Du bist auf der Suche nach einem spannenden, mächtigen Draft-Format voller beliebter Karten? Du freust dich darauf, wunderschöne neue Karten ohne Rand und Etched-Foilkarten für deine Decks zu sammeln? Double Masters 2022 ist ein Set, das dir unglaublich coole Magic-Karten bescheren soll.

Produktübersicht

Double Masters 2022 enthält 332 Karten: 91 häufige, 80 nicht ganz so häufige, 120 seltene und 40 sagenhaft seltene Karten sowie die Karte Kryptische Felstürme. Karten aus Double Masters 2022 sind ab dem 8. Juli in Draft- und Sammler-Boostern in deinem Store, online über Amazon und an allen anderen Orten, wo Magic verkauft wird, erhältlich.

Deine erste Gelegenheit, mit diesen mächtigen Karten zu spielen: Melde dich für ein Double Masters 2022 Vorschau-Event – zwischen dem 1. und 7. Juli – im WPN Premium-Store in deiner Nähe an!

Draft-Booster

Jeder Double Masters 2022 Draft-Booster enthält zwei seltene und/oder sagenhaft seltene Karten sowie zwei traditionelle Foilkarten. Beim Draften von Double Masters 2022 nimmst du für deine erste Auswahl aus jedem Booster zwei Karten.

Der vollständige Inhalt von Double Masters 2022 Draft-Boostern umfasst:

8 häufige Karten

3 nicht ganz so häufige Karten

2 seltene und/oder sagenhaft seltene Karten

2 traditionelle Foilkarten beliebiger Seltenheit

1 Exemplar der Karte Kryptische Felstürme

1 Spielstein- oder Werbekarte

Draft-Booster sind einzeln und in Displays mit 24 Boostern erhältlich.

Sammler-Booster

Jeder Double Masters 2022 Sammler-Booster enthält zwei seltene und/oder sagenhaft seltene Karten ohne Rand, von denen eine eine traditionelle Foilkarte oder Textured-Foilkarte ist. Außerdem enthält jeder Sammler-Booster eine seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte und eine seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte. Sammler-Booster sind das einzige Produkt, das sagenhaft seltene Textured-Foilkarten enthält, über die du unten mehr erfahren kannst.

Der vollständige Inhalt von Double Masters 2022 Sammler-Boostern umfasst:

5 häufige traditionelle Foilkarten

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

2 häufige und/oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten ohne Rand

2 häufige und/oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte ohne Rand oder 1 sagenhaft seltene Textured-Foilkarte

Sammler-Booster sind einzeln und in Displays mit vier Boostern erhältlich.

In Double Masters 2022 winken dir äußerst beliebte Karten, viele davon mit neuen Illustrationen, sowie deine Lieblingskarten aus der Vergangenheit in edlen neuen Versionen.

Karten ohne Rand

In Double Masters 2022 gibt es 80 Karten ohne Rand: 9 häufige, 21 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 20 sagenhaft seltene Karten. Diese Karten kannst du sowohl in Draft‑ als auch in Sammler-Boostern finden, und zwar sowohl als Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Sie verfügen über alternative Illustrationen in einem Kartendruck ohne Rand.

In Draft-Boostern sind häufige und nicht ganz so häufige Karten, für die es den Kartendruck ohne Rand gibt, in einem Drittel der Fälle Karten ohne Rand. Das bedeutet, ein Drittel aller Nicht-Foil-Exemplare von Grübelschlängler und Wucherndes Wachstum, die du in Double Masters 2022 Draft-Boostern findest, weisen den Kartendruck ohne Rand auf. Das Gleiche gilt für die Foilkarten – ein Drittel aller Exemplare von Grübelschlängler und Wucherndes Wachstum, die traditionelle Foilkarten sind und die du in Double Masters 2022 Draft-Boostern findest, weisen den Kartendruck ohne Rand auf.

Elf Prozent der Double Masters 2022 Draft-Booster enthalten mindestens eine seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand. Es ist möglich, zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten ohne Rand in einem Booster zu finden, und sie können auch beide sagenhaft selten sein.

Jeder der zwei Foil-Slots in Double Masters 2022 Draft-Boostern ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,25 % eine seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte ohne Rand. Es ist möglich, zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten ohne Rand in einem Booster zu finden, und sie können auch beide sagenhaft selten sein.

Jeder Double Masters 2022 Sammler-Booster enthält zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten ohne Rand – eine davon als Nicht-Foilkarte und die andere als traditionelle Foilkarte oder Textured-Foilkarte.

Textured-Foilkarten

Fünf sagenhaft seltene Karten ohne Rand gibt es in einer besonderen Version als Textured-Foilkarten. Diese Karten sind ohne Rand und haben dieselbe Illustration wie ihre Gegenstücke als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten, aber sie verfügen über ein besonderes Texturmuster, das den Anschein erweckt, als würde die Illustration sich bewegen:

Diese Textured-Foilkarten gibt es exklusiv in Double Masters 2022 Sammler-Boostern. Drei Prozent aller Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Textured-Foilkarte. Der Textured-Foildruck ist sehr markant, aber die Textured-Foilkarten haben auch höhere Sammlernummern als die Foilkarten ohne Textured-Druck, damit man sie noch einfacher auseinanderhalten kann.

Etched-Foilkarten

Alle seltenen und sagenhaft seltenen Karten in Double Masters 2022 gibt es auch als Etched-Foilkarten. Diese Etched-Foilkarten zeigen dieselbe Illustration wie ihre Gegenstücke aus dem Hauptset.

Das dabei verwendete Etched-Foil-Verfahren ist ab sofort der Standardansatz von Magic für Etched-Foilkarten. Der Rand ist matt und eine besondere Lackierung wird auf die Karten im selben Stil aufgetragen wie bei den Etched-Foilkarten in Commander Legends: Schlacht um Baldur’s Gate. Jeder Double Masters 2022 Sammler-Booster enthält genau eine seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte.

Kryptische Felstürme

Die Kryptischen Felstürme sind die erste neue Magic-Karte, die in einem Masters-Set erscheint – Ziel ist dabei, die Manabasis der Decks im Draft-Format leichter zu verbessern.

Jeder Double Masters 2022 Draft-Booster enthält genau ein Exemplar der Kryptischen Felstürme. Die Kryptischen Felstürme ähneln einer Checklistenkarte; es gibt sie nicht als Foilkarte und sie kommen nicht in Sammler-Boostern vor. Die Kryptischen Felstürme sind in Commander-Decks legal. Du kannst bei deinem Vorschau-Event zwischen den Partien die Farben ändern, die die Kryptischen Felstürme erzeugen.

Mach dich bereit

Doppelte Draft-Auswahl. Spannende Karten. Double Masters 2022 bietet Magic-Fans doppelten Spaß. Sei zwischen dem 1. und 7. Juli bei einem Vorschau-Event in einem WPN Premium-Store in deiner Nähe und dann am 8. Juli in deinem Store, online über Amazon und an allen anderen Orten, wo Magic verkauft wird, dabei.