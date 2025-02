Wizards of the Coast

Am Rande der Ewigkeiten: Was liegt in den Sternen?

Erlebe Magic: The Gathering, wie du es noch nie gesehen hast, in Am Rande der Ewigkeiten. Dieses Set bringt das Magic-Multiversum ins Reich der Sci-Fi-Fantasy. Du wirst Weltraumspaziergänge durch das Sothera-System unternehmen, ein rätselhaftes Reich am äußersten Rand des Multiversums. Von wegen „The sky is the limit“: Wir reisen zu den Sternen.

Außerdem gibt es in den endlosen Weiten des Weltraums jede Menge kleine Geschichten, denen du folgen kannst. Du wirst neue Gesichter kennenlernen (und einige alte wiedererkennen) und in einer Schlacht um kosmische Macht im Herzen eines sterbenden Sterns kämpfen.

Wir würden dir mehr erzählen, aber eine Flotte von sich bekriegenden Raumschiffen stört unser Signal. Fürs Erste ist hier ein Überblick über einen Teil der Fracht, die wir transportieren: die Am Rande der Ewigkeiten Produktpalette!

Am Rande der Ewigkeiten Play-Booster-Display Am Rande der Ewigkeiten Sammler-Booster-Display

Marken-Intelligenz (Blau-Red-Weiß) Weltenformer (Schwarz-Rot-Grün)

Am Rande der Ewigkeiten Bundle Am Rande der Ewigkeiten Prerelease-Pack

Am Rande der Ewigkeiten Produkte werden bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar sein. In den kommenden Monaten werden wir mehr über dieses galaktische Release berichten. Vielen Dank, dass du beim Start dieser Reise außerhalb dieser Welt dabei bist. Wir sehen uns in den Sternen!