Du möchtest einen Überblick über die coolsten Karten in Kamigawa?

Kamigawa: Neon-Dynastie ist Vorreiter für verbesserte Magic-Kartendrucke. Jede seltene und sagenhaft seltene Karte in Kamigawa: Neon-Dynastie hat eine alternative Version. Im Folgenden findest du besondere Länder, Ninjas und Samurai, die ihr Können zeigen, einen leuchtenden neuen Kartenrand und neue Technologie für neue Kartendrucke.

So hast du Kamigawa noch nie gesehen.

Ukiyo-e-Länder

In Kamigawa: Neon-Dynastie findest du einen neuen Stil für Länder mit großflächiger Illustration – die Ukiyo-e-Standardländer. Die Illustrationen für die Ukiyo-e-Länder sind von japanischen Holztafeldruck-Stilen inspiriert. Es gibt zehn Ukiyo-e-Länder, zwei von jedem Standardlandtyp.

Zwar ist jede Ukiyo-e-Länderkarte auf Japanisch beschriftet, aber Ukiyo-e-Länder sind in Boostern aller Sprachen zu finden . Die Ukiyo-e-Standardländer mit großflächiger Illustration gibt es in Set-, Draft- und Sammler-Boostern. Ein Drittel aller Set- und Draft-Booster enthalten im Land-Slot ein Nicht-Foil-Ukiyo-e-Land. Bei Set-Boostern enthält der Land-Slot in 20 % der Booster eine traditionelle Foilkarte, und ein Drittel dieser Foil-Länder sind Ukiyo-e-Länder. Auch in Draft-Boostern kannst du Foil-Ukiyo-e-Länder finden. Jeder Sammler-Booster enthält ein Foil-Ukiyo-e-Land.

Soft Glow Kartendruck

Jede seltene und sagenhaft seltene Karte in Kamigawa: Neon-Dynastie hat eine alternative Version. Die meisten dieser Karten gibt es im Soft Glow Kartendruck, der von einer futuristischen Neon-Ästhetik inspiriert ist:

Es gibt 37 seltene und sechs sagenhaft seltene Karten mit dem Soft Glow Kartendruck.

Die sechs seltenen und drei sagenhaft seltenen Sagen in Kamigawa: Neon-Dynastie haben ebenfalls alternative Versionen mit dem Soft Glow Kartendruck, aber etwas anders. Bei den alternativen Sagen haben beide Seiten alternative Illustrationen, aber nur die Rückseite hat den Soft Glow Kartenrand – die Vorderseiten behalten den Sage-Kartenrand.

Umdrehen

Alle Soft Glow Karten, einschließlich der Sagen, kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Ninja-Kartendruck

In Kamigawa: Neon-Dynastie gibt es 22 Ninja-Kreaturen, dazu den Ninja-Planeswalker Kaito Shizuki. Sie alle haben alternative Versionen, jeweils mit neuer Illustration im Ninja-Kartenrand:

Es gibt sieben häufige, acht nicht ganz so häufige, sechs seltene und zwei sagenhaft seltene Karten mit dem Ninja-Kartendruck. Ninjas sind raffiniert, aber sie alle sind in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Samurai-Kartendruck

Außerdem gibt es in Kamigawa: Neon-Dynastie 21 Samurai-Kreaturen, dazu eine Planeswalkerin, Die Wandernde Kaiserin. Jeder Samurai hat eine alternative Version mit neuer Illustration im Samurai-Kartenrand:

Es gibt zehn häufige Karten, sieben nicht ganz so häufige Karten, vier seltene Karten und eine sagenhaft seltene Karte mit dem Samurai-Kartendruck. Sie alle sind in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Karten ohne Rand

Karten ohne Rand, mit alternativen Illustrationen kannst du in jedem Magic-Set finden, und Kamigawa hat mehr davon als die meisten anderen. In Kamigawa: Neon-Dynastie gibt es Versionen ohne Rand von allen vier sagenhaft seltenen Planeswalkern des Sets, mit Illustrationen von Lack, Hara Tetsuo und Terada Katsuya …

Ebenso der eine seltene und die fünf sagenhaft seltenen Drachen im Set …

Und die fünf legendären Länder:

Die Planeswalker ohne Rand kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Falls du bei deinem WPN-Store ein Display von Kamigawa: Neon-Dynastie kaufst, qualifizierst du dich möglicherweise außerdem für eine Foilversion ohne Rand von Satoru Umezawa, mit einer Illustration von Yoji Shinkawa – erkundige dich bei deinem Store nach Details!

Phyrexianische Karten

Das Set Kamigawa: Neon-Dynastie enthält zwei phyrexianische Karten. Diese Karten können auf Phyrexianisch mit dem phyrexianischen Kartenrand erscheinen, unabhängig von der Sprache des jeweiligen Boosters. Wenn dies geschieht, erscheinen sie mit ihrer normalen Illustration. Diese Karten kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Etched-Foilkarten

Etched-Foilkarten kehren mit Kamigawa: Neon-Dynastie in Magic zurück. Etched-Foil ist eine Drucktechnik, die auf verschiedene Arten auf Magic-Karten angewendet werden kann, und wir nutzen sie von Set zu Set unterschiedlich. Manchmal bauen wir einen ganzen Kartenrand darauf auf, wie in Commander-Legenden, und manchmal heben wir damit den Kartenrand hervor, wie in Strixhaven: Akademie der Magier.

In Kamigawa: Neon-Dynastie betonen wir mit Etched-Foil die anderen Showcase-Kartenränder von Kamigawa: Neon-Dynastie. Für den Etched-Foildruck wurden zwölf Karten sorgfältig kuratiert. Es gibt eine seltene und vier sagenhaft seltene Etched-Foilkarten im Soft Glow Kartenrand, eine seltene und zwei sagenhaft seltene Etched-Foilkarten im Ninja-Kartenrand, eine seltene und eine sagenhaft seltene Etched-Foilkarte im Samurai-Kartenrand sowie zwei sagenhaft seltene Etched-Foilkarten im phyrexianischen Kartenrand. Diese kannst du exklusiv in Sammler-Boostern finden.

Karten mit erweitertem Kartenrand

Da jede seltene und sagenhaft seltene Karte jemandes Lieblingskarte ist, bringen wir von allen besondere Versionen heraus. In den meisten Magic-Sets erscheinen seltene und sagenhaft seltene Karten, die keine anderen alternativen Drucke erhalten, als Karten mit erweitertem Kartenrand. In Kamigawa: Neon-Dynastie hat jede seltene und sagenhaft seltene Karte einen alternativen Druck, sodass wir überlegt haben, keine Karten mit erweitertem Kartenrand zu machen … aber manche Leute lieben Karten mit erweitertem Kartenrand. Sie wären traurig, ein Set ohne sie zu sehen. Deshalb haben wir stattdessen Versionen mit erweitertem Kartenrand von jeder seltenen und sagenhaft seltenen Karte im Set gemacht!

(Ausnahme sind die Planeswalker – in den Sammler-Boostern gibt es einen Slot, der hauptsächlich Karten mit erweitertem Kartenrand enthält, aber dieser Slot kann neben Karten mit erweitertem Kartenrand auch die Planeswalker ohne Rand enthalten.)

Karten mit erweitertem Kartenrand sind exklusiv für Sammler-Booster. Es gibt 53 seltene und elf sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand, dazu sechs seltene und drei sagenhaft seltene Sagen mit erweitertem Kartenrand. Die Sagen haben den erweiterten Kartenrand nur auf der Rückseite. Diese 73 Karten aus dem Hauptset von Kamigawa: Neon-Dynastie kannst du als Nicht-Foilkarten und als traditionelle Foilkarten finden. Hinzu kommen 32 seltene und sechs sagenhaft seltene Karten mit erweitertem Kartenrand aus den Kamigawa: Neon-Dynastie Commander-Decks. Diese 38 Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es nur als Nicht-Foilkarten.

Neontinte-Foilkarten

Außerdem kannst du in Kamigawa einen neuen Typ von Foilkarte finden – einen besonderen Neontinte-Druck, der im Siebdruckverfahren über den traditionellen Foildruck gelegt wird und für einen besonders lebendigen, einmalig schönen Effekt sorgt. Hidetsugu, das verschlingende Chaos, hat sämtliche Neontinte in Kamigawa: Neon-Dynastie in Beschlag genommen – Hidetsugu ist die einzige Karte, die mit dem Neontinte-Druck erscheint.

Es gibt vier Neontinte-Farben, in denen Hidetsugu erscheint: Blau, Grün, Rot und Gelb. Hidetsugu in blauer, grüner und roter Neontinte kannst du exklusiv in Kamigawa: Neon-Dynastie Sammler-Boostern finden, Es gibt ungefähr halb so viele neongrüne Karten wie neonblaue Karten und ungefähr ein Viertel so viele neonrote Karten wie neongrüne Karten. Unabhängig von der Farbe erscheint Neontinte-Hidetsugu nur auf Englisch – Sammler-Booster anderer Sprachen enthalten zwar Neontinte-Hidetsugus, aber die Karten sind auf Englisch, nicht in der Sprache der Booster.

Hidetsugu in gelber Neontinte ist eine Promokarte, die von WPN Premium-Stores verteilt wird. Sie erscheint ebenfalls nur auf Englisch.

In Kamigawa: Neon-Dynastie gibt es keine für japanische Produkte exklusiven Karten. Abgesehen vom Neontinte-Hidetsugu – den es nur auf Englisch gibt – kannst du jede Karte aus Kamigawa: Neon-Dynastie in Boostern jeder Sprache finden.

Alle Karten in den Drucken Soft Glow, Ninja, Samurai, Phyrexianisch und ohne Rand kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten. Viele Karten erscheinen mit mehreren Drucken – bei solchen Karten erscheint jeder Druck proportional zur Anzahl der Kartendrucke weniger häufig. Die Ukiyo-e-Länder sind auch in Set- und Draft-Boostern zu finden, als Nicht-Foilkarten und als traditionelle Foilkarten. Jeder Sammler-Booster enthält ein Foil-Ukiyo-e-Land.

Set-Booster sind die Kamigawa: Neon-Dynastie Booster, die zu öffnen am meisten Spaß macht: Die häufigen und nicht so häufigen Karten erzählen kleine Geschichten, in jedem Booster sind eine Foilkarte und eine Artwork-Karte garantiert, und 30 % der Set-Booster enthalten mindestens zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten. Ungefähr 13 % der Set-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit einem alternativen Druck.

Wenn du draften möchtest, musst du Draft-Booster wählen. Ungefähr 10 % der Kamigawa: Neon-Dynastie Draft-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit einem alternativen Druck.

Sammler-Booster stellen die beste Möglichkeit dar, Varianten von seltenen und sagenhaft seltenen Karten sowie Foilkarten zu sammeln, und die einzige Möglichkeit, Etched-Foilkarten, Karten mit erweitertem Kartenrand und Neontinte-Karten zu sammeln.

Einen vollständigen Überblick über den Inhalt der einzelnen Boostertypen aus Kamigawa: Neon-Dynastie findest du in der Kamigawa: Neon-Dynastie Produktübersicht. Welcher auch immer der Kamigawa: Neon-Dynastie Booster deiner Wahl ist, du wirst lieben, was du darin findest. Die Zukunft von Kamigawa beginnt jetzt.