Wir alle haben schon einmal innegehalten, bevor wir einen Booster geöffnet und sein Siegel aufgebrochen haben, in der Hoffnung auf unsere Lieblingskarte, und dann die Antwort auf die ewige Frage „Was werde ich diesmal finden?“ beantwortet wurde.

Ich bin Mike Turian, Product Architect für Dominarias Bund (DMU). Als Product Architect eines Sets bin ich für die inhaltliche Struktur und die darin enthaltenen Promotions verantwortlich. Ich bin heute hier, um über den Inhalt von all dem zu sprechen, was du dir beim Öffnen deiner Dominarias Bund Produkte erhoffst. Da sie legendäre Highlights aller Art enthalten, werde ich dir zeigen, welche wir für dich auf Lager haben.

Promotion verlorene Legends-Karten

Das erste Mal, dass ich einen echten Legends-Booster geöffnet habe, war vor fast 30 Jahren. Da ich während The Dark, also einige Monate nach Legends, mit dem Spielen begonnen hatte, gab es in den Stores in meiner Gegend kein Legends zu kaufen. Mein Freund und ich setzten uns mit einem Store in Italien in Verbindung und holten einige italienische Legends-Displays herüber. Legends war das erste Set mit goldenen Kreaturen und das erste Set mit legendären Karten. Als begeisterte neue Magic-Spieler konnten wir es kaum erwarten, diese Booster zu öffnen! Die Aufregung durchströmte mich 30 Jahre später erneut, beim Öffnen der Booster für die Promotion verlorene Legends-Karten.

Alle Details zur Promotion verlorene Legends-Karten erfährst du im Video: Die Entdeckung verlorener Legends-Karten, das die Geschichte ihrer Entdeckung zeigt und von Marshall Sutcliffe moderiert wird, oder du kannst den Artikel von Blake Rasmussen lesen, der alle Details zur Promotion verlorene Legends-Karten enthält.

Die Karten der Promotion verlorene Legends-Karten gibt es nur in 3 % der Dominarias Bund Sammler-Booster.

Ich hatte zwar schon Bilder von dem Lagerhaus gesehen, in dem wir diese Legends-Booster entdeckt hatten, aber als ich in dem Raum war, als die Legends-Displays aus den Kisten auf einem Tisch zu einer Wand aus Displays gestapelt wurden, wusste ich, dass dies ein Moment in der Geschichte von Magic war, den ich gerne mit euch allen teilen wollte. Wir haben in 3 % der Dominarias Bund Sammler-Booster eine Karte aus der Promotion verlorene Legends-Karten hinzugefügt, die eine häufige Foilkarte aus Dominarias Bund ersetzt. Sammler-Booster sind die einzigen Dominarias Bund Booster, in denen eine Karte aus der Promotion verlorene Legends-Karten enthalten ist. Blakes Artikel über die Promotion verlorene Legends-Karten enthält eine vollständige Liste der Karten aus dem ursprünglichen Legends-Set, die in ihnen enthalten sind.

Legends Retold.

Angesichts von Dominarias reicher Geschichte mit legendären Charakteren wollten wir die Gelegenheit nutzen, einige der klassischen Charaktere aus Legends neu zu erfinden. Senior Game Designer Ethan Fleischer hat sein umfangreiches Wissen über die Charaktere von Legends genutzt, um 19 neue legendäre Kreaturen und einen neuen legendären Planeswalker zu entwerfen. Diese 20 Karten sind für Commander konzipiert und werden als traditioneller Foil-Kartendruck in Ein-Karten-Box-Topper-Boostern präsentiert, die in Dominarias Bund Set-, Draft- und Sammler-Booster-Displays enthalten sind.

Zusätzlich zum Foil-Kartendruck der Box-Topper gibt es die 20 Legends Retold Karten exklusiv in den Sammler-Boostern in zwei Versionen: Etched-Foil und Nicht-Foil.

Es gibt fünf nicht ganz so häufige, zehn seltene und fünf sagenhaft seltene Legends Retold Karten. In den Box-Topper-Boostern erhältst du in 37,5 % der Fälle eine nicht ganz so häufige, in 50 % der Fälle eine seltene und in 12,5 % der Fälle eine sagenhaft seltene Foilkarte. Jeder Sammler-Booster hat einen speziellen Slot für eine nicht ganz so häufige Legends Retold Karte, den sich eine Nicht-Foil- und eine Etched-Foil-Version gleichmäßig teilen. Darüber hinaus haben Sammler-Booster zwei weitere Slots, die die zehn seltenen und fünf sagenhaft seltenen Legends Retold Karten entweder als Etched-Foil oder Nicht-Foil enthalten können, zusammen mit einer Reihe anderer potenzieller seltener und sagenhaft seltener „Spaß mit Boostern“-Karten. Da diese beiden Slots sehr viele Highlights enthalten, möchte ich anmerken, dass die maximale Anzahl an Legends Retold Etched-Foilkarten in einem Sammler-Booster zwei ist.

Abschließend sind diese Legends Retold Karten, wie bereits erwähnt, auf Commander ausgerichtet und tragen das Dominarias Bund Commander-Erweiterungssymbol (DMC), um zu verdeutlichen, dass sie für Events in den Formaten Commander, Legacy und Vintage zugelassen sind.

Stained-Glass-Showcase-Karten

Um unseren Blick auf die Möglichkeiten von Dominarias Bund zu richten, beginnen wir mit der ersten Serie von Standardländern von Magali Villeneuve. Ihre Interpretation ist atemberaubend. Du kannst diese Stained-Glass-Standardländer mit großflächiger Illustration in Draft-, Set-, Sammler- und Dominarias Bund Jumpstart-Boostern finden. Jeder Sammler-Booster enthält garantiert eines der fünf als traditionelle Foilkarte. Die Dominarias Bund Jumpstart Booster enthalten garantiert eine Nicht-Foil-Version. Die Draft- und Set-Booster enthalten sowohl Stained-Glass-Standardländer mit großflächiger Illustration als auch drei zusätzliche Versionen jedes Standardlandtyps. In 21 % der Set-Booster enthält der Standardland-Slot ein Standardland als Foilkarte.

Da Dominarias Bund garantiert eine legendäre Kreatur in Set- und Draft-Boostern und mehr als eine in jedem Sammler-Booster bietet, wollten wir für jede der legendären Kreaturen in Dominarias Bund eine spezielle „Spaß mit Boostern“-Version kreieren. Oben siehst du die 41 legendären Kreaturen in Dominarias Bund (20 nicht ganz so häufige, 14 seltene und 7 sagenhaft seltene) mit dem Stained-Glass-Showcase-Kartendruck. Diese 41 Kreaturen kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden.

Bei Draft-Boostern erhältst du, wenn du eine legendäre Kreatur als Nicht-Foilkarte erhältst, eine von drei Kreaturen davon als Showcase-Karte, während du die anderen beiden Male die normale Version erhältst. Die traditionellen Foil-Versionen der legendären Stained-Glass-Karten und Stained-Glass-Standardländer sind ebenfalls in Draft-Boostern erhältlich.

Bei Set-Boostern erhältst du in jedem Booster garantiert eine nicht ganz so häufige legendäre Stained-Glass-Showcase-Kreatur als Nicht-Foilkarte. In Dominarias Bund Set-Boostern gibt es zwei Wildcard-Slots, die nicht ganz so häufige, seltene und sagenhaft seltene legendäre Stained-Glass-Showcase-Karten als Nicht-Foilkarten enthalten. Außerdem kann die Foil-Version dieser Karten im garantierten Foil-Slot auftauchen (zusammen mit einer Fülle anderer Möglichkeiten).

Bei Sammler-Boostern erhältst du in jedem Booster garantiert eine nicht ganz so häufige legendäre Stained-Glass-Showcase-Kreatur als Foilkarte. Es besteht die Möglichkeit, bis zu zwei legendäre Stained-Glass-Showcase-Kreaturen der Seltenheit selten oder höher als Nicht-Foilkarten zu erhalten. Und obendrein könntest du auch noch eine seltene oder sagenhaft seltene Stained-Glass-Showcase-Karte als Foilkarte erhalten.

Die Sammler-Booster-Probepackung, die den Commander-Decks beiliegt, enthält als eine der beiden Karten immer eine nicht ganz so häufige Stained-Glass-Showcase-Karte als Foilkarte. Die andere Karte ist eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, die eine legendäre Stained-Glass-Karte, eine Karte mit erweitertem Kartenrand oder ein Planeswalker ohne Rand sein kann.

Hinweis: Alle oben genannten Informationen gelten für 40 der 41 legendären Kreaturen in diesem Set. Sheoldred die Apokalypse gibt es sowohl als Showcase-Druck als auch als phyrexianische Version. Die alternativen Versionen von Sheoldred teilen sich also die möglichen Vorkommen untereinander auf, wenn eine Variante auftaucht.

Textured-Foilkarten

Exklusiv für die Dominarias Bund Sammler-Booster haben wir den beliebten Textured-Foil-Druck von Double Masters 2022 übernommen und auf eine neue Art und Weise auf die 41 legendären Kreaturen aus Dominarias Bund angewendet. Der Textured-Foil-Druck hat ein einzigartiges Foil-Muster und eine Hochglanz-Lackierung. Dieser Kartendruck hebt die Stained-Glass-Farben und den glänzenden Kartenrand hervor, um die Schönheit der legendären Kreaturen in Magic zu unterstreichen.

In jedem Sammler-Booster findest du eine Textured-Foilkarte (63,1 % nicht ganz so häufig; 29,5 % selten; 7,4 % sagenhaft selten). Der Textured-Foil-Druck wird nur auf die 41 Stained-Glass-Foilkarten angewendet. Sie sind exklusiv in den Dominarias Bund Sammler-Boostern zu finden.

Planeswalker-Kartendrucke

Für Dominarias Bund haben für wir jeden der vier Planeswalker aus dem Dominarias Bund Set eine Version ohne Rand erstellt. Eine Liliana mit Schleier ohne Rand wird deinen Gegner leiden lassen, während er gleichzeitig neidisch auf deine süße Planeswalkerin sein wird!

Einen bestimmten Planeswalker, Ajani, wollten wir sowohl vor als auch nach seiner phyrexianischen Vollendung zeigen. Zusätzlich zu einer normalen Planeswalker-Illustration und einer Planeswalker-Version ohne Rand von Ajani, bevor er zum Phyrexianer wurde, haben wir eine phyrexianische Illustration, eine phyrexianische Illustration ohne Rand und eine Variante von Ajani auf Phyrexianisch hinzugefügt.

Seltene Doppelländer ohne Rand

In Dominarias Bund gibt es sechs seltene Doppelländer. Diese Karten kannst du in Draft‑, Set‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Seltene und sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand

Seltene und sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand findest du in Dominarias Bund Sammler-Boostern, wobei ein Teil von ihnen auch in den Sammler-Booster-Probepackungen enthalten ist. In Dominarias Bund kannst du unter den seltenen und sagenhaft seltenen Karten aus dem Dominarias Bund Set Nicht-Foil- und Foilkarten mit erweitertem Kartenrand finden, die anderswo im Set keinen andere Variante haben. Zusätzlich haben wir die fünf neuen Karten für Dominarias Bund Jumpstart als Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand hinzugefügt und auch die Nicht-Foil-Versionen mit erweitertem Kartenrand der Nicht-Planeswalker-Commander-Karten aus den Commander-Decks kreiert.

Hinweis: Die Sagen sind nicht als Versionen mit erweiterten Kartenrand enthalten, da ihre Illustrationen nicht für den erweiterten Kartenrand geeignet sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit! Wenn du mehr über die einzelnen Dominarias Bund Produkte erfahren möchtest, einschließlich einer Aufschlüsselung der einzelnen Booster-Produkte, empfehle ich dir den Artikel von Tim Brown, der alle Details enthält. Wenn du bereit bist, diese unglaublichen Karten den Händen zu halten, kannst du deine Dominarias Bund Produkte bei deinem Store oder online bei Amazon vorbestellen.

