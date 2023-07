Commander. Eines der beliebtesten Magic-Formate. Wir wissen, dass du Commander liebst, und uns geht es ebenso! Zu Ehren dieses Formats voller legendärer Kreaturen und legendärer Geschichten bringen wir Commander Masters heraus, das erste Masters-Set, das Commander gewidmet ist! Mächtige neu aufgelegte Karten, wiederkehrende Legenden und vier spielfertige Decks erwecken Commander Masters am 4. August 2023 zum Leben.

Ganz gleich, ob du ein Commander-Veteran bist oder dich gerade erst mit dem Format vertraut machst, Commander Masters ist vollgepackt mit allem, was Spieler lieben.

Commander Masters – wichtige Details

Commander Masters

Commander Masters Set-Code: CMM

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Commander Masters (CMM): Legacy, Vintage, Commander und andere Eternal-Formate

Legalität in MTG Arena:

Commander Masters wird nicht in MTG Arena verfügbar sein.

Website: Commander Masters

Commander Masters – wichtige Termine

Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 11. Juli

: 11. Juli Commander-Deck-Vorschau: 17.–20. Juli

17.–20. Juli Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerien : 21. Juli

: 21. Juli Pre-Prerelease mit LoadingReadyRun : 22. Juli

: 22. Juli Vorschau-Events in WPN Premium-Stores : 28.–30. Juli

: 28.–30. Juli Podcast von Command Zone – Extra Turns (Gameplay) : 2. August

: 2. August Weltweiter Tabletop-Launch: 4. August

Commander Masters erscheint am 4. August 2023 und ist dann in deinem Store, online über Amazon und überall sonst erhältlich, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Commander Masters enthält 130 häufige, 135 nicht ganz so häufige, 135 seltene und 35 sagenhaft seltene Karten. Von den seltenen und sagenhaft seltenen Karten sind 53 der seltenen und 15 der sagenhaft seltenen Karten legendär. Auch der Prismatische Flöter kehrt in Commander Masters als Bonuskarte zurück, falls du sonst keine legendäre Karte findest, die dein Draft-Deck anführen kann.

Spaß mit Boostern in Commander Masters

Legendäre Kreaturen mit Profil-Kartendruck ohne Rand

Commander sind aus gutem Grund „legendär“. Mit Commander Masters betonen wir das Gefühl wahrhaft legendärer Kreaturen durch unseren Profil-Kartendruck ohne Rand. Diese Karten sind mit ins Auge springenden Profildarstellungen einiger der beliebtesten Legenden von Magic versehen. Die Illustrationen dieser Karten sind eines Museums würdig – sie sind wahrlich legendär.

Selvala, Herz der Wildnis, mit Profil-Kartendruck ohne Rand Der Ur-Drache mit Profil-Kartendruck ohne Rand

Kartendrucke ohne Rand finden sich in jedem Commander Masters Booster, von Draft-Boostern über Set-Booster bis hin zu Sammler-Boostern. Es gibt 24 Karten mit dem Profil-Kartendruck ohne Rand – 4 nicht ganz so häufige, 11 seltene und 9 sagenhaft seltene. Aber der Profil-Kartendruck ohne Rand ist nicht das Einzige, was das Set zu bieten hat. In diesem Set gibt es erstmals auch …

Frame-Break-Karten ohne Rand

Diese Karten sind so kultig, dass sie sich einfach nicht mit den Grenzen ihrer Kartenrahmen zufriedengeben! Mit Illustrationen, die im wahrsten Sinne des Wortes den Rahmen traditioneller Magic-Karten sprengen, ist dieser atemberaubender Kartendruck zum Beispiel auf Karten wie dem Juwelenlotus zu sehen.

Juwelenlotus mit Frame-Break-Kartendruck

Diese Kartendrucke ohne Rand kommen ebenfalls in jedem Commander Masters Booster vor. Insgesamt gibt es 12 Frame-Break-Karten – 1 nicht ganz so häufige, 5 seltene und 6 sagenhaft seltene.

Karten ohne Rand

Der traditionelle Kartendruck ohne Rand kehrt ebenfalls zurück, diesmal auf berühmten Karten, die Commander-Spieler lieben. Eine der Karten mit diesem Kartendruck ist der Persönliche Lehrmeister, der hier zum ersten Mal seit seinem ursprünglichen Erscheinen in Portal neu aufgelegt wird.

Persönlicher Lehrmeister ohne Rand

Der Persönliche Lehrmeister, auf dessen Illustration Urza, Mishra und Tocasia abgebildet sind, ist nur eine der vielen Karten ohne Rand, die du in jedem Commander Masters Booster finden kannst.. In Commander Masters gibt es neben den Frame-Break- und Profilkarten auch 46 Karten ohne Rand – 12 häufige, 13 nicht ganz so häufige, 18 seltene und 3 sagenhaft seltene Karten.

Textured- und Etched-Foilkarten

Der Textured-Foil-Kartendruck, der in Double Masters 2022 sein Debüt gab, kehrt in Commander Masters Seite an Seite mit dem Etched-Foil-Kartendruck zurück. Textured-Foilkarten stellen eine einzigartige Herangehensweise an den Druckprozess dar und verleihen unseren Kartendrucken ohne Rand eine Extraportion Flair. In Commander Masters gibt es 10 Textured-Foilkarten – alle 9 sagenhaft seltenen Karten mit Profil-Kartendruck ohne Rand sowie den Juwelenlotus.

Juwelenlotus mit Frame-Break-Kartendruck als Textured-Foilkarte

Grundsteuer als Etched-Foilkarte Eroberung von Jingzhou als Etched-Foilkarte Perlenmedaillon als Etched-Foilkarte

Wie schon in Double Masters 2022 gibt es für jede der 135 seltenen und 35 sagenhaft seltenen Karten in Commander Masters eine Etched-Foil-Version mit der Illustration aus dem Hauptset, einem matten Rahmen und einer besonderen Lackierung, die ihr einen einzigartigen Glanz verleiht.

Diese Kartendrucke sind exklusiv in Sammler-Boostern zu finden, der besten Quelle für die vielen umwerfenden Kartendrucke, die dieses Release zu bieten hat.

Karten mit erweitertem Kartenrand

In Sammler-Boostern findest du außerdem Versionen mit erweitertem Kartenrand der Karten aus den Commander Masters Commander-Decks. Diese Karten bieten einen erweiterten Einblick in die Illustrationen dieser neuen Magic-Karten.

Anikthea, Gehilfin von Erebos, mit erweitertem Kartenrand Remasuri-Grabmutter mit erweitertem Kartenrand Zhulodok, Verschlinger der Leere, mit erweitertem Kartenrand

Die meisten neuen Magic-Karten aus den Commander Masters Commander-Decks sind in Sammler-Boostern verfügbar. Allerdings gibt es die Planeswalker und Sagen nicht mit erweitertem Kartenrand, daher erscheinen 5 dieser neuen Karten nicht in diesem Slot. In Commander Masters gibt es 35 Karten mit erweitertem Kartenrand – 28 seltene und 7 sagenhaft seltene Karten.

Standardländer mit Retro-Kartenrand

Wir legen die Illustrationen einiger der beliebtesten Magic-Künstler auf Standardländern mit Retro-Kartendruck zum ersten Mal neu auf! Die Standardland-Illustrationen von Alayna Danner, Rebecca Guay und Mark Poole kehren allesamt in Commander Masters zurück. Dies ist das erste Mal, dass diese Länder mit Retro-Kartenrand verfügbar sind. Diese Standardländer sind alles andere als Standard:

Ebene von Alayna Danner Insel von Alayna Danner Sumpf von Alayna Danner

Gebirge von Alayna Danner Wald von Alayna Danner

Ebene von Rebecca Guay Insel von Rebecca Guay Sumpf von Rebecca Guay

Gebirge von Rebecca Guay Wald von Rebecca Guay

Ebene von Mark Poole Insel von Mark Poole Sumpf von Mark Poole

Gebirge von Mark Poole Wald von Mark Poole

Diese umwerfenden Standardländer können in Set- und Sammler-Boostern gefunden werden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Spaß mit Boostern – Übersicht

Commander Masters Produktübersicht

Hier ist eine Übersicht über die Produkte, in denen du diese aufregenden neuen Karten und Kartendrucke finden kannst:

Set-Booster

Commander Masters Set-Booster-Display

Commander Masters Set-Booster enthalten:

1 Standardland: Hierbei handelt es sich um Standardländer mit Retro-Kartenrand und Illustrationen von Alayna Danner, Rebecca Guay und Mark Poole, die zum ersten Mal mit Retro-Kartenrand erscheinen. In 20 % der Set-Booster ist dieses Land eine traditionelle Foilkarte.

1 häufige oder nicht ganz so häufige Karte ohne Rand

4 häufige Karten

2 nichtlegendäre nicht ganz so häufige Karten

1 legendäre nicht ganz so häufige Karte

1 legendäre nicht ganz so häufige Karte (in 50 % der Booster) oder eine nichtlegendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte

2 Wildcards, darunter seltene und sagenhaft seltene Karten sowie seltene und sagenhaft seltene Karten ohne Rand

1 legendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 nichtlegendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 traditionelle Foilkarte

Azusa die Suchende mit Profil-Kartendruck als traditionelle Foilkarte ohne Rand Arkanes Petschaft als traditionelle Foilkarte ohne Rand Rubinmedaillon als traditionelle Foilkarte

1 Spielsteinkarte/Werbekarte oder Karte aus der Liste

1 Artwork-Karte, in 10 % der Booster mit gestempelter goldener Signatur des Künstlers.

Die Slots der Commander Masters Set-Booster sind etwas ungewöhnlich – der Slot mit der garantierten legendären Karte ähnelt dem Slot mit der garantierten legendären Karte in Draft-Boostern, aber die anderen Wahrscheinlichkeiten sowie die Anzahl legendärer und nichtlegendärer seltener bzw. sagenhaft seltener Karten sind so kalibriert, dass die Seltenheit einer bestimmten legendären seltenen bzw. sagenhaft seltenen Karte dieselbe ist wie die einer einzelnen nichtlegendären seltenen bzw. sagenhaft seltenen Karte.

Draft-Booster

Commander Masters Draft-Booster-Display

Commander Masters Draft-Booster enthalten:

11 häufige Karten In jedem sechsten Booster ersetzt der Prismatische Flöter eine häufige Karte.

3 nichtlegendäre nicht ganz so häufige Karten

2 legendäre nicht ganz so häufige Karten

1 legendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 nichtlegendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 nichtlegendäre nicht ganz so häufige Karte (in zwei Dritteln der Booster) oder eine nichtlegendäre seltene oder sagenhaft seltene Karte (in einem Drittel der Booster)

In Commander Masters Draft-Boostern kommen legendäre seltene bzw. sagenhaft seltene Karten etwa gleich oft als traditionelle Foilkarten und als Nicht-Foilkarten vor. Legendäre seltene bzw. sagenhaft seltene Karten als Nicht-Foilkarten sind etwa 15 % weniger selten als ihre nichtlegendären Gegenstücke.

Sammler-Booster

Commander Masters Sammler-Booster-Display

Commander Masters Sammler-Booster enthalten:

4 häufige traditionelle Foilkarten

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

1 Standardland mit Retro-Kartenrand als traditionelle Foilkarte

2 häufige oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten ohne Rand

1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte (in 80 % der Booster) oder traditionelle Foilkarte (in 20 % der Booster) mit erweitertem Kartenrand aus den Commander Masters Commander-Decks Bitte beachte, dass es für die Sagen- und Planeswalkerkarten keine Version mit erweitertem Kartenrand gibt und sie daher hier nicht vorkommen.

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte oder Textured-Foilkarte (in 4 % der Booster)

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Commander-Decks

Zusammen mit Commander Masters bringen wir vier Commander-Decks heraus, die jeweils auf Themen basieren, nach denen Spieler schon seit Jahren fragen! Diese Decks enthalten brandneue Commander und Karten. Jedes Deck enthält:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 2 legendäre Kreaturen als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und als Commander des Decks dienen können 8 Nicht-Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und speziell für das jeweilige Deck entwickelt wurden 90 Magic-Karten als Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer

1 Display-Commander als Etched-Foilkarte, gedruckt auf dickerem Karton

1 Sammler-Booster-Probepackung 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand oder ohne Rand aus Commander Masters 1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte ohne Rand aus Commander Masters

10 doppelseitige Spielsteinkarten

Eine Deckbox aus Karton und einen Spindown-Lebenspunktezähler

Eldrazi entfesselt (farblos)

Zhulodok, Verschlinger der Leere Display-Commander Zhulodok, Verschlinger der Leere, als Etched-Foilkarte Zhulodok, Verschlinger der Leere, mit erweitertem Kartenrand

Ewige Verzauberungen (Weiß-Schwarz-Grün)

Anikthea, Gehilfin von Erebos Display-Commander Anikthea, Gehilfin von Erebos, als Etched-Foilkarte Anikthea, Gehilfin von Erebos, mit erweitertem Kartenrand

Planeswalker-Party (Weiß-Blau-Rot)

Kommodore Guff Display-Commander Kommodore Guff als Etched-Foilkarte

Remasuri-Schwarm (Weiß-Blau-Schwarz-Rot-Grün)

Remasuri-Grabmutter Display-Commander Remasuri-Grabmutter als Etched-Foilkarte Remasuri-Grabmutter mit erweitertem Kartenrand

Eldrazi, Verzauberungen, Planeswalker und Remasuris! Gleichzeitig mit Commander Masters erscheint ein Commander-Deck für jeden Geschmack.

Meistern von Commander Masters

Commander Masters ist unsere Liebeserklärung an die Commander-Community. Angesichts spannender neu aufgelegter Karten, neuer Karten und besonderer Kartendrucke hoffen wir, dass du dich auf das weltweite Erscheinen von Commander Masters am 4. August 2023 freust. Commander-Decks, Booster-Displays und mehr kannst du bei Online-Händlern wie Amazon, in deinem Store und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.