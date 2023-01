Anmerkung des Herausgebers: Wir wollten klarstellen, dass die Karte Der Gesichtslose weder als Etched-Foilkarte noch als traditionelle Foilkarte erscheint.

Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate spielt am Scheideweg der Forgotten Realms – einem Ort, an dem man allerlei exotische Waren finden kann, darunter auch besonders edle Magic-Karten.

Das Set erscheint am 10. Juni in deinem Store, bei Online-Anbietern wie Amazon und darüber hinaus und ist prall gefüllt mit großartigen Karten für Commander-Fans. Hier ist eine Zusammenfassung der tollen Karten, die dich erwarten:

Legendäre Etched-Foilkarten

Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Set- oder Sammler-Booster können deine Lieblingskommandeure als Etched-Foilkarten enthalten. In Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate gibt es jede legendäre Kreatur und jeden legendären Hintergrund in einer alternativen Version als Etched-Foilkarte.

Etched-Foilkarten gibt es in verschiedenen Varianten. Etched-Foilkarten kamen in Commander Legends, Strixhaven: Akademie der Magier, Kamigawa: Neon-Dynastie und Straßen von Neu-Capenna vor, aber jedes Mal war die Verarbeitung der Etched-Foilkarten anders. Für Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate verwenden wir dasselbe Verfahren wie für Commander Legends – die Etched-Foilkarten haben einen matten Kartenrand mit einem speziellen Glanzdruck, der ihnen einen schimmernden Glanz verleiht. Diese Variante der Etched-Foilkarten wird unser Standard für die Zukunft sein, allerdings werden wir dann und wann auch einmal etwas Neues ausprobieren.

In Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate gibt es 57 legendäre Kreaturen: 30 nicht ganz so häufige, 25 seltene und 2 sagenhaft seltene. Und es gibt 25 legendäre Hintergründe: 5 häufige, 15 nicht ganz so häufige und 5 seltene. Für alle diese 82 Karten gibt es eine Version als Etched-Foilkarte mit den normalen Illustrationen aus Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate und einem Etched-Foil-Kartenrand.

Jeder Set-Booster enthält eine Legende als Etched-Foilkarte, wobei ein Drittel der Legenden als Etched-Foilkarten in Set-Boostern selten oder sagenhaft selten sind. Jeder Sammler-Booster enthält zwei Legenden als Etched-Foilkarten: eine häufige oder nicht ganz so häufige sowie eine seltene oder sagenhaft seltene. In Draft-Boostern sind keine Etched-Foilkarten enthalten.

Karten ohne Rand

In Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate gibt es drei Planeswalker ohne Rand:

Außerdem gibt es in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate einen Zyklus von fünf sagenhaft seltenen Drachen. Jeder Drache fügt deinen Gegnern gerne Kampfschaden zu, und jeden von ihnen gibt es als Karte ohne Rand.

Auch fünf weitere coole sagenhaft seltene Karten aus Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate gibt es in einer Version ohne Rand, darunter die Dickichtherrscherin.

Karten ohne Rand sind in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Set-, Draft- und Sammler-Boostern enthalten, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Karten im Regelbuch-Design

Das Regelbuch-Design, das du vielleicht schon aus Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms kennst, kehrt in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate zurück.

Die Illustrationen dieser Karten sind von den Illustrationen in frühen Monsterhandbüchern inspiriert. Jede der 57 legendären Kreaturen in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate – das sind 30 häufige, 25 seltene und 2 sagenhaft seltene – gibt es im Regelbuch-Design, darüber hinaus auch noch eine Auswahl anderer, nicht-legendärer Karten. Insgesamt gibt es 76 Karten im Regelbuch-Design: 10 häufige, 34 nicht ganz so häufige, 25 seltene und 7 sagenhaft seltene. Den Zyklus sagenhaft seltener Drachen gibt es sowohl im Regelbuch-Design als auch ohne Rand. Alle Karten im Regelbuch-Design aus Abenteuer in den Forgotten Realms stammen aus dem Monsterhandbuch, aber in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate gibt es auch bestimmte magische Objekte, darunter Diamant-Zyklus und Blitzschlag, im Regelbuch-Design. Die Karten im Regelbuch-Design kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Karten mit erweitertem Kartenrand

All die anderen alternativen Kartendrucke in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate kennst du bereits. Für jede seltene und sagenhaft seltene Karte gibt es eine alternative Version, damit du ein besonderes Exemplar deiner Lieblingskarte erhalten kannst. In Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate sind 47 seltene und 7 sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand enthalten. Diese Karten erscheinen nicht in anderen Kartendrucken. Karten mit erweitertem Kartenrand aus dem Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Hauptset sind in Sammler-Boostern und Sammler-Booster-Probepackungen sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten enthalten.

Die neuen Karten aus den Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Commander-Decks gibt es ebenfalls mit erweitertem Kartenrand. Von diesen Karten sind 27 selten und 12 sagenhaft selten. (Das Set enthält außerdem eine Klasse-Karte, die es nicht mit erweitertem Kartenrand gibt.) Jede sagenhaft seltene Karte gibt es in Sammler-Boostern und Sammler-Booster-Probepackungen sowohl als traditionelle Foilkarte als auch als Nicht-Foilkarte. Seltene Karten mit erweitertem Kartenrand sind ausschließlich als Nicht-Foilkarten in Sammler-Boostern enthalten.

Die Liste

Die Liste umfasst für Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate wieder 300 Karten aus der gesamten Geschichte von Magic. Die Liste wird alle Magic-Versionen der Karten aus Secret Lair x Stranger Things außer Havengul Laboratory enthalten. Die Magic-Versionen der Karten aus Secret Lair x Stranger Things, die in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Set-Boostern enthalten sind, kommen mit derselben Wahrscheinlichkeit vor wie die anderen Karten auf der Liste.

Boostertypen/Set-Übersicht

Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate ist größer als die meisten Sets, damit größere Booster für die Commander-Drafts unterstützt werden können. Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate enthält 141 häufige, 120 nicht ganz so häufige, 77 seltene und 22 sagenhaft seltene Karten. Für viele dieser Karten gibt es wie oben beschrieben alternative Kartendrucke. Alle Etched-Foilkarten sind in Set‑ und Sammler-Boostern enthalten. Karten im Regelbuch-Design und Karten ohne Rand gibt es als traditionelle Foilkarten und Nicht-Foilkarten in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern. Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es nur in Sammler-Boostern und Sammler-Booster-Probepackungen.

Set-Booster sind die Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Booster, die zu öffnen am meisten Spaß macht. Jeder Set-Booster enthält eine Legende oder eine Hintergrund-Karte als Etched-Foilkarte sowie eine weitere Legende bzw. einen weiteren Hintergrund, eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, eine traditionelle Foilkarte und zwei Wildcards. In diesen Slots winken dir nicht nur massenweise coole Karten, du wirst auch feststellen, dass die meisten – 79 % – der Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Set-Booster mindestens zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten und 37 % der Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Set-Booster drei seltene oder sagenhaft seltene Karten enthalten.

Draft-Booster sind die besten Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Booster für einen Commander-Draft. Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Draft-Booster enthalten 20 Karten, und du draftest immer zwei Karten auf einmal, um ein Commander-Deck mit 60 Karten zu bauen. In Commander-Draft kann dein Deck sogar mehrere Exemplare der gleichen Karte enthalten. Jeder Draft-Booster enthält eine legendäre Kreatur oder einen legendären Planeswalker, einen legendären Hintergrund und eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, die nicht legendär ist. 44 % der Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Draft-Booster enthalten mindestens zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten.

Es gibt kein festes Verhältnis, wie oft eine normale Version einer Karte im Vergleich zu ihren alternativen Versionen vorkommt. Ungefähr 11 % der Set-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit alternativem Kartendruck, die keine Foilkarte bzw. Etched-Foilkarte ist. Dasselbe gilt für 10 % der Draft-Booster. Bei Karten, die mit mehreren Ducken erscheinen, erscheint jeder Druck proportional zur Anzahl der Kartendrucke weniger häufig. Das gilt auch für Sammler-Booster – Sammler-Booster stellen die beste Möglichkeit dar, diese Varianten von seltenen und sagenhaft seltenen Karten zu sammeln (sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten), und die einzige Möglichkeit, Karten mit erweitertem Kartenrand zu sammeln.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Inhalte der verschiedenen Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Boostertypen findest du in der Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate Produktübersicht.

Viel Spaß mit deinem nächsten Commander-Deck, wenn Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate am 10. Juni erscheint – erhältlich im Store in deiner Nähe, bei Online-Anbietern wie Amazon sowie aus weiteren Quellen!