzigartigen Kartenrahmen. Sie kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

0333_MTGBLB_SCWdlnd: Hugs, Grisly Guardian 0325_MTGBLB_SCWdlnd: Tender Wildguide

Feldnotizen-Karten ohne Rand

Mit diesem Release stellen wir den Feldnotizen-Kartendruck im Stil klassischer Feldbuch-Illustrationen vor, die man im Freundeskreis herumreicht, während alle auf Bloomburrow versuchen, mehr über die größeren Unheilsbestien in Erfahrung zu bringen, die plötzlich auf der Welt aufgetaucht sind. Es gibt insgesamt 8 Karten mit diesem Kartendruck – 7 sagenhaft seltene und 1 seltene Karte –, die allesamt als Nicht-Foilkarten und als traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern erhältlich sind.

0287_MTGBLB_FldNotes: Beza, the Bounding Spring 0289_MTGBLB_FldNotes: Maha, Its Feathers Night 0294_MTGBLB_FldNotes: Ygra, Eater of All

Karten ohne Rand

Es gibt außerdem 11 verschiedene Karten ohne Rand im Set. Diese Karten sind im klassischen Magic-Stil gehalten und schmücken zwei Kartengruppen. Zunächst einmal gibt es das seltene legendäre Land Dreibaumstadt mit dem gleichen Jahreszeiten-Kartendruck wie die Standardländer des Sets.

0337_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Spring) 0338_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Summer) 0339_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Autumn) 0340_MTGBLB_BdlsTree: Three Tree City (Winter)

(Hinweis: Die Jahreszeiten-Illustrationen von Dreibaumstadt kommen in den Boostern nicht in der abgestuften Seltenheit vor wie die Standardländer mit großflächiger Illustration.)

Hinzu kommt ein Zyklus sagenhaft seltener modaler Zaubersprüche, die wahrlich sagenhafte Momente aus der Geschichte von Bloomburrow mit diesem Kartendruck zur Schau stellen.

0283_MTGBLB_BrdlsFav: Season of Weaving

Unser Freund Ral, die einzige Planeswalker-Karte im Hauptset von Bloomburrow, erscheint mit diesem Kartendruck.

0341_MTGBLB_BrdlsPW: Ral, Crackling Wit

Karten ohne Rand kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Zu guter Letzt freut sich Magic: The Gathering den weltberühmten Sammelkarten-Illustrator Mitsuhiro Arita auf Bloomburrow willkommen zu heißen!

0342_MTGBLB_BdsArita: Lumra, Bellow of the Woods

Diese Karten ohne Rand kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Was wäre wenn: Tapfere Tiere

Jene, die durch die Omenpfade nach Bloomburrow gelangen, müssen bei Betrachtung ihres Spiegelbilds feststellen, dass sie sich im Pfoten umdrehen verwandelt haben.

Es gibt insgesamt 24 „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten im Set; Planeswalker und Kreaturen aus der Geschichte von Magic, allesamt mit Illustrationen davon, wie sie auf Bloomburrow aussähen.

0075_MTGBLB_Imagine: Jace, the Mind Sculptor 0078_MTGBLB_Imagine: Liliana of the Dark Realms 0082_MTGBLB_Imagine: Chatterfang, Squirrel General

Während der Entwicklung dieses Sets hatten unsere Entwicklungsteams jede Menge Spaß dabei, zu erarbeiten, wie Ral auf Bloomburrow aussehen wurde. Während dieses Prozesses stellten wir außerdem eine Liste von Charakteren zusammen, die wir gerne auf die gleiche Weise im Set zum Leben erwecken würden. Die „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten zeigen keine kanonischen Ereignisse auf dieser Welt.

Es gibt 20 „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten, die in Sammler-Boostern vorkommen. Jedes Commander-Deck enthält eine „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Planeswalker-Karte als traditionelle Foilkarte, deren Nicht-Foil-Version in Sammler-Boostern zu finden ist.

Raised-Foil-Anime-Karten auf Japanisch

In Bloomburrow-Sammler-Boostern gibt es 21 Karten mit einer neuen Raised-Foil-Kartendruck – 19 davon warten mit einer exklusiven Illustration auf, die es nur auf dieser Version der Karte gibt, neben Mitsuhiro Aritas Lumra, Gebrüll des Waldes. Das Sammeln von Karten deckt das gesamte Bloomburrow-Release ab, darunter 11 Legenden des Sets, 5 „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten, 4 Display-Commander-Karten und 1 Planeswalker-Karte aus dem Hauptset (Ral, Knisternder Verstand).

0343_MTGBLB_EclArita: Lumra, Bellow of the Woods 0094_MTGBLB_JPWhatIf: Liliana of the Dark Realms 0351_MTGBLB_BLJPAlt: Mabel, Heir to Cragflame

Karten mit erweitertem Kartenrand

Es gibt 13 seltene Karten aus dem Bloomburrow-Hauptset, die mit erweitertem Kartenrand gedruckt wurden. Diese kommen exklusiv in Sammler-Boostern vor und verleihen unseren kleinen Vorbildern mehr Gewicht.

0357_MTGBLB_ExtRM: Kitnap

Play-Booster

Bloomburrow-Play-Booster-Display

Inhalt der Play-Booster

6-7 häufige Karten 1,5 % der BLB-Play-Booster enthalten statt einer häufigen Karte eine Karte von der Liste. Die Liste für BLB besteht wie oben beschrieben aus Karten von SPG.*

3 nicht ganz so häufige Karten

1 Wildcard beliebiger Seltenheit

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit

1 Jahreszeiten-Standardland mit großflächiger Illustration Frühling 40 % Nicht-Foilkarte 32 %, traditionelle Foilkarte 8 % Sommer 30 % Nicht-Foilkarte 24 %, traditionelle Foilkarte 6 % Herbst 20 % Nicht-Foilkarte 16 %, traditionelle Foilkarte 4 % Winter 10 % Nicht-Foilkarte 8 %, traditionelle Foilkarte 2 %

1 Spielstein- oder Artwork-Karte als Nicht-Foilkarte – kann eine beliebige der folgenden Karten sein: Werbe-/Spielsteinkarte (65 %) 54 Artwork-Karten (30 %) 54 Signatur-Artwork-Karten (5 %)



*Ab Bloomburrow erscheinen Karten aus dem Archiv, die gemeinhin als Karten von der Liste bekannt sind, mit dem Planeswalker-Symbol in der unteren linken Ecke nicht mehr in Play-Boostern. Die Karten von der Liste für Bloomburrow sind Special Guests Karten.

Sammler-Booster Bloomburrow-Sammler-Booster-Display Inhalt der Sammler-Booster 5 häufige traditionelle Foilkarten

4 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

1 Jahreszeiten-Standardland als traditionelle Foilkarte Frühling 40 % Sommer 30 % Herbst 20 % Winter 10 %

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 60 seltene traditionelle Foilkarten (85,7 %) 20 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (14,4 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Commander-Karte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand 4 sagenhaft seltene Display-Commander-Karten als Nicht-Foilkarten ohne Rand (5,63 %) 1 seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karte als Nicht-Foilkarte ohne Rand (2,82 %) 3 sagenhaft seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten als Nicht-Foilkarten ohne Rand (4,23 %) 4 sagenhaft seltene Commander-Karten als Nicht-Foilkarten ohne Rand (5,63 %) 28 seltene Commander-Karten als Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (78,9 %) 4 sagenhaft seltene Commander-Karten als traditionelle Foilkarten ohne Rand (2,8 %)

2 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten mit alternativem Kartenrand 5 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (6,58 %) 1 seltene Feldnotizen-Karte ohne Rand (2,63 %) 6 sagenhaft seltene Feldnotizen-Karten ohne Rand (7,89 %) 1 sagenhaft seltene Feldnotizen-Karte ohne Rand (0,6%) 35 seltene Showcase-Waldland-Karten (92,1 %) 7 sagenhaft seltene Showcase-Waldland-Karten (9,21 %) 1 sagenhaft seltene Planeswalker-Karte ohne Rand (1,32 %) 13 seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (34,2 %) 12 seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten ohne Rand (31,5 %) 8 sagenhaft seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten ohne Rand (10,53 %) 4 seltene Dreibaumstadt-Karten ohne Rand (2,63 %) 1 sagenhaft seltene Karte Lumra, Gebrüll des Waldes, mit Illustration von Mitsuhiro Arita ohne Rand (0,6%)

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit alternativem Kartenrand oder Raised-Foilkarte 5 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand (3,07 %) 1 seltene Feldnotizen-Karte ohne Rand als traditionelle Foilkarte (1,23 %) 6 sagenhaft seltene Feldnotizen-Karten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (3,68 %) 1 sagenhaft seltene Feldnotizen-Karte ohne Rand als traditionelle Foilkarte (0,31 %) 35 seltene Showcase-Waldland-Karten als traditionelle Foilkarten (42,95 %) 7 sagenhaft seltene Showcase-Waldland-Karten als traditionelle Foilkarten (4,30 %) 1 sagenhaft seltene Planeswalker-Karte ohne Rand als traditionelle Foilkarte (0,61 %) 13 seltene traditionelle Foilkarten mit erweitertem Kartenrand (15,95 %) 12 seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (14,73 %) 8 sagenhaft seltene „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Karten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (4,91 %) 4 seltene Dreibaumstadt-Karten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (1,23 %) 1 sagenhaft seltene Karte mit Illustration von Mitsuhiro Arita ohne Rand als traditionelle Foilkarte (0,31 %) 10 sagenhaft seltene Special Guests Karten ohne Rand als traditionelle Foilkarten (3,07 %) 21 Raised-Foil-Anime-Karten erscheinen in 3,66 % der Booster.

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Hinweis: Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100 %.

Bloomburrow-Commander-Decks

Animierte Armee (Rot-Grün) Familiensachen (Blau-Rot-Weiß)

Friedensangebot (Grün-Weiß-Blau) Eichhörnchen-Übermacht (Schwarz-Grün)

Bloomburrow bringt vier Commander-Decks mit sich; allesamt spielbereite, vorgefertigte Decks mit 100 Karten, darunter 3 traditionelle Foilkarten: 2 legendäre Kreaturenkarten als traditionelle Foilkarten, die als Commander des Decks dienen können, und 1 „Was wäre wenn: Tapfere Tiere“ Planeswalker-Karte als traditionelle Foilkarte.

Jedes Commander-Deck enthält außerdem Folgendes:

1 Bloomburrow-Sammler-Booster-Probepackung 1 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte oder Nicht-Foilkarte

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox

1 Strategiehilfe

Bloomburrow-Bundle

Bloomburrow-Bundle

Jedes Bloomburrow-Bundle enthält Folgendes:

9 Bloomburrow-Play-Booster

1 Exemplar der traditionellen Foilkarte Donnerfallen-Trainer mit alternativer Illustration

15 Standardländer mit großflächiger Illustration als Nicht-Foilkarten

5 Standardländer mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarten

10 Standardländer mit normalem Kartenrand als traditionelle Foilkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

2 Regelreferenzkarten

Bloomburrow-Einsteigerpaket

Bloomburrow-Einsteigerpaket

Alles, was du für deine erste Partie Magic: The Gathering benötigst, in einem. Schrumpfe auf Kleintiergröße und kämpfe mit zwei vorgefertigten Decks mit 60 Karten um Thal. Jedes Deck enthält eine legendäre Kreatur als traditionelle Foilkarte. Das Bloomburrow-Einsteigerpaket ist perfekt dafür geeignet, um damit deine erste Magic-Partie zu spielen, das Spiel deinem Freundeskreis oder deiner Familie näherzubringen oder einfach nur an einem Spieleabend Spaß zu haben. Neben physischen Decks enthält dieses Paket Codes für zwei Personen, um beide Decks in MTG Arena (wo verfügbar) freizuschalten und online gegeneinander zu spielen.

0379_MTGBLB_StartKit: Bria, Riptide Rogue 0380_MTGBLB_StartKit: Byrke, Long Ear of the Law

Bloomburrow-Prerelease-Pack

Bloomburrow-Prerelease-Pack

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Bloomburrow-Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Bloomburrow-Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 MTG Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar)

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Einzigartige „Buy-a-Box“-Promotion

0356_MTGBLB_Promo_Buy-a-Box: Flubs, the Fool

Flubs der Tor ist als exklusive „Buy-a-Box“-Promokarte in deinem Store auch mit von der Partie! Diese Karte ist in Commander legal, sowohl als Nicht-Foilkarte als auch als traditionelle Foilkarte erhältlich und in deinem Store verfügbar, solange der Vorrat reicht – frage für Details dort nach!

